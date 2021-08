Ani jedna česká oštěpařka nepostoupila do finále. Čtvrtkařku Vondrovou čeká semifinále

Česká veteránka mezi oštěpařkami Barbora Špotáková nenavázala na mnohé své předešlé úspěchy z velkých mezinárodních sportovních akcí a je znát, že její éra tak pomalu ale jistě končí. Její první pokus v kvalifikaci v Tokiu byl hodně nepodařený a ani si ho česká reprezentantka nenechala změřit, druhý pokus už si změřila, neboť přehodila hranici šedesáti metrů. Řadil jí ho však až na průběžné čtrnácté místo.

K tomu, aby mohla pomýšlet na postup, musela k tomuto pokusu přidat ještě dalších 42 centimetrů. To se však Češce nepovedlo. "Nepovedlo se všechno. Nebylo tam spojení, které potřebujete, aby to střílelo, a mně to nestřílelo vůbec. Hrozně těžko se to dá změnit v kvalifikaci. Tam máte jen tři hody," komentovala své výkony v kvaliikaci Špotáková.

Ta se zúčastnila kvalifikace B společně s další českou reprezentantkou Irenou Gillarovou. Ta taktéž nepostoupila, ale může se pochlubit alespoň nejlepším letošním výkonem (59,16). Suverénním způsobem kvalifikaci vyhrála Polka Maria Andrejczyková, která poslala svůj oštěp k 65,24 m.

Ještě před kvalifikační skupinou B se v oštěpařském sektoru představila logicky kvalifikační skupina A a v n pro změnu figurovala poslední z trojice českých reprezentantek Nikola Ogrodníková. I do ní se před olympiádou vkládaly velké naděje, ovšem její nejzdařenější pkud byl ten hned její první, který se ale neměřil, neboť přešlápla. Byla to škoda, oštěpmířil za 63 metrů, což by znamenalo postup.

K této dálce se její oštěp pak ve dvou zbylých pokusech už nepřiblížil, naopak zaznamenala hod tři metry pod kvalifikační hranicí, což rozhodně nestačilo. "Nemůžu se vymlouvat na nic, nic mě nelimitovalo, nic nebolelo, prostě jsem jen nedokázala zopakovat první hod. Ono je to těžké, když máte tři rány. Možná kdybych měla ještě dva pokusy... Takhle ta hlava působí víc," říkala smutná Ogrodníková po kvalifikaci.

Náladu českých fanoušků tak výrazně vylepšila svým nečekaným výkonem čtvrtkařka Lada Vondrová. Mistryně Evropy do 23 let ze tři týdny starého šampionátu v Tallinu nakonec ve svém rozběhu skončila na výtečném třetím místě a díky skvělému finiši tak za první Allyson Felixovou necílila tak daleko. "Běhalo se mi tady fakt dobře a věděla jsem, že mám na to běžet dobře, a povedlo se to," uvedla po rozběhu Vondrová, která hned po doběhu ještě nevěděla, jestli postupuje dál. "Věděla jsem, že tam bude fotofiniš, a jenom jsem se modlila, ať ty setinky jsou konečně na mojí straně, protože na tohle mívám smůlu," pokračovala.

Další z českých atletů, sprinter Jan Jirka pak byl v rozběhu na 200 metrů diskvaliikován kvůli vyběhnutí z dráhy. I tak by ale jeho výsledný čas 21:00 nakonec nestačil na postup do semifinále.

Letní olympijské hry v Tokiu - atletika (3.8.2021):

Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 45,94 - světový rekord, 2. Benjamin (USA) 46,17, 3. Dos Santos (Braz.) 46,72, 4. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,08, 5. Samba (Kat.) 47,12, 6. Copello (Tur.) 47,81, 7. Mägi (Est.) 48,11, 8. Sibilio (It.) 48,77

Ženy:

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 700, 2. Reeseová (USA) 697 (druhý nejdelší výkon 695), 3 Brumeová (Nig.) 697 (688), 4. Španovičová (Srb.) 691, 5. Bechová-Romančuková (Ukr.) 688, 6. Davisová (USA) 684, 7. Strattonová (Austr.) 683, 8. Sawyersová (Brit.) 680

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

200 m (vítr -0,4 m/s): 1. Bednarek (USA) 20,01, ...Jirka (ČR) diskvalifikován

1500 m: 1. Debjani (Belg.) 3:36,00

trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,71

Ženy:

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 50,06, ...12. Vondrová 51,14 - postoupila do semifinále, 34. Malíková (obě ČR) 52,83 - nepostoupila do semifinále

oštěp: 1. Andrejczyková (Pol.) 65,24, ...14. Špotáková 60,52, 16. Ogrodníková 60,03, 19. Gillarová (všechny ČR) 59,16 - nepostoupily do finále