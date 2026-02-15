Hokejisté Slovenska nečekaně postupují přímo do čtvrtfinále, i přes svou prohru se Švédy

Hokejisté Slovenska
Hokejisté Slovenska Foto: IIHF

Svým dalším hracím dnem pokračoval v olympijském Miláně hokejový turnaj. Tou asi nejvýznamnější zprávou je, že dalším přímým postupujícím do čtvrtfinále tohoto ostře sledovaného turnaje je vedle Kanady i Slovensko. Stalo se tak paradoxně poté, co naši východní sousedé prohráli svůj poslední zápas ve skupině B se Švédskem 3:5, ovšem právě rozdíl dvou branek byla pro přímý postup důležitá. Definitivně o slovenském přímém postupu rozhodla vysoká výhra Finska nad Itálií 11:0. Lotyšům se povedlo ve skupině C otočit a zvítězit v zápase s Německem. USA pak večer porazila Dánsko 6:3, i když ze začátku měly se svým severským soupeřem potíže.

Švédové si porážkou 1:4 s Finskem výrazně zkomplikovalo svoji vysněnou cestu za přímým postupem do čtvrtfinále a proto muselo co nejvyšším rozdílem, aby mohli na něj pomyslet. Proto se nešlo divit tomu, že právě Seveřané duel se Slováky začaly lépe a aktivněji, když už ve 3. minutě Karlsson zakončil pěknou akci střelou do tyčky. Následně byli potrestáni za špatné střídání, když jich bylo na ledě šest, ale přesto se jim v tomto oslabení podařilo otevřít skóre gólem Erikssona Eka, 1:0 pro Švédy. Přesilovka Slovenska však nadále samozřejmě pokračovala a ještě v rámci ní zahrozil Okuliar, ovšem i on zacinkal o brankovou konstrukci. V polovině první třetiny už se Slovákům mající za sebou už dvě tříbodové výhry v tomto turnaji gólmana Markströma povedlo překonat, Slavkovský z těžkého úhlu od pravého mantinelu dokázal zamířit s milimetrovou přesností parádní střelou z první ke vzdálenější tyči, od níž se puk odrazil do branky, 1:1. Šest vteřin před koncem první části hry se navíc Slováci ještě jednou skórovali a to krátce poté, co nedokázali využít přesilovku. To se rozhodl vypálit Regenda a učinil to tak, že kotouč vypadl švédskému gólmanovi a mířil tak za jeho záda. Jen těsně ale Markström dokázal zamezit lapačkou tomu, aby byl celým objemem za brankovou čárou. Sudí nejprve ukázal do branky, u videa ale rozhodli, že branka z toho nakonec nebyla.

A tak po přestávce to byli Švédové, kteří se dostali do vedení 2:1. Postaral se o to tehdy Kempe, jenž tak už po pouhých pěti vteřinách využil švédskou přesilovku. Za chvíli mohl klidně srovnat stav Dvorský po Hudáčkově nabídce. Až po skončení jejich přesilovky se přeci jenom zpátky do vyrovnaného stavu na 2:2 povedlo vrátit zápas Gernátovi. Po spolupráci Forsberga s Petterssonem se ve 35. minutě právě druhý jmenovaný trefil přesně mezi betony gólmana Hlavaje a postaral se o švédské vedení 3:2. Postupem času bylo na Slovácích znát, že ztrácejí síly a tak začali spíše úřadovat hráči Tří korunek.

Ve 48. minutě nejprve svoji další trefu v zápase přidal před brankovištěm nikým nehlídaný Petterson, v 52. minutě už to bylo 5:2, když nejdříve ukázal všem krásnou kličku, aby to všechno zakončil gólem. Tehdy už to vypadalo, že Seveřané míří za přímým postupem do čtvrtfinále a už je v tom moc nic nemůže ohrozit. Jenže v poslední minutě našli Slováci zbytky posledních sil a začali akci, na jejíž konci byl důrazně dorážející Dvorský, který rozpoutal slovenskou euforii. Vzhledem k ostatním výsledkům a celkovém skóre totiž stačila Slovákům i prohra o dva góly k tomu, aby se oni přímo dostali mezi nejlepších osm. I z prohry se dá radovat.

Na definitivní potvrzení jejich přímého postupu museli počkat na výsledek odpoledního zápasu skupiny B mezi Finskem a Itálií, neboť ještě potřebovali výhru Finů. A ta podle očekávání přišla, jelikož v předešlých dvou zápasech srdnatě bojující domácí hokejisté už zřejmě neměli sílu na další trápení dalšího favorita, o čemž nakonec svědčí vysoká výhra Finů 11:0.

Lotyšsko si vyšláplo na Němce, Američany úvod s Dánskem nezaskočil

Úvod zápasu Německa s Lotyšskem v rámci skupiny C nenasvědčoval tomu, že by snad Němcům měl tento zápas utéct. Již po 126 vteřinách se totiž našim západním sousedům povedlo dostat se do vedení, o což se postaral Lucas Reichel, 1:0 Pak poprvé hned dvakrát zahrozili Lotyši svými úniky, ale tehdy ještě neskórovali. Nejprve neuspěl Tralmaks, který trefil Grubaerův beton, a následně Vilmanis po bekhendovém blafáku trefil pouze levou tyčku. Co se nepovedlo tehdy, povedlo se Lotyšům v 16. minutě, kdy využili Müllerovo vyloučení poté, co Ločmelis zužitkoval Girgensonsovu přihrávku zamířil do prázdné branky, 1:1. Radost z vyrovnání ale pobaltskému celku trvala jen 68 vteřin, právě za tak krátkou dobu šli Němci zpátky do vedení 2:1 zásluhou Kälbleho a jeho střelou z levého kruhu.

Ani ve druhé třetině to Němci neměli jednoduché, když nejprve přečkali Stachowiakovo vyloučení. Ve 26. minutě se ještě Dzierkalsovi vyrovnat nedovedlo, o tři minuty později už ale Ločmelis dokázal využít dvojnásobnou přesilovku, 2:2.

Poprvé Lotyše do vedení dostal poprvé v zápase až ve 49. minutě bývalý kladenský hokejista Tralmaks, jenž překonal Grubauera střelou nad jeho lapačku. A nezůstalo jen u toho. Tři minuty na to Krastenbergs, tedy další hokejista, jenž má spojitost s českou extraligou, neboť se jedná o hráče Olomouce, navýšil už na 4:2. Němci ve zbytek zápasu zmohli už jen na snížení na 3:5 poté, co Stützleho střelu srazil do lotyšské svatyně bránící Zile.

V rámci skupiny C došlo k hokejovému souboji zemí, které na diplomatickém a politickém poli nemají v současnosti zrovna nejideálnější vztahy kvůli Grónsku, tedy USA s Dánskem. A jako by i v tomto ryze sportovním klání nechtěli Dánové zpočátku Američanům nic dávat zadarmo. Vždyť už po 100 vteřinách hry totiž nečekaně otevřel skóre tohoto zápasu Olesen, 1:0 pro Dány. Dvě minuty na to se ale přeci jenom zámořskému favoritovi, jenž nechtěl dopustit podobné překvapení, které připravili Dánové Kanaďanům na posledním MS, kde je vyřadili ve čtvrtfinále, vyrovnat podařilo a to poté, co nejprve Boldy trefil beton Sogaarda se ještě s pukem obtočil kolem dánské branky a napodruhé to tedy vyšlo, 1:1. Do kabin se šlo ale stejně za dánského vedení, když překvapil Jensen svým nahozením od červené čáry, čímž tak dokonale zaskočil gólmana Swaymana, 2:1 pro Dánsko.

Po návratu na kluziště ale bylo už na Američanech znát, že si v kabině řekli, že takhle to dál nejde a zaveleli k obratu. Ten načal ve 30. minutě Brady Tkachuk a o 57 sekund později vše dovršil Eichel. Ve 38. minutě už to bylo 4:2, o což se pro změnu postaral Hanifin. Dánové se ale přeci jen z tohoto tlaku podařilo vymanit ještě před druhou přestávkou a zadělali tak na dramatickou třetí třetinu, když Bruggisser snížil na 3:4.

Jenže nakonec tolik dramatická třetí třetina nebyla. Guentzel a Hughes totiž postupně navýšili na konečných 6:3 a USA tak míří za očekávaným přímým postupem do čtvrtfinále. Stačí jimk tomu i bod ze zápasu s Německem.

Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (14.2.2026):

SKUPINA B:

Švédsko – Slovensko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Eriksson Ek (A. Kempe), 28. A. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. E. Pettersson (F. Forsberg, Hedman), 48. E. Pettersson (Raymond, E. Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, E. Karlsson) – 9. Slafkovský (Š. Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Rehman (USA) – Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 332

Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, E. Karlsson, Broberg – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Zibanejad, Landeskog, Raymond – M. Johansson, E. Pettersson, F. Forsberg – Holmberg, Wennberg, Rakell. Trenér: Hallam

Slovensko: Hlavaj – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Slafkovský, Ružička, Tatar – Regenda, Cingel, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Okuliar – Cehlárik, M. Sukeľ, Liška – Takáč. Trenér: Országh

Finsko – Itálie 11:0 (3:0, 3:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 7. Aho (Rantanen, Lehkonen), 10. Mikael Granlund (Rantanen, Heiskanen), 11. Kakko (Mikkola, Ristolainen), 25. Kiviranta (Mikkola, Ristolainen), 28. Kakko (Luostarinen), 38. Mikael Granlund (Kakko, Luostarinen), 42. Heiskanen (Rantanen), 42. Lehkonen (Teräväinen), 44. Aho (Lehkonen, Jokiharju), 54. Armia (Haula), 58. Kiviranta (Armia, Haula).
Rozhodčí: Holm (Švéd.), McCauley – MacPherson (oba Kan.), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 0:4. Využití: 2:0. Diváci: 11 508

Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Tolvanen – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Mikael Granlund, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta. Trenér: Pennanen

Itálie: Clara (41. Fadani) – T. Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, Di Tomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, Zanetti – Saracino, Frycklund, De Luca – Petan, Mantenuto, Frigo – Purdeller, Morini, Kostner. Trenér: J. Jalonen

SKUPINA C:

Německo – Lotyšsko 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. L. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) – 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits).
Rozhodčí: Dwyer (Kan.), MacFarlane (USA) – Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 4033

Německo: Grubauer – Seider, Wagner, J. Müller, Wissmann, Kälble, Gawanke, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Peterka, Stützle, Stachowiak – L. Reichel, Michaelis, Kahun – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis

Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Daugavinš, Blugers, Krastenbergs – Rihards Bukarts, Ločmelis, Balcers – Ravinskis, Batna, Dzierkals – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš

USA – Dánsko 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel (M. Tkachuk), 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) – 2. N. Olesen (Moelgaard), 12. Nicholas B. Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True).

Rozhodčí: Rozhodčí: Holm (Švéd.), O'Rourke – Wyonzek (oba Kan.), Daisy (USA). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 11.480

USA: Swayman – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, Connor – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan

Dánsko: Soegaard (52. Dichow) – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Setkov, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Bjorkstrand, True, Ehlers – Blichfeld, Eller, Nicklas Jensen – N. Olesen, Moelgaard, Aagaard – Russell, Wejse, Storm – Poulsen. Trenér: Gath

Olympijské hry 2026 hokej Hokej MS SVK Tým

