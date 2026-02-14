Finové si zlepšili chuť, Slováci zdolali domácí Italy. Kanada postupuje přímo do čtvrtfinále

V pátek pokračoval svým dalším hracím dnem ostře sledovaný hokejový turnaj pod milánskými pěti kruhy. V rámci B došlo k severskému derby mezi Finskem a Švédskem a byla to země tisíce jezer, která si spravila chuť poté, co nezvládl vstup do turnaje, když podlehla nečekaně Slovákům. V souboji se svým největším rivalem totiž zvítšzili 4:1. Slováci si připsali druhou výhru na turnaji, když tedy po Finsku porazili 3:2 i domácí Itálii, i když jim to dalo poněkud více zabrat. I favorizovaná Kanada má za sebou dvě výhry ve skupinové fázi, když si po Česku poradila se suverénností sobě vlastní i se Švýcarskem 5:1. Zámořští hokejisté se tak můžou těšit z přímého postupu do čtvrtfinále.
Ze začátku zmiňovaného severského derby to vypadalo, že i tentokrát budou Finové dlouho hledat cestu ke svému prvními vítězství na turnaji, jelikož se hned v jeho úvodu museli bránit v oslabení, nicméně to přeci jenom byli oni, kdo se v osmé minutě dostali do vedení. Tehdy se nový muž ve finské sestavě obránce Matinpalo, jenž se dostal do kádru namísto Lehtonena, rozhodl ke střele z levého kruhu a učinil tak naprosto přesně k bližší tyči, 1:0 pro Finsko. Hokejisté Suomi se nadále nevyvarovali faulů, ale i Hintzovo vyloučení dokázali ubránit bez ztráty kytičky. Ve 13. minutě mohli navíc své vedení navýšit, ale tehdy gólman Gustavsson zasáhl proti jedné z finských dorážek. I Švédové následně šli do oslabení a i oni ho dokázali ubránit, což se nedá říct o situaci ze 16. minuty, kdy nahození Luostarinena z pravé strany úspěšně tečoval Lundell, 2:0 pro Finsko. Gól ještě museli posvětit rozhodčí u videa. Švédové mohli klidně za chvíli inkasovat i potřetí, ale to by finském přečíslení nemohl Granlund trefit tyč.
Hráčům se třemi korunkami pomohlo vyloučení Rantanena, které dokázali využít ve 25. minutě. To se trefil Dahlin z levého kruhu poté, co mu ideálně nahrál Nylander. Navíc se Dahlin trefil tak dokonale, že jeho rána se ještě otřela o tyčku, 2:1 pro Finsko. Právě v tu chvíli vyloučený Rantanen mohl za chvíli své vyloučení odčinit, kdyby ale svou šanci proměnil. Poté, co pak Švédové ubránili své další oslabení, byl blízko k vyrovnání Nylender, jenž ale z mezikruží trefil pravou tyčku. Ve 33. minutě to byli naopak Finové, kteří využili svoji další přesilovku. Haula dokázal přes tři bránící Švédy dostat kotouč od levého mantinelu km Armiovi a právě ten už se svým zakončením pod horní tyč nemýlil, 3:1 pro Finsko. O dvě minuty později se snažili co nejrychleji Švédové odpovědět, ale svůj brejk Raymond gólem nezakončil i díky dotírajícímu Finovi Heiskanenovi.
Ani ve třetí třetině nebylo nouze o posílání hráčů na trestné lavice a poté, co se Švédům opět podařilo ubránit svou početní nevýhodu, ve 48. minutě mohl naopak finské vyloučení potrestat Eriksson Ek, kdyby ovšem jeho dorážka vyšla podle jeho představ. Blízko ke snížení skóre byl žlutomodrý celek v polovině této části hry poté, co puk tečovaný Nylenderem už mířil za překonaného gólmana Sarose, ale těsně před brankovou čárou ho odklidil včas Lundell. Skóre se neměnilo ani při Haulově vyloučení a ani po Ludellově úniku z 55. minuty. Až když do konce zápasu chybělo 35 vteřin, na konečných 4:1 navýšil střelou ze svého obranného pásma do prázdné branky Rantanen.
Italové srdnatě bojovali se Slováky, ale i tentokrát odešli poraženi
I hokejisté Slovenska, kterým se vydařil vstup do olympijského turnaje nečekaným vítězstvím nad Finskem, poznali jak srdnatě dokážou bojovat domácí Italové i když plní jen roli outsidera. To poznali v úvodním zápase i Švédové, kteří se s Italy trápili téměř celé první dvě třetiny.
Hned v úvodu utkání dostali domácí hokejisté možnost přesilové hry, ale nevyužili ji. Po osmi minutách hry mohl překvapit De Luca, ale ten si nakonec na gólmana Škorvánka nepřišel. Za chvíli na druhé straně zahrozil Tatar svým tečovaným pokusem, ale s tím dokázal brankář Fadani ještě poradit. I proto po první třetině odcházeli oba celky do kabin za bezbrankového stavu.
Po návratu na kluziště bylo na Slovácích znát, že jejich výkon se dostává do větších obrátek, což tak vyvrcholilo ve 24. minutě využitou přesilovkou poté, co se kotouč přihrávaný Hudáčkem na Tatara pro Italy nešťastně do vlastní branky odrazil od bránícího Trivellata, 1:0 pro Slovensko. I když v následujících chvílích italský muž s maskou Fadani držel naděje domácích Italů na zdramatizování zápasu, ve 34. minutě přeci jenom podruhé inkasoval poté, co nestačil na dorážejícího Sukel´a, 2:0 pro Slovensko. Když se ve 38. minutě dokázal prosadit Bradley na druhé straně při přesilové hře, slibovalo to divákům dramatickou třetí třetinu.
Italové skutečně v závěrečné dvacetiminutovce favoritovi zápasu zatápěli. Ale ani nebezpečně zakončující Frycklund, ani dorážející Purdeller nenašli recept na Škorvánka. I v tomto zápase, stejně jako proti Švédům, došlo k výměně italských gólmanů, když tentokrát Fadaniho v 50. minutě nahradil právě hrdina duelu se Seveřany Clara. Na svůj výkon z předešlého zápasu ale nenavázal nejlépe, když hned po dvou minutách inkasoval po střele Růžičky, 3:1. Naši východní sousedé ale museli zůstat ve střehu i nadále, jelikož v době, kdy zbývalo 5 minut do konce, sáhli Italové ke hře bez brankáře. Stalo se tak při italské přesilovce, kterou sice ještě domácí nevyužili, ale v 57. minutě se nakonec Gazleymu power-play využít podařilo a další zápletka byla na světě, 3:2. Na změnu skóre už ale nedošlo a to i kvůli Larkinově vyloučení za zdržování hry po vyhození puku do hlediště.
Kanada pokračuje v turnaji ve velkém stylu a už je čtvrtfinalistou
Po Češích poznali kvalitu hokeje jiné dimenze i Švýcaři a to hned od začátku jejich vzájemného zápasu. První Theodorova střela ale ještě skončila na levé tyčce. Švýcaři, vědomi si síly soupeře, se snažili co nejrychleji skórovat a tak tu byl Niederraiter s přečíslením tři na jednoho, ale proti němu byl výtečně chytající Thompson. Po šesti minutách hry už ale Kanaďané otevřeli skóre, neboť dostali možnost přesilové hry a nabídnuté Kukonovo vyloučení tedy využili. To k vidění byla spolupráce od kruhu do kruhu, tedy MacKinnona s McDavidem, jenž se tak dočkal první přesné trefy na tomto turnaji. V polovině první třetiny už to bylo o dvě branky, když byla takto úspěšně zakončena další kombinace dalších Kanaďanů, konkrétně Wilsona, McDavida a nakonec zakončujícího Harleyho. Ještě v první třetině se Švýcarům podařilo snížit poté, co Andrighettovu střelu dorazil za Thompsonova záda Suter, 2:1.
V úvodu druhé části hry zámořské hvězdy přečkaly bez úhony oslabení a následně mohly pokračovat v demolici soupeře. Ve 25. minutě se opět do role nahrávajícího stylizoval MacKinnon, když tentokrát bekhendem předal puk na levý kruh Celebrinimu a ten tedy zvýšil na 3:1. Následně i Švýcaři přečkali své oslabení a i šanci pro změnu střílejícího MacKinnona, jemuž nahrál McDavid. Tehdy se gólman Akira Schmid zaskvěl svým zákrokem. Ve 37. minutě byl blízko ke snížení Niederrater, ale ten tehdejší Celebriniho vyloučení nepotrestal, když zamířil do levé tyče.
Ani začátek třetí třetiny nepřinesl potvrzení kanadského vítězství v tomto zápase, jelikož Jarvis svou šanci neproměnil. Ve 47. minutě si opět po švýcarské akci zahrála branková konstrukce, kterou tentokrát trefil Fora. Prakticky záhy po této příležitosti už ale přinesl ještě větší klid na kanadské hokejky ten nejpovolanější, kanadský kapitán Crosby. Při dalším následném Celebriniho vyloučení se nepovedlo skórovat dorážejícímu Josimu, v 54. minutě za to na konečných 5:1 navýšil po další spolupráci s McDavidem MacKinnon.
Závěr zápasu byl poznamenán těžkým zraněním Kevina Fialy, jenž musel být odnesen na nosítkách, přičemž ho doprovázela hala potleskem a celý kanadský tým na kluzišti uznalým poklepáváním hokejkami. Duel se tak dohrával v poněkud zaraženější atmosféře.
Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (13.2.2026):
SKUPINA A:
Kanada – Švýcarsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. McDavid (MacKinnon, C. Makar), 11. Harley (McDavid, Wilson), 25. Celebrini (MacKinnon), 48. Crosby (Marner, C. Makar), 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) – 13. P. Suter (Andrighetto, Kukan). Rozhodčí: Hribik (ČR), O'Rourke (Kan.) – Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 11.510
Kanada: L. Thomson – D. Toews, C. Makar, Theodore, Harley, Doughty, Sanheim – Celebrini, McDavid, Wilson – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Mark Stone – Jarvis, Horvat, Reinhart – Bennett. Trenér: Cooper
Švýcarsko: A. Schmid – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, J. Moser, Fora – Fiala, Hischier, Meier – Andrighetto, Malgin, Niederreiter - Kurashev, P. Suter, Thürkauf – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid. Trenér: Fischer
SKUPINA B:
Finsko – Švédsko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Matinpalo (Kakko, O. Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola) 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Mikael Granlund, Hintz) – 25. Dahlin (W. Nylander, Raymond). Rozhodčí: Dwyer (Kan.), Rooney – Davis (oba USA), Cherrey (Kan.). Vyloučení: 9:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 336
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Mikael Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennane
Švédsko: Gustavsson – E. Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, R. Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Raymond, E. Lindholm, Bratt – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Zibanejad, E. Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – F. Forsberg. Trenér: Hallam
Olympijské hry 2026 , hokej , Hokej MS FIN Tým , Hokej MS SVK Tým , Hokej MS CAN Tým
