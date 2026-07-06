Maroko přehrálo Kanadu, Francie přešla přes Paraguay. Řeší se výkony sudích

Fotbalové mistrovství světa v zámoří má za sebou první dvě osmifinálová utkání, ze kterých vzešla úvodní čtvrtfinálová dvojice. V prvním se jeden ze spolupořadatelů šampionátu Kanada střetla s ambiciózním africkým celkem Maroka. Přestože to byli Kanaďané, kteří měli po většinu zápasu více ze hry, nakonec to byli Maročané, kteří ve druhém poločasu ukázali, že mají větší kvalitu a dospěli k jasné výhře 3:0. Druhý osmifinálový duel mezi Paraguayí a Francií nabídl ještě ostřejší střetnutí, ale zatímco v prvním zápase se anglický sudí Oliver nebál rozdávat žluté karty jak na běžícím pásu, až to bylo možná někdy na škodu, v tom druhém jako by si karty uzbecký sudí Tantašev zapomněl někde v šatně. Jakkoli celý nejvíce faulující tým tohoto turnaje Paraguay hrála opravdu ošklivý, provokativní, ostrý fotbal, k překvapení všech z toho vyšla bez karty. Francie všechno ale přebila a zaslouženě postoupila do čtvrtfinále, když jediný gól zápasu vstřelil z penalty Mbappé.
Zprvu vypadal duel mezi Kanadou a Marokem, že si postup utrhne docela senzačně Kanada, neboť to byla právě ona, která velice aktivně vstoupila do tohoto osmifinále. Už po deseti minutách hry mohli klidně jít do vedení poté, co se Oluwaseyi v šestnáctce uvolnil a dostal se tak k příležitosti, poprvé se ale tehdy blýskl svým skvělým zákrokem marocký fantom v brance Bunú. Jinak ale toho příliš fotbalového tento duel v prvním poločase nepřinesl a skutečnost, že za prvních pětačtyřicet minut padlo celkem šest žlutých karet, kterých tak bylo víc než střeleckých pokusů, hovoří samo za sebe. Mezitím navíc Maročané přišli o svého nejlepšího střelce Saibarího a vůbec to nevypadalo, že by z toho všeho mělo vzejít Maroko vítězně.
Jenže se jednalo o zápas, kdy průběh prvního a druhého poločasu byly jako den a noc. Začalo předvádět aktivnější fotbal a už v 50. minutě to přinesl kýžený výsledek. Afričané rozehrávali přímý kop, který měl na starosti konkrétně Hakimí, odtud zprava tak přiletěl míč k Unáhímu a právě on pak zakončoval přesně k tyči, 1:0 pro Maroko.
Duel se tím rozpohyboval a zatímco Kanaďané tak museli čím dál více jít do ofenzivy, aby mohli pomýšlet na úspěch v tomto zápase, Maročané zase pro změnu čekali na rychlé protiútoky. Ovšem i tak dlouho žádné větší šance ani na jedné straně nepřicházely. Až v 79. minutě Kanada zahrávala přímý kop, ale Jonathan Davis tuto standardku zahrál tak, že branku z hranice šestnáctky přestřelil.
Tím se tak dala šance Maroku na zvýšení vedení, čehož využilo beze zbytku. Nejprve se tak v 82. minutě z rychlého protiútoku trefil podruhé v zápase Únáhí a to po spolupráci s Díazem, 2:0. Až v osmé minutě nastaveného času pak definitivní potvrzení marockého postupu přidal Rahimí. Kanadě tak nepomohlo celkem deset střeleckých pokusů, které si během zápasu vypracovala k tomu, aby alespoň zdramatizovala tento duel.
Paraguay se snažila do čtvrtfinále prodrat nedovolenými prostředky. Marně
Z pohledu fotbalového je štěstí, že do čtvrtfinále postoupila i favorizovaná Francie. Paraguay totiž proti ní vyrukovala s tak ošklivým „fotbalem“, jaký snad nikdy na světových šampionátech k vidění nebyl. Francie jinak měla od začátku více ze hry, ale právě kvůli nepříjemné hře soupeře se jen stěží dostávala do příležitostí.
Během prvního poločasu se země galského kohouta pokoušela zahrozit z dálky, ale ani Rabiot, ani Koné tehdy takovýmto způsobem skóre nezměnili. Koné se netrefil ani v 54. minutě při svém pokusu zpoza šestnáctky, oproti svému předešlému však tentokrát donutil brankáře Gilla k zákroku.
Až po hodině hry, konkrétně v 65. minutě, se fanoušci dočkali rozhodujícího momentu. Tehdy Gómez fauloval v šestnáctce Douého a po následné konzultaci s videosystémem VAR byla právem nařízena penalta pro Francii. K té se nepostavil nikdo jiný než ostrostřelec Mbappé, ten se nemýlil a svou sedmou přesnou trefou na tomto turnaji tak dorovnal v tabulce střelců Messiho, 1:0 pro Francii.
Po zbytek zápasu nadále nepříjemní Paraguayci, kteří nakonec k překvapení všech vyvázli bez karet, se už ale na adekvátní odpověď nezmohli. O ojedinělou střelu se postarala až v 90. minutě Mauricio, ale ani tehdy brankář Maignan neinkasoval. Francie se tak může těšit na čtvrtfinále s Marokem.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (4.7.2026):
Osmifinále:
Kanada – Maroko 0:3 (0:0)
Branky: 50. a 82. Únahí, 90.+8. Rahimí. Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring – Gillett – (video, všichni Angl.). ŽK: Laryea, J. David, De Fougerolles, Larin – Halhal, Rahimí, Hakimí, Channús. Diváci: 68 777
Kanada: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (79. Shaffelburg) – Buchanan (88. Nelson), Sigur (88. Osorio), Eustáquio, Ahmed (79. P. David) – J. David, Oluwaseyi (63. Larin). Trenér: Marsch
Maroko: Bunú – Hakimí, Diop (87. Saadán), Halhal, Mazráví – Búaddí (63. Amrabat), Ajnáví – Díaz, Únahí (87. Múrabat), Channús (63. Talbí) – Saibárí (22. Rahimí). Trenér: Vahbí
Paraguay – Francie 0:1 (0:0)
Branka: 70. Mbappé z pen. Rozhodčí: Tantašev – Capenko, Gajnullin (všichni Uzb.) – Lara (video, Chile). ŽK: González (asistent trenéra) – Barcola, Koné, Olise (všichni Francie). Diváci: 68.324
Paraguay: Gill – Cáceres, Velázquez, G. Gómez (71. Maurício), Alderete (58. Canale), Alonso – D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón (71. Ávalos) – Enciso (61. Caballero). Trenér: Alfaro
Francie: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doué) – Mbappé. Trenér: Deschamps
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