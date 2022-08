Potvrzeno. Do Plzně přestoupil týden před startem v Lize mistrů Adam Vlkanova

"Od začátku jsem říkal, že se chci dostat dál. Sice jsem čekal trochu déle, ale jsem strašně rád, že to nakonec dopadlo. Jsem nadšený, že se můžu ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc než přijít do klubu, který teď vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů? Je to nádhera a já moc doufám, že budu platný pro tým," uvedl očividně šťastný Vlkanova ke svému přestupu.

Vlkanova dlouhodobě prokazoval své kvality v Hradci Králové a i díky němu východočeský klub v minulé sezóně dokráčel až do skupiny bojující o titul, když skončil šestý po základní části. Tehdy totiž zaznamenal hned osm branek a odm asistencí. Tudíž ve Štruncových sadech dobře vědí, proč si zrovna jeho vybrali. "Přesvědčil nás svými výkony. Přeji mu, aby na ně navázal a stal se důležitým členem týmu, předpoklady pro to určitě má," nechal se k nové akvizici v kádru slyšet plzeňský sportovní ředitel Daniel Kolář.

Kouč plzeňského A-týmu Michal Bílek ho pak doplnil následovně: "Je to hráč, který si drží dlouhodobě vysokou výkonnost, je produktivní, a navíc využitelný hned na třech postech v ofenzivě. Svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu a nyní zkvalitní i naši ofenzivu."

Součástí tohoto transferu je i přesun obránce Filipa Čiháka a slovenského útočníka Mateje Trusy. "Transferovou částku nechci komentovat, ale je pro nás důležité, že součástí přestupu je také příchod dvou kvalitních hráčů, o které jsme měli zájem již v letním okně. Věřím, že náš tým zkvalitní," řekl pro změnu hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou.

Připomeňme, že během své dosavadní kariéry nastoupil Vlkanova do 54 ligových zápasů, během kterých zaznamenal deset gólů. Především za výkony z miulé sezóny se dokonce dostal i do národního A-týmu.