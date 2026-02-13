Bylo jasné před touto olympiádou v Miláně a Cortině d'Ampezzo, že teprve devatenáctiletý český rychlobruslařský talent Metoděj Jílek bude patřit mezi největší medailové naděje české olympijské výpravy. A tyto předpovědi se vyplňují do puntíku. Po stříbru na pěti kilometrech získává na svých prvních olympijských hrách i zlato po dalším fenomenálním výkonu na desetikilometrové trati.
Právě závod na 10 000 metrů byl ten, na který Jílek nejvíce cílil, neboť právě tato trať je pro něho tou nejoblíbenější. Potvrdil to dokonale, zajel čas 12:33,43 minuty, který sice neznamenal olympijský rekord, ale i tak jistotu medaile.
O tom, jaká bude, rozhodla další, poslední rozjížďka, v níž se představili Nor Eitrem a Francouz Loubinead, ale protože ani jeden z nich se nedokázal přiblížit neuvěřitelnému Jílkovu výkonu, bylo rozhodnuto ještě před cílem, že Jílek získá zlato.
Stříbro připadlo Polsku zásluhou Vladimira Semirunného, jenž zaostal za Jílkem až o 5,65 vteřiny. Bronz získal zkušený Nizozemec Jorrit Bergsma.
Po dokončení tohoto závodu mohli čeští fanoušci konečně vidět i projevené emoce u Metoděje Jílka, jenž nezopakoval svoji kamennou tvář při zisku stříbra. Navíc mu gratulovala k úspěchu i loučící se Martina Sáblíková, která mu tak symbolicky přidává své žezlo.
Související
Janatová se ani ve volné technice neztratila. Medaile se rozdávaly ve snowboardových disciplínách
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
Olympijské hry 2026 , Metoděj Jílek , Rychlobruslení
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Muž z jiné planety. Rychlobruslař Jílek získal zlato na deseti kilometrech
před 1 hodinou
Společně za Ukrajinu. Na shromáždění vystoupí prezident i osobnosti veřejného života
před 2 hodinami
Janatová se ani ve volné technice neztratila. Medaile se rozdávaly ve snowboardových disciplínách
před 2 hodinami
Potvrzeno. Předpověď počasí slibuje další nadílku, napadne až 15 cm sněhu
před 2 hodinami
Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí
před 3 hodinami
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
před 3 hodinami
Waltz odráží kritiku USA: Pod vedením Trumpa vracíme svět zpět z okraje propasti
před 4 hodinami
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 4 hodinami
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 4 hodinami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 5 hodinami
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 6 hodinami
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 6 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 7 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 8 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 9 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
před 9 hodinami
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
před 10 hodinami
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
před 10 hodinami
Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem
před 11 hodinami
„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu
Americký prezident Donald Trump přistoupil k zásadnímu kroku a zrušil vědecké rozhodnutí z éry Baracka Obamy, které tvořilo základ pro veškerá federální opatření omezující plyny oteplující planetu. Takzvaný „endangerment finding“ neboli zjištění o ohrožení z roku 2009 konstatovalo, že řada skleníkových plynů představuje hrozbu pro veřejné zdraví. Toto rozhodnutí se stalo právním pilířem snah o snižování emisí, zejména v oblasti motorových vozidel.
Zdroj: Libor Novák