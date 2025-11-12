Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha

Dlouho diskutovaný a chystaný prodej fotbalového klubu Hradce Králové byl začátkem listopadu konečně schválen. Město se rozhodlo svůj 89procentní podíl prodat společnosti Fotbal HK 1905, jejímiž majiteli jsou současný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a Ivo Ulich společně s Ondřejem Tomkem, Pavlem Rejchrtem a Radkem Šenkem. Celý proces prodeje by měl být dokončen do konce kalendářního roku.

Na zasedání hradeckého zastupitelstva v úterý 4. listopadu rozhodli radní následovně: 24 z přítomných 33 zastupitelů bylo pro prodej podílu ve fotbalovém klubu Hradce Králové. Naopak nikdo nezvedl ruku proti prodeji, pět se jich zdrželo, čtyři nehlasovali a další čtyři pak nebyli přítomni vůbec. Město i klub si od nového majitele, že svým příchodem a potažmo svými finančními prostředky nastartuje rozvoj hradeckého fotbalu, který dosud spíše v držení města stagnoval. Městu zase díky tomu klesnou platby do klubu.

Co se týče sportovních cílů nových majitelů, hradecké Votroky by rádi viděli stabilně v první šestce a v boji o evropské poháry.

Město si díky tomuto prodeji přijde na 50,172 milionu korun. Přesně tolik dostane od zmíněné společnosti Fotbal HK 1905. Součástí této částky je i 10,172 milionu, ty měl klub na účtě tzv. nerozděleného zisku. Součástí procesu odsouhlasení prodeje hradeckého klubu bylo také schválení akcionářské smlouvy a dalších potřebných transakčních dokumentů upravující to, jak bude společnost Fotbal HK 1905 a město nově spolupracovat na chodu klubu včetně jeho financování.

Pro prodej klubu v hradeckém zastupitelstvu nijak nehlasovali členové hnutí ANO, podle něhož z nabídky společnosti Fotbal HK 1905 vyplývá, že bude vztah mezi oběma subjekty nevyvážený. "Nedá se to nazvat prodejem klubu, ale darováním klubu," nechal se slyšet po hlasování místopředseda zastupitelů hnutí ANO a zároveň poslanec Denis Doksanský. Navzdory tomu i tak přejí klubu a věří, že s novým majitelem přijdou kýžené úspěchy.

Plusem, které tento prodej hradeckého fotbalového klubu přináší, má být pro město i ta skutečnost, že se zbaví nákladů jak na provoz klubu, tak i sportovišť. Alespoň tak o tom hovoří primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová za Hradecký demokratický klub s tím, že do pěti let by tak díky tomu mohlo město ušetřit maximálně 229 milionů korun. Zároveň počítá s tím, že získá až 17,5 milionu korun ročně z tzv. pachtovného za pronajatá sportoviště.

Klub pak má slíbené na první čtyři roky od města dotace ve výši 58,5 milionu korun ročně, které se mají použít na mládež, ženský fotbal a infrastrukturu a která by se pak měla snížit na 48 milionů. Připomeňme, že pro letošní sezónu 2025/26 dotovalo město za tímto účelem klub částkou 69 milionů korun. "Čisté zatížení městského rozpočtu by mělo být v sezoně 2030/31 zhruba mezi 28 a 32,5 milionu korun," řekl primátorka Springerová k tomu, jak si to představuje v budoucnu.

Město počítá s tím, že nový investor udrží příjmy klubu každý rok na 180 milionech a v případě, že se tak někdy nepodaří, měl by příjmy dorovnat.

Pokud jde o Malšovickou arénu, v níž hraje Hradec Králové své domácí zápasy od srpna roku 2023 a kterou tehdy otevřelo město s nákladem ve výši skoro 800 milionů korun, tak ta nadále zůstane ve vlastnictví města, ovšem o její provoz se bude na základě pachtu nadále starat klub.

Připomeňme, že o prodeji klubu už se hovořilo od podzimu roku 2023, až těsně před loňskými Vánocemi město vypsalo výběrové řízení na většinového vlastníka, do něhož se následně přihlásili hned dva zájemci. Z nich jen společnost Fotbal HK 1905 podala předběžnou nabídku do 2. dubna letošního roku. Mimochodem, druhým zájemcem měla být podle informací deníku Sport společnost Blue Crow Sports Group. Od dubna pak mezi městem a Fotbal HK 1905 proběhlo víc než deset jednání, než došlo k schválení prodeje.

Mimochodem, Ivo Ulich se společně s dalšími třemi podnikateli ucházel o vstup do hradeckého klubu už v roce 2017 a i když se tehdy s touto skupinou v jednáních nejdál, nakonec zastupitelé prodej tehdy odmítli.

