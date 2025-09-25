Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění

V rámci ostře sledovaného případu na Apeninském poloostrově, v němž je fotbalový klub Juventus Turín obviněn z falšování účetnictví při hráčských přestupech, římský soud rozhodl o trestech pro jednotlivé obžalované včetně bývalého viceprezidenta Pavla Nedvěda. Právě on se měl se soudem v pondělí dohodnout na trestu ve výši rok a dva měsíce podmíněně. V reakci na to se šéf českého fotbalu David Trunda nechal slyšet, že tento trest nemá vliv na Nedvědovu současnou práci pro Fotbalovou asociaci ČR, kde nyní zastává funkci manažera reprezentace.
Podmíněný je nejen trest pro Pavla Nedvěda, ale i další tresty pro ostatní obžalované. Vůbec ten nejvyšší dostal bývalý klubový předseda Andrea Agnelli, který od římské soudkyně Anny Marie Gavoniové dostal trest odnětí svobody ve výši rok a osm měsíců. Všechny tyto tresty pak byly vyneseny a jsou podmíněny na základě italského práva umožňujícího dohodu o trestu. Vedle těchto trestů pak Juventus vyfasoval pokutu ve výši 156 000 eur (v přepočtu 3,8 milionu korun).
O co v celém případu šlo? Turínský velkoklub měl především během covidové pandemie falšovat finanční výkazy v souvislosti s hráčskými transfery a platy hráčů.
"V rámci vyšetřování kauzy Prisma se již dříve trestně-právně prokázalo, že jsem se ničeho protizákonného nedopustil, a nejvyšší sportovní soud Italské fotbalové federace dokonce zrušil i původně udělený osmiměsíční zákaz činnosti. Aktuální dohoda, kterou podal klub, je legitimním právním nástrojem, který je využíván v procesech tohoto typu, aby se urychlil postup a předešlo nekonečným soudním tahanicím," nechal se k výsleku soudu slyšet samotný Nedvěd a pokračoval: "Z toho důvodu jsem vyhověl vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům – a byť jako nevinný jsem souhlasil s přijetím kolektivní odpovědnosti. Věřím, že kauza je tímto jednou provždy uzavřena a moji současnou roli rozhodnutí nijak neohrozí."
Na výsledek římského soudu týkající se kauzy kolem Juventusu reagoval i šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda. "O vývoji situace okolo Pavla Nedvěda jsem informován. Rozhodnutí italského soudu bereme na vědomí. Toto rozhodnutí však nemá žádný vliv na jeho současnou pozici generálního manažera reprezentací," připomněl tuzemský nejvyšší fotbalový boss, že Nedvěd nyní pracuje pro asociaci.
Připomeňme, že soud řešil tuto kauzu od roku 2023. Nejprve ji měl na starosti soud v Turíně, aby se následně přesunul tento případ do Říma. O tom, že se nejspíš soudem obvinění dohodnou na trestech, bylo prakticky jasno od letošního června, kdy Agnelli, Nedvěd a další obvinění požádali římský soud o vyřešení celého případu prostřednictvím dohody. Od začátku všichni tito již bývalí kluboví funkcionáři v případu falšování účetnictví, manipulací s akciemi a maření dohledu odmítli svou vinu.
Falšování účetnictví se Juventus dopustil i v jiném případu, kvůli kterému byl již v sezóně 2022/23 potrestán odečtem deseti bodů v rámci Serie A a Evropská fotbalová unie UEFA ho v následujícím ročníku nenasadila do Konferenční ligy, kterou měl tehdy hrát. V této konkrétní kauze byl taktéž potrestán Pavel Nedvěd, a to osmiměsíčním zákazem působení ve fotbale. Právě tento trest byl ale následně zrušen tribunálem italského olympijského výboru.
Dodejme, že Pavel Nedvěd byl spojen s Juventusem Turín nejprve jako fotbalista a později jako úspěšný funkcionář po dobu 21 let až do konce roku 2022, kdy byl nucen rezignovat spolu s dalšími funkcionáři právě kvůli kauze kolem falešného účetnictví. Po intermezzu v saúdskoarabském Al-Šababu, kde první půlrok letošního roku působil jako sportovní manažer, byl povolán novým šéfem FAČR Davidem Trundou do pozice manažera reprezentací, přičemž o této pozici se v jeho případě spekulovalo už v lednu 2024.
