Podle titulárního sponzora ligy přichází český fotbal o důvěryhodnost

David Holub

10. května 2026 16:54

Není divu, že i titulární sponzor ligy se vyjádřil k sobotnímu incidentu v pražském Edenu, který předčasně ukončil 317. derby pražských „S“. Po něm totiž mohla Slavia získat ligový titul, pokud by nad svým pražským rivalem vyhrála, tři minuty před koncem za stavu 3:2 pro Slavii však její příznivci vtrhli na hrací plochu, napadli fotbalisty Sparty a naházeli svou pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Tím tak duel předčasně ukončili. Oním titulárním partnerem české fotbalové ligy je sázková společnost Chance, od níž přitéká do českého fotbalu více než čtvrt miliardy a je tak logické, že k tomu, co se stalo v Edenu má také co říct.

Po expertech, politicích i lidech ze šoubysznysu se k situaci v českém fotbale po zmiňovaném incidentu ze závěru sobotního derby vyjádřili i sponzoři. Mezi nimi především ten nejhlavnější, po němž se tuzemská fotbalová soutěž jmenuje – tedy titulární sponzor, tj. Chance spadající pod společnost Tipsport. Podle ní může právě tento incident ohrozit i samotnou finanční podporu ze strany sponzorů. „Takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu,“ uvedla společnost Tipsport konkrétně pro server sport.cz.

Ztráta sponzorů a peněz od nich může znamenat pro ligu a potažmo pro český fotbal obrovský problém. Zvlášť v době, kdy úroveň i oblíbenost soutěže šla v posledních letech nahoru. Nyní je otázkou, zda bude pokračovat vzestupná tendence v návštěvnosti na jednotlivých prvoligových zápasech. „Události, které následovaly po derby Slavia – Sparta, zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu,“ nechala se slyšet k aktuálnímu skandálu v českém fotbale sázková společnost Tipsport. „Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu. Chance podporuje čistý, bezpečný a respektovaný fotbal – a očekává, že všichni aktéři udělají maximum pro to, aby takový skutečně byl,“ pokračovala.

Právě sázkovka Chance, jež součástí portfolia společnosti Tipsport již od roku 2013, je titulárním sponzorem soutěže, která nese její jméno, teprve od minulé sezóny s tím, že kontrakt na takovou spolupráci s českým fotbalem podepsal na pět let.

Společnost Tipsport jedna upozornila na to, že v těchto chvílích jsou v pozornosti všichni ti, kteří do české ligy pumpují nejvíce peněz a po incidentu si tak podle všeho budou hodně rozmýšlet, zda tolik peněz do ligy dávat.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomíná, že po skandálním závěru derby nebudou následovat jenom disciplinární tresty pro Slavii, ale vršovický klub nyní může výrazně poznat důsledky tohoto incidentu i na ekonomickém poli. „Nespustil se jen disciplinární proces, ale především lavina finančních ztrát, které v nejčernějším scénáři atakují hranici půl miliardy korun. Ekonomický rozměr celého incidentu je komplexní a zasahuje všechny úrovně hospodaření klubu, od přímých pokut až po strategická partnerství,“ řekl konkrétně.

Protože Slavii hrozí kromě vysoké pokuty a kontumace výsledku i uzavření stadionu až na 12 týdnů, může tím tak ohrozit svoji možnost ve zbytku sezóny obhájit ligový titul, ale také přímý postup do Ligy mistrů. S ním je, jak známo, spojená nemalá finanční odměna od Evropské fotbalové unie UEFA.

