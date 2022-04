Kdo vyhraje základní část Fortuna ligy? Rozhodne se až v posledním kole

Pražská Slavia mířící za obhajobou ligového titulu se v předposledním kole představila na jablonecké Střelnici, kde nejprve dostal Pražany do vedení po půlhodině hry Schranz a to poté, co chyboval gólman Hanuš. Až v poslední desetiminutovce se pak sešívaným, konkrétně díky Teclovi, podařilo zvýšit na 2:0 a zdálo se, že si hosté dojdou pro pohodové vítězství, když jejich dvě trefy v zápase skončily pokaždé v brance.

Jenže za chvíli se na druhé straně o snížení na 2:1 postaral Krob a nemuselo zůstat jen u toho. Do slávistické branky se podařilo dopravit balón i Kubistovi, jenomže sudí Hocek ještě před tím viděl útočný faul, což domácí nesli dost nelibě. Duel tedy nakonec vyhráli slávisté.

Stejným poměrem 2:1 vyhrál svůj duel i nejbližší pronásledovatel Slavie, tedy Viktorie Plzeň. Ta pro změnu hostila ve Štruncových sadech ostravský Baník vedený nově Tomášem Galáskem. Viktoriáni se dostali jako první do vedení, když se ve 31. minutě trefil Mosquera, po hodině hry však bylo vyrovnáno díky vlastnímu gólu Havla. Radost z toho ale ostravským dlouho nevydržela, jelikož za chvíli tu byl opět s vedoucím gólem pro plzeň tentokrát Bucha. Protože tak díky této výhře mají Západočeši jistotu nejhůře druhého místa po základní části, znamená to pro ně, že nadcházející nadstavbu začnou doma, kde přivítají třeba i Spartu.

Ta taktéž v tomto kole vyhrála a prodloužila tak svoji sérii neprazitelnosti na domácím stadionu. Tentokrát zde na Spartě ztroskotalo Slovácko, kterému tak svěřenci kouče Pavla Vrby vrátili podzimní porážku 0:4. Nyní se na Letné o sparťanské výhře zaloužili Hancko i Dočkal, jenž si připsal vedle přesné trefy i asistenci a jenž tak využil obrovskou hrubku Ljovina a tatam tak byla předešlá slovácká radost z vyrovnání na 1:1, o které se postaral Holzer. Třetí branku Sparty pak vstřelil Adam Hložek, jenž ve svých devatenácti letech nastoupil do svého jubilejního 100. ligového zápasu v kariéře.

Důležité souboje v závěru základní části budou pro nováčka z Hradce Králové. Ten je totiž na hranici postupu do skupiny o titul a nyní se do ní přiblížil poté, co dokázal v mladoboleslavském azylu porazit Olomouc 3:0. Krátce před poločasem se nejprve trefil Mejdr, po obrátce se pak hned dvakrát zapsal do listiny střelců Vašulin. Zatímco Olomouc se kvůli tomuto výsledku propadla až na desátou pozici, Hradec nyní o účast ve skupině o titul bojuje na dálku s Mladou Boleslaví, která je za Východočechy jen o bod.

Mimochodem, klub z města automobilů vyhrál ve Zlíně 2:1, když se za Středočechy trefili Douděra s Ladrou, a za domácí pak jen snížil Reiter. Ten tak nezábranil tomu, že Zlín bude po základní části bojovat ve skupině o záchranu.

Zraky fotbalových fanoušků také pochopitelně směřují k záchranářským duelům. Jeden takový se uskutečnil i v neděli mezi Pardubicemi a Teplicemi. O důležité vítězství pro Východočechy se svými trefami v Ďolíčku postarali Jeřábek a Kostka.

Konečné výsledky 29. kola fotbalové Fortuna ligy (17.4.2022):

České Budějovice - Bohemians 2:1

Branky: 39. Van Buren, 64. Skovajsa - 20. Květ

Hradec Králové - Olomouc 3:0

Branky: 38. Mejdr, 60. a 78. Vašulín

Jablonec - Slavia Praha 1:2

Branky: 87. Krob - 31. Schranz, 84. Tecl

Zlín - Mladá Boleslav 1:2

Branky: 82. Reiter - 21. Douděra, 51. Ladra

Pardubice - Teplice 2:0

Branky: 33. Jeřábek, 75. Kostka

Plzeň - Ostrava 2:1

Branky: 31. Mosquera, 65. Bucha - 62. Havel (vl.)

Sparta Praha - Slovácko 3:1

Branky: 33. Hancko, 43. Dočkal, 73. Hložek - 42. Holzer

Liberec - Karviná 2:1

Branky: 32. Rabušic, 60. Koscelník - 12. N'Diaye