Lotyši živí naději na postup. Česko v prodloužení porazili 4:3

Do české branky byl povolán k překvapení všech po Marku Langhammerovi opět Šimon Hrubec a tak se stále nedostalo na Karla Vejmelku. A právě Hrubec měl od prvních minut co dělat, když Lotyši hnáni zaplněnou Riga Arenou, ve které měli domácí fanoušci slyšitelnou převahu, nenechali Čechy vydechnout a poslali tak směrem k českému brankovišti hned několik nebezpečných puků. O aktivitě Lotyšů v první třetině svědčí fakt, že pobaltský celek Čechy přestřílel poměrem 13:4. Tuto aktivitu ovšem v první části hry ještě v gól přetavit nedokázali, byli to naopak Češi, kteří vytěžili z minima maximum, když v 9. minutě otevřel skóre Němeček, 1:0 pro Čechy.

Čekalo se, že zbytek zápasu už bude z českého pohledu lepší a nepovedený start do zápasu bude zapomenut, jenže přišla pasáž mezi 23. a 24. minutou, kdy postupně stav zápasu otočili Richards Bukarts a Dzierkals. Přestože se v polovině zápasu povedlo Kubalíkovi svou třetí brankou na turnaji duel opět vyrovnat, tentokrát na 2:2, do třetí třetiny šli Lotyši s jednobrankovým vedením, o což se postaral Cibulskis svým zakončením nešťastně tečovaným bránícím Jordánem.

Postupem času už se Lotyši snažili rozkouskovávat hru tak, aby Čechům znepříjemnili jejich snahu o vyrovnání. Dlouho se čeští hokejisté nedokázali dostat se do souvislejšího tlaku v útočné třetině, natožpak se do ní dostat. Nakonec se to přeci jenom tři minuty před sirénou podařilo, když to vše celé vyvrcholilo přihrávkou Romana Červenky od pravého mantinelu do prázdného prostou před branku, kam si najel Kempný a ten využil vyjetého gólmana Šilovse mimo brankoviště a trefil se tak do odkryté klece.

V tu chvíli byli Češi a nakonec i Lotyši rádi i za bod a nechali tak střetnutí dojít až do prodloužení. To bylo nakonec i přes předešlou šanci Sobotky zakončeno tři čtvrtě minuty před koncem, kdy se po rychlé protiakci nakonec povedlo dotlačit kotouč za záda Hrubce Batnovi. Právě ten tedy zařídil historický a zároveň důležitý triumf Lotyšů nad Českem.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (15.5.2023):

Skupina B (Riga):

Lotyšsko – Česko 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Rihards Bukarts (Cibulskis, Džerinš), 24. Dzierkals (Freibergs, Balcers), 46. Cibulskis (Andersons, Smirnovs), 65. Batna (Jaks) - 9. Němeček (O. Beránek, Černoch), 30. D. Kubalík (Červenka, T. Dvořák), 57. Kempný (Červenka, D. Kubalík). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hürlimann (Švýc.) - Nothegger (Rak.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 7780

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Keninš, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rihards Bukarts. Trenér: Vitolinš

Česko: Hrubec - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, Sobotka, Flek - O. Beránek, Černoch, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen