Rusové a Bělorusové mohou na paralympiádu jako neutrální sportovci

Dnes o tom rozhodl Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) s tím, že Rusko s Běloruskem budou vyškrtnuty z medailové tabulky. Do odvolání také zrušil všechny akce včetně světových a evropských šampionátů naplánované do obou zemí.

IPC současně oznámil, že na letošní rok svolá mimořádnou valnou hromadu, kde se rozhodne o možném vyloučení Ruska a Běloruska. Bude se hlasovat i o tom, zda má být dodržení olympijského příměří podmínkou členství.

Jeho porušení IPC odsoudil, ale uvedl, že sportovce za to z her vyloučit nemohl. "Je zásadní abychom se drželi v mezích pravidel, která jsme nedávno zavedli, abychom zůstali politicky neutrální," citovala agentura SID šéfa výboru Andrewa Parsonse.

"Sáhli jsme k nejpřísnějšímu trestu, který jsme mohli uložit. Po hrách v Pekingu budeme se všemi našimi členy jednat o tom, jestli porušení příměří může vést k suspendaci nebo vyloučení národních paralympijských výborů," uvedl.

"Mrzí mě, že něco takového musíme řešit. Ale je nutné, abychom měli možnosti potrestat vlády států za kroky, které mohou i nepřímo ohrozit paralympijské hnutí. Zejména když vzešlo z hrůz druhé světové války," prohlásil Parsons.

Ruští a běloruští atleti byli vyloučeni i z evropských akcí

Ruští a běloruští atleti se nebudou moci účastnit ani vrcholných evropských akcí včetně letního mistrovství Evropy v Mnichově. Na nočním zasedání o tom rozhodlo vedení Evropské atletiky. Postupovalo stejně jako Světová atletika a další mezinárodní federace, které kvůli invazi na Ukrajinu vyloučily sportovce reprezentující agresora a jeho spojence z mezinárodních soutěží.

"Udělali jsme to jediné, co se udělat dá, a to dostali agresora do izolace. Jsem velmi rád, že včera přijala Světová atletika rozhodnutí, že žádní ruští a běloruští atleti nebudou moci závodit na žádných soutěžích světové atletické série. V noci proběhlo zasedání Evropské atletiky, která vyjádřila to samé pro evropské akce roku 2022. Hlasování skončilo o půlnoci, vím, že všichni členové rady byli jednotní," uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, který je viceprezidentem Evropské atletiky. Běloruská členka rady Nadja Butová-Husaimová o této záležitosti nehlasovala.

Vedle evropského šampionátu pod širým nebem se postih vztahuje také na Evropský pohár vrhačů, který bude příští týden v portugalské Leirii, Evropský pohár v běhu na 10.000 metrů, mistrovství Evropy v silničních bězích a ME do 18 let v Izraeli. "Evropská atletika je stoprocentním spojencem Světové atletiky a všech ostatních mezinárodních sportovních federací ve vztahu k ruské invazi na Ukrajinu. Tragické scény války a destrukce, které všichni sledujeme v televizi a na sociálních sítích, nemají v moderní Evropě místo, sport nevyjímaje. Čím dříve nastane klid zbraní a najde se řešení této hrozné války, tím lépe pro všechny zúčastněné," uvedl v tiskové zprávě prezident Evropské atletiky Dobromir Karamarinov.