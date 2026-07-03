Hvězdy posunuly své týmy do osmifinále MS. Mexiko dál těší domácí fanoušky

Po překvapeních v podobě vypadnutí Německa a Nizozemska z fotbalového mistrovství světa úterní hrací den další taková překvapení nenabídl. Další favorité šestnáctifinále své zápasy zvládli. Norsko dokázalo projít přes Pobřeží slonoviny 2:1 poté, co rozhodující trefu vstřelil do té doby nenápadný Erling Haaland. To Francouz Kylian Mbappé byl v zápase se Švédskem daleko viditelnější. Aby také ne, když se o postup Francie zasloužil dvěma přesnými trefami, kterými pomohl k výhře 3:0. Po Kanadě pokračuje dále i další ze spolupořadatelů šampionátu Mexiko. To si v souboji dvou zemí z amerického kontinentu poradilo s Ekvádorem 2:0. Nerozhodila ho tak ta skutečnost, že tento duel začal kvůli počasí s hodinovým zpožděním.
Přestože Norové byli bráni v duelu s Pobřežím slonoviny jako jasný favorit, průběh zápasu tomu zpočátku neodpovídal. Z pochopitelných důvodů se oba prezentovali opatrným fotbalem, i když Seveřané si místy vytvořili menší tlak. Nicméně delší dobu se nepodařilo Norům v čele s Haalandem a Ödegaardem proniknout přes pečlivou obranu „Slonů“.
Jako první se naopak překvapivě podařilo proniknout soupeřovou obranou Afričanům. Konkrétně se tak stalo ve 28. minutě, kdy Pépé se objevil za norskou defenzivní linií, ale nakonec ztroskotal na nepřesném zakončení. I když to byli v této pasáži zápasu spíše hráči z Pobřeží slonoviny, kteří byli aktivnější, i přes četnost rohových kopů jejich snaha ke kýženému gólu nevedla. To samé se však dalo říct i o Norech, kteří se chtěli spoléhat na Haalanda, ale ten byl neustále bráněný. Gólem nakonec skončila až akce ze 39. minuty. Tehdy z norského pohledu otevřel skóre úplně někdo jiný, než očekávaní kanonýři. Byl to čas, který pro svou akci využil teprve jednadvacetiletý křídelník bundesligového Lipska Nusa, jenž poté, co se mu z levé strany podařilo dostat do šestnáctky, vystřelil tzv. obalovačku a zamířil tak přesně a nechytatelně do šibenice branky, kterou hájil Fofana, 1:0 pro Norsko.
Po obrátce bylo na Afričanech vidět, že jim není takový stav rozhodně lhostejný a více se tak snažili o co nejrychlejší vyrovnání. Blízko k němu byli v 55. minutě, kdy gólman Nyland vychytal zakončení Pépého z bezprostřední blízkosti. Z ojedinělé šance během tlaku hráčů Pobřeží slonoviny zahrozili i Norové, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Heggema. Od něj se míč ale za brankovou čáru nedostal, neboť ještě těsně před ní obrana Afričanů zasáhla. V 74. minutě už ale tlak ze strany „Slonů“ přinesl kýžené ovoce. Stalo se tak poté, co střídající Diallo si zahrál kličkovanou a dostal se tak až do šestnáctky, následovala zpětná klička, po níž se už rozhodl vystřelit a nemýlil se, 1:1.
V 86. minutě ale konečně svoji genialitu ukázal Haaland. Poté, co k němu přiletěl pas od Patricka Berga a jemu už stačilo pouze doklepnout míč do branky, 2:1 pro Norsko. Diallo měl ještě v závěru šanci vyrovnat a dostat duel do prodloužení zásahem z přímého kopu, ovšem Nory zachránil svým parádním zákrokem Nyland, když míč mířící pod břevno vyrazil. Amerika si tak mohla zase jednou užít norské oslavy v podobě veslování společně s fanoušky.
Francie si bez problémů poradila se Švédskem
Švédové drželi vyrovnaný krok s favorizovanou Francií pouze v úvodu tohoto duelu. Právě tehdy si Seveřané zapsali střelu na francouzskou branku, o kterous se postaral Isak. Pak už ale koncertovali podle očekávání Francouzi. Už po dvaceti minutách hry už to mohlo být 1:0 pro Francii, kdyby ovšem Mbappého brance nepředcházel ofsajd. Další příležitost ke vstřelení gólu měl Mbappé ve 32. minutě, kdy ale pro změnu trefil jen tyč. Poté rozezvonil brankovou konstrukci i Olise, jenž se pokoušel o zakončení akrobatickým způsobem. Až ve 45. minutě se přeci jenom země galského kohouta dočkala branky v prvním poločase. Po rychle rozehraném rohu byl na konci této akce konečně úspěšný Mbappé v tomto zápase, 1:0 pro Francii. Netrvalo to dlouho a mohlo být klidně ještě před přestávkou vyrovnáno. To by ale musel Stroud ve své příležitosti trefit zařízení.
I druhá pětačtyřicetiminutovka nabídla stejný obraz hry. A v 53. minutě to tak vedlo ke druhému francouzskému gólu, kdy Olise přihrával Barcolaovi a právě ten tak tedy zvýšil na 2:0. I v 71. minutě byl vidět aktivní Olise, ale tehdy jeho šanci zneškodnil gólman Zetterström. Na zakončení Mbappého v 74. minutě už ale byl krátký a pečetil tak francouzskou výhru 3:0. Francouzský kanonýr se pak touto trefou dostal na roveň v tabulce střelců tohoto turnaje s vedoucím Messim, oba mají po šesti brankách.
Mexiko si poradilo s Ekvádorem
Než se diváci dočkali výkopu dalšího šestnáctifinále Mexika s Ekvádorem, musela ještě uběhnout od času plánovaného výkopu další hodina. To proto, že v blízkosti byla bouřka. Ani tato skutečnost ale Mexičanům nevzala chuť vstoupit do zápasu aktivně. Prakticky od výkopu dostali soupeře pod potřebný tlak a po sedmi minutách hry z něho vznikla první mexická šance, do které se dostal Jiménez. Jeho hlavička ale skončila mimo. Ani mexický talent Mora se pak ve své šanci neprosadil. Ve 22. minutě už tu ale byla úspěšná akce, na jejímž začátku byla Alvaradoova přihrávka za obranu na Quiňonese a právě on otevřel skóre, 1:0 pro Mexiko. Ve 31. minutě už to bylo o dvě branky, když Quiňones tentokrát přihrával zakončujícího Jimenéze.
Od té doby bylo jasné, že Ekvádor to musí zkoušet čím dál více dopředu, jestli chtěl pomýšlet na zdramatizování zápasu. Protože ale Mexičané nepolevovali ze svého výkonu, jen těžko se Ekvádorci dostávali ke svým příležitostem. Spíše to byli Mexičané, kteří mohli klidně navýšit vedení. V 67. minutě se hned dvakrát po dvou rozích hlavičkoval Montes, ale skórem nepohnul. V 74. minutě byli Ekvádorci nejblíže ke snížení a to po Caseidaově pasu, který se dostal až k Rodriguezovi. Ten se snažil dostat míč do branky špičkou kopačky, ale marně.
Ke smůle Ekvádorců si už žádnou podobnou šanci do závěrečného hvizdu nevypracovali. V nastavení se nechvalně do tohoto zápasu zapsal Hincapié, když jako druhý hráč na tomto turnaji uviděl červenou kartu poté, co si při komunikaci s protihráčem zakryl ústa. Radost domácího Mexika po výhře 2:0 opět neznala mezí.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (30.6.2026):
Šestnáctifinále:
Pobřeží slonoviny – Norsko 1:2 (0:1)
Branky: 74. Diallo – 39. Nusa, 86. Haaland. Rozhodčí: Valenzuela – Urrego, Moreno (všichni Ven.) – Lara (video, Chile). ŽK: Nusa (Nor.). Diváci: 69 655
Pobřeží slonoviny: Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3. Touré) – Sangaré – Pépé (87. Diakité), Kessié, Oulai (61. Diallo), Y. Diomande (90.+3. Guessand) – Bonny (61. Wahi). Trenér: Faé
Norsko: Nyland – Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup). Trenér: Solbakken
Francie – Švédsko 3:0 (1:0)
Branky: 45. a 74. Mbappé, 53. Barcola. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries – Higler (video, všichni Niz.). Bez karet. Diváci: 80 663
Francie: Maignan – Koundé (75. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (78. T. Hernández) – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé (75. Doué), Olise (85. Cherki), Barcola – Mbappé (85. Mateta). Trenér: Deschamps
Švédsko: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Svensson (82. Svanberg), Ayari (82. Nygren), Bergvall (66. Zeneli), Stroud (66. Ali) – Elanga, Isak (89. Nilsson) – Gyökeres. Trenér: Potter
Mexiko – Ekvádor 2:0 (2:0)
Branky: 22. Quiňones, 31. Jiménez. Rozhodčí: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: Franco, Páez, M. Caicedo. ČK: 90.+5 Hincapié (všichni Ekvádor). Diváci: 80 824
Mexiko: Rangel – Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo – Mora (59. Gutiérrez), Lira, Romo (73. Vargas) – Alvarado (80. Reyes), Jiménez (73. Giménez), Quiňones (80. Pineda). Trenér: Aguirre
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