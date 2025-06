Pavel Nedvěd spojuje síly s FAČR. Po půlroce v Arábii se stane manažerem reprezentací

Už v souvislosti s příchodem Ivana Haška do funkce hlavního trenéra národního týmu se mluvilo o jeho spolupráci s FAČR loni v lednu, s tehdejším šéfem českého fotbalu Petrem Fouskem se ale na ni nedohodl. Proto tak po dlouhém hledání místo bývalého záložníka nejen české fotbalové reprezentace, ale i Juventusu Turín, Lazia Řím nebo pražské Sparty, loni v létě přišel do funkce generálního sportovního manažera národního týmu Tomáš Hübschmann.

S nedávným zvolením Davida Trundy do čela FAČR se ale očividně hnuly ledy a byla tak větší ochota s bývalým viceprezidentem Juventusu Turín Pavlem Nedvědem spolupracovat. "Mohu potvrdit, že jsem se rozhodl na dalším výkonném výboru FAČR předložit ke schválení jmenování Pavla Nedvěda do pozice manažera českých reprezentací s přímou odpovědností za A tým a U21. Mám velkou radost, že se držitel Zlatého míče a dlouholetý úspěšný manažer evropského velkoklubu rozhodl nabídku přijmout," sdělil k tomuto kroku ve svém prohlášení Trunda a pokračoval: "Tento návrh má podporu i u ostatních členů výkonného výboru, věřím tedy, že bude Pavel Nedvěd již v úterý oficiálně uveden do funkce. Více se k roli nového manažera reprezentací a jeho krátkodobým i dlouhodobým cílům vyjádřím na tiskovém brífinku, který by se měl konat v úterý od 12:00 na Strahově."

Ze strany předsedy FAČR Trundy jde o první výrazný krok od jeho zvolení, přičemž lze tento krok číst jako nevyhnutelnou reakci po nedávné kvalifikační blamáži A-týmu v Chorvatsku, kde Češi v boji o mistrovství světa prohráli vysoko 1:5.

Připomeňme, že Nedvěd za reprezentaci nastoupil do 91 duelů, v nichž se mu podařilo vstřelit 18 branek a s národním týmem získal stříbro (1996) a bronz (2004) z mistrovství Evropy. Sparťanský odchovanec pak spojil od roku 1996 svoji fotbalovou kariéru s Itálií, kde nejprve oblékal dres římského Lazia a později především Juventusu Turín, kde hrál až do sezóny 2008/09, kdy svou kariéru ukončil. Turínský klub poté ale neopustil, působil v něm od roku 2010 nadále jako člen vedení a později i jako viceprezident. V této funkci tam vydržel od roku 2015 až do roku 2022.

Funkce manažera reprezentací by pak nemělo být pro Nedvěda jediným spojením s českým fotbalem. V poslední době se jedná také o tom, že by mohl být spolumajitelem prvoligového hradeckého klubu hledajícího v současnosti nového majitele. Je však otázkou, zda vedla manažera reprezentací bude i členem klubového vedení Hradce.