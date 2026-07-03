Hvězdy posunuly své týmy do osmifinále MS. Mexiko dál těší domácí fanoušky

David Holub

3. července 2026 20:12

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Po překvapeních v podobě vypadnutí Německa a Nizozemska z fotbalového mistrovství světa úterní hrací den další taková překvapení nenabídl. Další favorité šestnáctifinále své zápasy zvládli. Norsko dokázalo projít přes Pobřeží slonoviny 2:1 poté, co rozhodující trefu vstřelil do té doby nenápadný Erling Haaland. To Francouz Kylian Mbappé byl v zápase se Švédskem daleko viditelnější. Aby také ne, když se o postup Francie zasloužil dvěma přesnými trefami, kterými pomohl k výhře 3:0. Po Kanadě pokračuje dále i další ze spolupořadatelů šampionátu Mexiko. To si v souboji dvou zemí z amerického kontinentu poradilo s Ekvádorem 2:0. Nerozhodila ho tak ta skutečnost, že tento duel začal kvůli počasí s hodinovým zpožděním.

Přestože Norové byli bráni v duelu s Pobřežím slonoviny jako jasný favorit, průběh zápasu tomu zpočátku neodpovídal. Z pochopitelných důvodů se oba prezentovali opatrným fotbalem, i když Seveřané si místy vytvořili menší tlak. Nicméně delší dobu se nepodařilo Norům v čele s Haalandem a Ödegaardem proniknout přes pečlivou obranu „Slonů“. 

Jako první se naopak překvapivě podařilo proniknout soupeřovou obranou Afričanům. Konkrétně se tak stalo ve 28. minutě, kdy Pépé se objevil za norskou defenzivní linií, ale nakonec ztroskotal na nepřesném zakončení. I když to byli v této pasáži zápasu spíše hráči z Pobřeží slonoviny, kteří byli aktivnější, i přes četnost rohových kopů jejich snaha ke kýženému gólu nevedla. To samé se však dalo říct i o Norech, kteří se chtěli spoléhat na Haalanda, ale ten byl neustále bráněný. Gólem nakonec skončila až akce ze 39. minuty. Tehdy z norského pohledu otevřel skóre úplně někdo jiný, než očekávaní kanonýři. Byl to čas, který pro svou akci využil teprve jednadvacetiletý křídelník bundesligového Lipska Nusa, jenž poté, co se mu z levé strany podařilo dostat do šestnáctky, vystřelil tzv. obalovačku a zamířil tak přesně a nechytatelně do šibenice branky, kterou hájil Fofana, 1:0 pro Norsko.

Po obrátce bylo na Afričanech vidět, že jim není takový stav rozhodně lhostejný a více se tak snažili o co nejrychlejší vyrovnání. Blízko k němu byli v 55. minutě, kdy gólman Nyland vychytal zakončení Pépého z bezprostřední blízkosti. Z ojedinělé šance během tlaku hráčů Pobřeží slonoviny zahrozili i Norové, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Heggema. Od něj se míč ale za brankovou čáru nedostal, neboť ještě těsně před ní obrana Afričanů zasáhla. V 74. minutě už ale tlak ze strany „Slonů“ přinesl kýžené ovoce. Stalo se tak poté, co střídající Diallo si zahrál kličkovanou a dostal se tak až do šestnáctky, následovala zpětná klička, po níž se už rozhodl vystřelit a nemýlil se, 1:1.

V 86. minutě ale konečně svoji genialitu ukázal Haaland. Poté, co k němu přiletěl pas od Patricka Berga a jemu už stačilo pouze doklepnout  míč do branky, 2:1 pro Norsko. Diallo měl ještě v závěru šanci vyrovnat a dostat duel do prodloužení zásahem z přímého kopu, ovšem Nory zachránil svým parádním zákrokem Nyland, když míč mířící pod břevno vyrazil. Amerika si tak mohla zase jednou užít norské oslavy v podobě veslování společně s fanoušky.

Francie si bez problémů poradila se Švédskem

Švédové drželi vyrovnaný krok s favorizovanou Francií pouze v úvodu tohoto duelu. Právě tehdy si Seveřané zapsali střelu na francouzskou branku, o kterous se postaral Isak. Pak už ale koncertovali podle očekávání Francouzi. Už po dvaceti minutách hry už to mohlo být 1:0 pro Francii, kdyby ovšem Mbappého brance nepředcházel ofsajd. Další příležitost ke vstřelení gólu měl Mbappé ve 32. minutě, kdy ale pro změnu trefil jen tyč. Poté rozezvonil brankovou konstrukci i Olise, jenž se pokoušel o zakončení akrobatickým způsobem. Až ve 45. minutě se přeci jenom země galského kohouta dočkala branky v prvním poločase. Po rychle rozehraném rohu byl na konci této akce konečně úspěšný Mbappé v tomto zápase, 1:0 pro Francii. Netrvalo to dlouho a mohlo být klidně ještě před přestávkou vyrovnáno. To by ale musel Stroud ve své příležitosti trefit zařízení.

I druhá pětačtyřicetiminutovka nabídla stejný obraz hry. A v 53. minutě to tak vedlo ke druhému francouzskému gólu, kdy Olise přihrával Barcolaovi a právě ten tak tedy zvýšil na 2:0. I v 71. minutě byl vidět aktivní Olise, ale tehdy jeho šanci zneškodnil gólman Zetterström. Na zakončení Mbappého v 74. minutě už ale byl krátký a pečetil tak francouzskou výhru 3:0. Francouzský kanonýr se pak touto trefou dostal na roveň v tabulce střelců tohoto turnaje s vedoucím Messim, oba mají po šesti brankách.

Mexiko si poradilo s Ekvádorem

Než se diváci dočkali výkopu dalšího šestnáctifinále Mexika s Ekvádorem, musela ještě uběhnout od času plánovaného výkopu další hodina. To proto, že v blízkosti byla bouřka. Ani tato skutečnost ale Mexičanům nevzala chuť vstoupit do zápasu aktivně. Prakticky od výkopu dostali soupeře pod potřebný tlak a po sedmi minutách hry z něho vznikla první mexická šance, do které se dostal Jiménez. Jeho hlavička ale skončila mimo. Ani mexický talent Mora se pak ve své šanci neprosadil. Ve 22. minutě už tu ale byla úspěšná akce, na jejímž začátku byla Alvaradoova přihrávka za obranu na Quiňonese a právě on otevřel skóre, 1:0 pro Mexiko. Ve 31. minutě už to bylo o dvě branky, když Quiňones tentokrát přihrával zakončujícího Jimenéze.

Od té doby bylo jasné, že Ekvádor to musí zkoušet čím dál více dopředu, jestli chtěl pomýšlet na zdramatizování zápasu. Protože ale Mexičané nepolevovali ze svého výkonu, jen těžko se Ekvádorci dostávali ke svým příležitostem. Spíše to byli Mexičané, kteří mohli klidně navýšit vedení. V 67. minutě se hned dvakrát po dvou rozích hlavičkoval Montes, ale skórem nepohnul. V 74. minutě byli Ekvádorci nejblíže ke snížení a to po Caseidaově pasu, který se dostal až k Rodriguezovi. Ten se snažil dostat míč do branky špičkou kopačky, ale marně.

Ke smůle Ekvádorců si už žádnou podobnou šanci do závěrečného hvizdu nevypracovali. V nastavení se nechvalně do tohoto zápasu zapsal Hincapié, když jako druhý hráč na tomto turnaji uviděl červenou kartu poté, co si při komunikaci s protihráčem zakryl ústa. Radost domácího Mexika po výhře 2:0 opět neznala mezí.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (30.6.2026):

Šestnáctifinále:

Pobřeží slonoviny – Norsko 1:2 (0:1)
Branky: 74. Diallo – 39. Nusa, 86. Haaland. Rozhodčí: Valenzuela – Urrego, Moreno (všichni Ven.) – Lara (video, Chile). ŽK: Nusa (Nor.). Diváci: 69 655

Pobřeží slonoviny: Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3. Touré) – Sangaré – Pépé (87. Diakité), Kessié, Oulai (61. Diallo), Y. Diomande (90.+3. Guessand) – Bonny (61. Wahi). Trenér: Faé

Norsko: Nyland – Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup). Trenér: Solbakken

Francie – Švédsko 3:0 (1:0)
Branky: 45. a 74. Mbappé, 53. Barcola. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries – Higler (video, všichni Niz.). Bez karet. Diváci: 80 663

Francie: Maignan – Koundé (75. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (78. T. Hernández) – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé (75. Doué), Olise (85. Cherki), Barcola – Mbappé (85. Mateta). Trenér: Deschamps

Švédsko: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Svensson (82. Svanberg), Ayari (82. Nygren), Bergvall (66. Zeneli), Stroud (66. Ali) – Elanga, Isak (89. Nilsson) – Gyökeres. Trenér: Potter

Mexiko – Ekvádor 2:0 (2:0)
Branky: 22. Quiňones, 31. Jiménez. Rozhodčí: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: Franco, Páez, M. Caicedo. ČK: 90.+5 Hincapié (všichni Ekvádor). Diváci: 80 824

Mexiko: Rangel – Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo – Mora (59. Gutiérrez), Lira, Romo (73. Vargas) – Alvarado (80. Reyes), Jiménez (73. Giménez), Quiňones (80. Pineda). Trenér: Aguirre

před 3 hodinami

Další překvapení na fotbalovém MS. Už v šestnáctifinále skončili Němci a Nizozemci

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Další překvapení na fotbalovém MS. Už v šestnáctifinále skončili Němci a Nizozemci

V rámci druhého hracího dne úvodního kola vyřazovací fáze právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale došlo k dalším překvapivým výsledkům. Postarali se o to favorizovaní Němci a Nizozemci. Zatímco Německo ve svém šestnáctifinále nestačilo na Paraguay poté, co nezvládlo penaltový rozstřel, Nizozemsko taktéž na penalty nepřešlo přes Maroko. Brazílie naopak žádné překvapení nepřipustila, i když první poločas s Japonskem se nevyvíjel zrovna podle jejích představ. Díky výrazně zlepšenému výkonu ve druhé půli ale favorizovaní Jihoameričané otočili skóre z 0:1 na 2:1.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Prvním osmifinalistou fotbalového MS je Kanada. Jihoafričany pokořila gólem v nastavení

Mistrovství světa ve fotbale má za sebou skupinovou fázi a v sobotu se tak mohl odehrát první zápas vyřazovací fáze, která začíná poprvé v historii MS fází nazývanou „šestnáctifinále“, jíž se tak účastní 32 týmů. Jako první ji otevřeli svým vzájemným duelem reprezentanti Jihoafrické republiky a Kanady. Ta i přesto, že jako první v historii MS coby jedna ze spolupořádajících zemí nehrála v domácím prostředí, ale v Los Angeles, nakonec duel zvládla, když rozhodla trefa Estáquia zpoza šestnáctky na začátku závěrečného nastavení.

Více souvisejících

fotbal MS Fotbal

Aktuálně se děje

před 36 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie

Hvězdy posunuly své týmy do osmifinále MS. Mexiko dál těší domácí fanoušky

Po překvapeních v podobě vypadnutí Německa a Nizozemska z fotbalového mistrovství světa úterní hrací den další taková překvapení nenabídl. Další favorité šestnáctifinále své zápasy zvládli. Norsko dokázalo projít přes Pobřeží slonoviny 2:1 poté, co rozhodující trefu vstřelil do té doby nenápadný Erling Haaland. To Francouz Kylian Mbappé byl v zápase se Švédskem daleko viditelnější. Aby také ne, když se o postup Francie zasloužil dvěma přesnými trefami, kterými pomohl k výhře 3:0. Po Kanadě pokračuje dále i další ze spolupořadatelů šampionátu Mexiko. To si v souboji dvou zemí z amerického kontinentu poradilo s Ekvádorem 2:0. Nerozhodila ho tak ta skutečnost, že tento duel začal kvůli počasí s hodinovým zpožděním.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Další překvapení na fotbalovém MS. Už v šestnáctifinále skončili Němci a Nizozemci

V rámci druhého hracího dne úvodního kola vyřazovací fáze právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale došlo k dalším překvapivým výsledkům. Postarali se o to favorizovaní Němci a Nizozemci. Zatímco Německo ve svém šestnáctifinále nestačilo na Paraguay poté, co nezvládlo penaltový rozstřel, Nizozemsko taktéž na penalty nepřešlo přes Maroko. Brazílie naopak žádné překvapení nepřipustila, i když první poločas s Japonskem se nevyvíjel zrovna podle jejích představ. Díky výrazně zlepšenému výkonu ve druhé půli ale favorizovaní Jihoameričané otočili skóre z 0:1 na 2:1.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Hormuzský průliv

Co bude dál s Hormuzským průlivem? Alternativní trasa selhala, světu nezbývá než čekat

Plán na odklonění námořní dopravy do alternativního koridoru u ománského pobřeží, který měl plavidla ochránit před hrozbou min v Hormuzském průlivu, se ocitl pod drobnohledem po dvou nedávných útocích na lodě. Přestože se Írán a Omán dohodly, že zahájí rozhovory o správě této strategické úžiny, tyto incidenty jasně ukazují, jak složité je udržet bezpečnou plavbu v klíčové vodní cestě. Průliv tak nadále zůstává v čele geopolitického střetu mezi Teheránem a Washingtonem.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Donald Tusk

Rusko může zaútočit na Polsko už letos, píše britský a polský tisk. Situace je vážná, přiznal Tusk

Ruská federace možná plánuje útočné akce namířené proti Polsku. S tímto zjištěním původně přišel polský zpravodajský server Onet, přičemž jeho informace následně potvrdil a podrobněji rozebral prestižní britský deník The Telegraph. Podle dostupných informací západních rozvědek nelze vyloučit, že se Varšava stane dějištěm nepřátelských aktivit ze strany Moskvy.

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Evropě hrozí další vlna extrémního počasí. Při té červnové umíraly tisíce lidí

Francie zaznamenala během posledního červnového týdne, kdy Evropu zasáhla rekordní vlna veder, nárůst o více než dva tisíce nadúmrtí. Meteorologové navíc varují, že kontinent v nejbližších dnech čeká další vlna extrémních teplot. Ministryně zdravotnictví Stéphanie Rist uvedla, že počet úmrtí v zemi stoupl v závěru června mezitýdenně o 29 procent, přičemž zřetelný nárůst úmrtnosti byl zaznamenán u osob starších 45 let.

před 8 hodinami

Vlny / tsunami

Jako 12 atomových bomb za vteřinu. Rychlost klimatických změn je ohromná, oceány jsou nejteplejší v historii

Světové oceány zaznamenaly v červnu rekordně nejvyšší teploty v historii měření, čímž překonaly i maxima z let 2023 až 2024. Průměrná teplota mořské hladiny v tropických a mírných oblastech se v současnosti pohybuje těsně pod hranicí 21 °C, přičemž před nástupem masivní industrializace kolem roku 1870 činila přibližně 19,6 °C. Tento nárůst představuje enormní množství akumulované energie, neboť oceány absorbují více než 90 procent dodatečného tepla zachyceného v atmosféře vlivem skleníkových plynů.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Bělorusko, Minsk

Bělorusko doporučilo svým občanům, aby necestovali do Ruska

Běloruské úřady oficiálně doporučily svým občanům, aby omezili cestování do Ruské federace, a to zejména do jejích příhraničních oblastí. Státní tajemník bezpečnostní rady Běloruska Alexandr Volfovič zdůraznil, že v současné situaci nelze lidem jedoucím do Ruska garantovat bezpečnost. Přestože hranice zůstávají otevřené a konečné rozhodnutí je na samotných občanech, ministerstvo upozorňuje, že v tamních regionech dochází ke každodenním pádům bezpilotních letounů a cestující tak vystavují sebe i své rodiny vážnému riziku.

před 10 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Po útoku na Kyjev už nejméně 30 mrtvých. Ukrajina poslala v odvetě rakety na Bělgorod

Při masivním ruském útoku na ukrajinské hlavní město ze 2. července zasáhla raketa devítipatrový obytný dům v kyjevské čtvrti Darnyckyj. Úder kompletně zničil 64 bytů, které se během okamžiku proměnily v trosky a prach. Celkově si tento vzdušný nálet v metropoli vyžádal nejméně 30 lidských životů a 91 zraněných, což z něj činí jeden z nejtragičtějších útoků na Kyjev v letošním roce.

před 11 hodinami

OSN

Před sídlem OSN se zapálil muž držící tibetskou vlajku

Před sídlem Organizace spojených národů v New Yorku se ve čtvrtek v podvečer zapálil dvaapadesátiletý muž držící tibetskou vlajku. Podle policie šlo o zjevnou formu protestu proti čínské nadvládě nad Tibetem. Policie dorazila na místo kolem půl sedmé večer na základě telefonátu na tísňovou linku a nalezla muže s vážnými popáleninami po celém těle. Zraněný byl okamžitě převezen do nemocnice, kde byl následně prohlášen za mrtvého.

před 12 hodinami

Alí Chameneí, íránský ajatolláh

Teherán se chystá na obří akci pro miliony lidí, pohřeb Chameneího ale běžné Íránce nezajímá

Bývalý íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí, který byl zabit před čtyřmi měsíci na začátku americko-izraelské války proti Íránu, bude uctěn během týdenního pohřebního ceremoniálu. Tato masová akce se uskuteční v pěti městech dvou různých států a očekává se na ní účast milionů truchlících. Přípravy provázejí rozsáhlé stavební práce přímo v Teheránu. V areálu mešity imáma Chomejního se montují chladicí systémy, které mají lidem pomoci zvládnout letní vedra.

před 13 hodinami

Letní počasí

Počasí bude během prodlouženého červencového víkendu proměnlivé

První červencový víkend, který bude navíc prodloužený o pondělní státní svátek, se nezadržitelně blíží. Doprovázet ho nicméně má poměrně proměnlivé počasí. Teploty tentokrát zůstanou pod hranicí 30 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

včera

včera

Podvodníci lákají na 240 tisíc korun. Vydávají se za nás, upozornila ČSSZ

Internetoví podvodníci se nezastavují ani v létě. Na novou formu podvodu upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Domnělým lákadlem je vábnička, že lidé mohou získat až téměř čtvrt milionu korun. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy