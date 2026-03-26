Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování.
Podezřelých z ovlivňování zápasů od první po čtvrtou ligu prostřednictvím sázek, úplatků a dalších podvodů je celkem 47 a právě tolik je nyní již disciplinárních řízení, které vede Etická komise FAČR. Mezi těmi, s nimiž tato komise řízení vede je třeba prvoligový klub Karviné, jeho fotbalista Samuel Šigut, prvoligoví rozhodčí Jan Petřík, Miroslav Zelinka či Jan Všetečka nebo předseda představenstva druholigové Opavy Martin Latka. Mezi zatčenými nalezneme i jméno primátora Karviné Jana Wolfa.
Když končil pondělní den, málokdo tušil, že ten nadcházející začne v tuzemském fotbalovém prostředí tak zhurta. Prakticky hned v šest hodin ráno, kdy odstartoval obří policejní zásah, jenž tak značně změnil náladu v českém fotbale poté, co se pondělní večer nesl ve znamení vyhlašování ankety Fotbalista roku.
Místo toho, aby se pak v devět hodin dopoledne zúčastnil šéf českého fotbalu Trunda slavnostního oznámení nového člena fotbalové Síně slávy, kam v úterý mimochodem vstoupil bývalý reprezentant Přemysl Bičovský, od rána tak měl na starost daleko nepříjemnější věci.
„Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu. Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu,“ zněla podle serveru isport.cz první zpráva Trundy pro ostatní členy výkonného výboru.
Nakonec svolal krizové jednání, po němž se uskutečnila mimořádná tisková konference. „Fotbalová asociace ČR je v této kauze iniciátorem. Od počátku spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a delší dobu spolupracujeme na rozkrytí nekalých praktik v součinnosti s Policií ČR. Udělám všechno pro to, aby sázkařská mafie zmizela z českého prostředí. Není pro ni v našem sportu místo,“ uvedl na ni Trunda a dodal: „UEFA je informována o situaci a ocenila přístup FAČR.“
Vzhledem ke stále probíhajícím zásahům a vyšetřování ze strany policejních orgánů, přičemž kromě policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) jsou do vyšetřování zapojeni i Interpol a Europol, se nemohli novináři na úterní dopolední tiskovce dozvědět žádné větší podrobnosti. „Vedle policejního vyšetřování jsme vedli i interní vyšetřování ve spolupráci s Uefou, anti-match fixing oddělením, ale i se zahraničními kolegy. Spolupráce byla velmi široká a troufám si říct, že úspěšná,“ řekl k vyšetřování Integrity officer FAČR Kamil Javůrek. „Nemělo smysl skákat po jednom podezřelém zápasu, bylo potřeba postupovat systematicky, abychom tohle jednání vytrhli z českého fotbalového prostředí,“ prozradil Javůrek, že vyšetřování probíhalo delší dobu.
Spolu s Trundou se pozastavil i nad skutečností, že k policejním zásahům v tuzemském fotbale došlo dva dny před důležitým barážovým zápasem Česka s Irskem. „Načasování jsme bohužel ovlivnit nemohli,“ řekl k tomu Trunda s tím, že Javůrek doplnil následovně: „Nemůžeme ovlivnit, kdy policie provede nějaký zásah. Celé to trvalo dlouho, v řádu let.“
Fotbalový boss Trunda připomněl, že loni v květnu kandidoval na post šéfa českého fotbalu i proto, že je jeho cílem vymýtit korupci z českého fotbalu. „Kandidoval jsem s cílem obrody a reformy českého fotbalu. K těmto aktivitám máme nulovou toleranci,“ řekl dále konkrétně Trunda.
Jak informuje server isport.cz, orgány činné v trestním řízení mající na starost tento případ sledovali všechny podezřelé v rámci této sázkařské korupce konkrétně tři roky. Nyní NCOZ potvrdila, že provádí ony úkony trestního řízení, stejně tak to potvrdilo i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, když uvedlo, že se policejní zátah týká podezření z korupce i z podvodného jednání v rámci sázek na fotbalové zápasy. „Úkony trestního řízení probíhají na více místech v České republice i v zahraničí a během nich bylo zadrženo několik desítek osob. V současné době více informací uvést nelze. Další informace bude možné poskytnout v následujících dnech až na základě výsledků probíhajících úkonů,“ uvedl Radim Dragoun, olomoucký vrchní žalobce.
Těch osob je nakonec celkem 47. A právě s těmito 47 osobami už zahájila svá řízení i Etická komise FAČR. „Díky spolupráci mezi FAČR a policií už měla etická komise dopředu určité informace, na základě kterých se nám již podařilo zahájit 47 disciplinárních řízení. Jedná se o disciplinární řízení ve věcech match fixingu, tedy ovlivnění průběhu utkání a úplatkářství. Primárním zdrojem jsou sázky, nicméně je tam i několik případů čistě sportovní korupce,“ řekl k tomu samotný předseda této komise Martin Holub.
Seznam 47 lidí a klubů, se kterými etická komise zahájila disciplinární řízení:
Kluby: MFK Karviná, SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko, FC Vratimov.
Funkcionáři: Pavel Býma (bývalý rozhodčí a někdejší předseda spolku Zlínska), Martin Latka (místopředseda představenstva Opavy a spolumajitel klubu), Roman Procházka (předseda klubu TJ START Brno), Jan Wolf (předseda představenstva MFK Karviná a primátor města Karviné)
Rozhodčí: Jan Petřík, Simon Vejtasa, Jan Všetečka, Miroslav Zelinka (všichni z profesionálních soutěží), Luboš Drozdy, Michal Gasnárek, Jan Nápravník, Vlastimil Ogrodník, Tomáš Svoboda, Josef Tomanec (všichni z neprofesionálních soutěží)
Hráči: Lumír Číž, Denis Holub, Daniel Kubát, Jakub Tlustý (všichni Chrudim), Sebastian Pejša, Filip Štěpánek, Nicolas Tilkeridis (všichni Opava), Tomáš Bělíček, Zdeněk Novotný, Milan Sasko (všichni Vratimov), Matěj Hýbl, Samuel Šigut (oba Karviná), Marek Kalina, Michal Suchý (oba Znojmo), Matyáš Moučka (Ostrava), Roman Bala, Lukáš Vychodil (Zábřeh), Vilém Gettler (Holešov), Šimon Žalud (Blansko), Jiří Remiáš (Hlučín), Tim Kramář (Břidličná), Robert Russmann (Petřvald na Moravě), Adrian Nemšovský (Kosmonosy), Jiří Kolačný (Bohunice), Zdeněk Kofroň (Nové Sady / Milo Olomouc)
Ostatní osoby: Lukáš Hála (hráčský agent), Andrij Lychkivskij (hlavní investor Znojma)
Mezi zadrženými hráči Karviné i primátor města. Stejně tak i prvoligoví rozhodčí
Pokud jde o konkrétní jména všech 47 osob, s nimiž vedou řízení jak detektivové z NCOZ, tak Etická komise FAČR, nalezneme mezi nimi hráče, kluby, funkcionáře a rozhodčí od první po čtvrtou ligu, přičemž se jedná především o Moravu. Asi nejvíce skloňovaným klubem namočeným v této obří kauze je vcelku logicky prvoligová Karviná. V souvislosti s ní jsou zadrženi její dva hráči Samuel Šigut a Matěj Hýbl, jímž už byla zastavena činnost, ale také samotný primátor města Jan Wolf, jenž je zároveň předsedou klubového představenstva.
Právě prostřednictvím jeho a dalších osob měla Karviná porušit disciplinární řád FAČR tím, že měla nabídnout úplatek rozhodčím Všetečkovi a Zelinkovi, aby ovlivnili záchranářský prvoligový duel z března 2024 mezi Karvinou a Českými Budějovicemi (2:1).
Stejně tak je ve fokusu detektivů úplatek ve výši 100 000 korun a zároveň příslib přestupu Šiguta z Českých Budějovic do Karviné (tento transfer se koncem předloňského roku opravdu uskutečnil). Podobně finanční obnos měl také dostat Filip Štěpánek, a to v době, kdy Karviná hrála barážové zápasy s Vyškovem na přelomu května a června předloňského roku. Oba zmínění hráči měli pomoct Slezanům v obou případech a také v obou případech karvinští jako vítězové nakonec vzešli.
Mezi podezřelými je i předseda představenstva druholigové Opavy Martin Latka. Tento držitel dvou slávistických ligových titulů měl podle detektivů nabídnout 200 000 korun sudímu Petříkovi s cílem ovlivnit druholigový duel mezi Opavou a Varnsdorfem z května 2023. V tomto záchranářském souboji nakonec Opava v posledním 30. kole vyhrála 2:1 a tím se tak udržela v druhé lize. Pomohly ji navíc k tomu góly v 88. minutě a pak v nastaveném čase, díky kterým stav otočila.
V září stejného roku pak mělo dojít k nabídnutí úplatku ve výši 30 000 korun za ovlivnění zápasu se Zbrojovkou Brno, který Opava nakonec také vyhrála 2:1. I v tomto případě byl rozhodčím zápasu Petřík.
K obviněním už se Latka stihl vyjádřit. „Celý život jsem fotbalu dal všechno. Energii, čas, nadšení. Obvinění, která jsou spojována s mým jménem, kategoricky odmítám. Postavím se každému řízení čelem – protože jsem přesvědčen, že pravda je na mé straně. Své dobré jméno budu hájit všemi dostupnými prostředky,“ uvedl v prohlášení.
Opavský klub pak k tomu dodal: „Klub kategoricky odmítá jakýkoliv systémový nebo institucionální podíl SFC Opava na ovlivňování fotbalových utkání, sázkových podvodech nebo jakémkoliv jiném jednání narušujícím integritu soutěží. SFC Opava jako instituce nikdy vědomě nepodporoval, nefinancoval ani neorganizoval žádnou takovou činnost.“
Z rozhodčích je vedle Všetečky, Zelinky a Petříka obviněn také Simon Vejtasa, stejně jako bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma.
Fotbal v Karviné nad propastí. Primátor a šéf klubu zmizel, sponzor končí spolupráci
Fotbal v Karviné má po událostech posledních hodin velmi nejistou budoucnost. Místní klub je jediným prvoligovým, který je vyšetřován v třaskavé aktuální kauze. Primátor města a předseda klubového představenstva Jan Wolf zmizel. Jeden ze sponzorů navíc reagoval ukončením spolupráce.
