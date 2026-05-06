Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů

Stejně jako každý rok i tentokrát realizační tým českého národního týmu vyhlíží příjezd možných reprezentantů z řad legionářů v kanadsko-americké NHL. Mezi těmi, kteří přicházeli v v úvahu, byla největší česká hvězda David Pastrňák, neboť i jemu již skončila v zámoří sezóna poté, co byl jeho Boston vyřazen z bojů o Stanleyův pohár. Tentokrát to ale vypadá, že se realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem bude muset obejít bez jeho služeb. Sám Pastrňák uvedl, že potřebuje po náročné sezóně pauzu. Také je jasné, že Rulík a spol. nebudou moct počítat s dalším hokejistou ze zámoří Radkem Flaksou. Mezitím realizační tým oznámil novou sedmičku hráčů, která dostane příležitost ukázat se na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku.
Když v noci na sobotu prohrál Boston s Buffalem 1:4, pro Pastrňáka se Zachou tím skončila sezóna v zámoří, neboť tato prohra znamenala jejich konec už po 1. kole play-off. Přesto nemusí být zklamaný přímo ze svého výkonu, jelikož v rámci této série patřil k nejproduktivnějším hokejistům Bostonu. Ihned po vyřazení Bostonu se s Pastrňákem spojil generální manažer Šlégr. I když se oba domluvili na tom, že definitivní rozhodnutí o Pastrňákově účasti na nadcházejícím MS padne až příští týden, už teď se z jednotlivých vyjádřeních dá říct, že to letos na Pastrňákův příjezd na šampionát nevypadá.
Z rozhovoru Pastrňáka po vyřazení z bojů o Stanleyův pohár skutečně vyplývá, že jeho se MS spíše nezúčastní. „Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel,“ řekla konkrétně největší česká hokejová hvězda v současnosti.
Není se čemu divit, bostonská „osmaosmdesátka“ má totiž za sebou opravdu náročnou sezónu jak po sportovní, tak i po osobní stránce. Nejenže ho trápily zdravotní problémy v podobě zraněných třísel, přičemž navzdory tomu se mu s Bostonem nakonec podařilo dostat se do play-off a s reprezentací se účastnit letošních Zimních olympijských her v Miláně, zároveň se mu letos v březnu narodila druhá dcera.
Co se týče zdraví, v tomto ohledu by už neměl být u Pastrňáka žádný problém. „Měl jsem v listopadu jedno zranění, trochu tříslo, ale nedělal bych z toho vědu. Vrátil jsem se o něco dřív a jako hráč jsem s tím mentálně hodně bojoval. Tu bolest jsem si od okamžiku, kdy se to stalo, ještě chvíli pamatoval. Řekl bych však, že za poslední měsíc jsem se cítil při bruslení psychicky mnohem lépe a sebevědoměji. Takže během celého play-off bych řekl, že jsem byl zdravý,“ hodnotil sezónu z pohledu svého zdravotního stavu Pastrňák. Proto ho tak může mrzet, že se svým Bostonem nedošel v play-off dál než jen do prvního kola. „Je samozřejmě smutné, že to skončilo tak rychle, ale jsem na tým strašně hrdý, mám tyhle kluky rád. Dobrou partu a dobrý tým nezažijete v kariéře každý den, to se nedá brát jako samozřejmost. Byli jsme opravdu semknutí a bojovali spolu celou sezonu. Proto jsme jako tým nasbírali 100 bodů. Je mi líto, že to skončilo tak brzy,“ dodal.
Navzdory již zmíněné náročnosti uplynuvší sezóny se Pastrňákovi tato sezóna výkonnostně vydařila. Vždyť v kanadském bodování soutěže figuroval v elitní desítce, když během 77 zápasů vstřelil 29 branek a když k nim ještě přidal 71 asistencí. Počtvrté v řadě se mu tak podařilo překonat stovku kanadských bodů za jednu sezónu, vylepšil ji ještě během šesti duelů play-off, během kterých třikrát skórovat a čtyřikrát na góly přihrál. „Musím se určitě zlepšit a vrátit se ke střelbě, získat sebevědomí. Samozřejmě jsem v přesilovkách hodně rozehrával, což někdy může ubrat na sebevědomí při střílení gólů, ale cítil jsem občas během roku, že jsem to možná uspěchal, i když jsem měl šanci, vystřelil jsem to ukvapeně nebo jsem neměl sebevědomí na lepší střelu. Musím se v tom zlepšit. Když uvidím někoho v lepší pozici na skórování než já, pořád to udělám a nahraju, ale rozhodně chci dávat víc gólů,“ nechal se slyšet Pastrňák.
Ten věří, že Boston dokáže na tuto sezónu navázat a dokonce ji i vylepšit. „Byl tam samozřejmě krok vpřed oproti loňsku. Spousta lidí o nás pochybovala, trenérský štáb ale odvedl skvělou práci. Máme na čem stavět. Bylo působivé, jak jsme zvládli základní část v nabité Atlantické divizi, ale zároveň máme před sebou dlouhé léto a čeká nás všechny spousta práce. Lidé v klubu ale dělají svou práci dobře a přivedli skvělé hráče, skvělé kluky, takže nepochybuji o tom, že to udělají znovu,“ řekl Pastrňák.
Nyní už pomalu spřádá plány na letní pauzu. „Ještě jsem se nedostal k tomu, abych naplánoval přípravu, ale trochu to změním. Obvykle po sezoně na čtyři pět týdnů úplně vysadím a dám si pauzu, teď to zkrátím. Jak stárnu, budu si brát toho volného času méně, ale zároveň si během léta udělám více přestávek. Rodina mě podporovala po celou sezonu a teď si zaslouží, abych se jí víc věnoval,“ zakončil Pastrňák.
Kouč Rulík povolal do kádru hned sedm nových hráčů
Po odehrání Fortuna Hockey Games, tedy českého turnaje v rámci Euro Hockey Tour, zveřejnil realizační tým v čele s Radimem Rulíkem změny v kádru. Zatímco po tomto turnaji se kvůli zranění musel rozloučit s útočníkem Michaelem Špačkem a dočasně i s obráncem Filipem Hronkem, do týmu naopak nově povolal třeba brankáře Dominika Pavláta. Nově se také bude s národním týmem připravovat obránci Marek Alscher, Libor Hájek a Mikuláš Hovorka a útočníci Martin Kaut, Michal Kovařčík a Jan Mandát, kteří nedávno odehrál extraligové finále.
Pokud jde o Alschera s Hovorkou, ti po většinu sezóny oblékali dres Charlotte v nižší kanadsko-americké AHL. Až ke konci sezóny odehráli pár zápasu v NHL za Floridu. „Mikuláše Hovorku už jsme tu měli, než šel na farmu. S Markem Alscherem máme zase zkušenost z dvacítky. Takže oba známe. Čekali jsme na situaci, jaká bude, ale avizuji pořád, že pokud máme šanci na tyto hráče dosáhnout, tak jim určitě dáme příležitost zabojovat o nominaci na šampionát,“ uvedl k nim Rulík.
Dál naopak v přípravě už nebudou pokračovat brankář Jiří Patera, obránci Filip Král s Martinem Jandusem a útočníci Matyáš Filip, Marcel Marcel, Matyáš Kantner a nově i Jaroslav Chmelař. Ten se musel s kádrem reprezentace rozloučit kvůli zranění. „Jaroslav Chmelař utrpěl v posledním utkání (Českých her) proti Švýcarům drobné zranění. Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ řekl k němu Rulík.
Ten tak narychlo povolal sedmadvacetiletého forvarda Kristiana Reichela, který nedávno v Německu došel do finále play-off se svým Mannheimem. Tam však nestačil na Eisbären Berlín. K tomuto výsledku svému týmu dopomohl v patnácti zápasech deseti kanadskými body (2+8). „Kristian Reichel je součástí širšího kádru reprezentace a vloni mu účast na šampionátu jen těsně unikla. Dostane proto šanci poprat se o ni i letos,“ dodal Rulík.
Nominace na Švédské hry – Beijer Hockey Games v Ängelholmu (7.–10. května)
Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 11 zápasů), Josef Kořenář (Sparta; 10), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.; 7)
Obránci: Jan Ščotka (64/1), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 43/1), Marek Alscher (0/0), Mikuláš Hovorka (oba Florida/NHL, Charlotte/AHL; 5/0), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 15/0), Tomáš Galvas (Liberec; 6/0), Libor Hájek (Pardubice; 39/3), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 69/2), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 109/11), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 39/0)
Útočníci: Ondřej Beránek (95/11), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 66/12), Martin Kaut (25/5), Jan Mandát (oba Pardubice; 2/0), Michal Kovařčík (34/2), Petr Sikora (oba Třinec; 2/0), Dominik Kubalík (110/44), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 54/12), Jakub Flek (Brno; 116/31), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 15/1), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 83/26), Adam Klapka (Calgary/NHL; 14/5), Matyáš Melovský (Utica/AHL; 3/1), Michal Kunc (Tucson/AHL; 8/2), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.; 10/2)
3. května 2026 21:01
