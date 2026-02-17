Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo

Druhý nedělní zápas „české“ skupiny A olympijského hokejového turnaje byl ten asi nejméně záživný, jelikož favorizovaná Kanada potvrdila svou dominanci i proti nejslabšímu týmu této skupiny Francii a jasně ji tak porazila 10:2. Až zápasy skupiny C rozhodovaly o tom, jaké dvojice v následujícím předkole nás čekají. Rozhodující byla nakonec výhra Dánů nad Lotyši 4:2, která dala razítko na to, že se v předkole Češi utkají právě s Dány. USA pak po výhře 5:1 nad Německem potvrdily, že spolu s Kanadou zvládly skupinovou část ze všech účastníků nejlépe.
Klidně si Kanaďané mohli před posledním zápasem ve skupině říct, že už tak dominovat jako v předešlých zápasech nemuseli, ale prostě se jim i v tomto zápase s Francií chtělo. V deváté minutě začala cesta za jasnou kanadskou výhrou úspěšnou dorážkou Wilsona, k němuž se ještě v první třetině z kanadské strany do střelecké listiny přidali Toews a Mark Stone. Favority nezaskočilo francouzské vyrovnání na 1:1 krátce po jejich prvním gólu, kdy Javorové listy překvapil Douay. Po druhé třetině už to bylo 6:1 pro Kanadu, přičemž ve 38. minutě pátý gól padl z trestného střílení z hokejky Celebriniho. Celebrini přidal druhý gól ve třetí třetině, dalšími hráči s více kanadskými body za 1 gól a dvě asistence byli Crosby a McDavid. Ve 42. minutě se sice ještě podařilo snížit na 2:7 Treilleovi, ale navíc už se outsider nezmohl. Od té doby totiž Kanada přidala další tři branky a duel tak skončil 10:2. Suverénně tak tedy ovládla základní fázi turnaje
Druhým nejsuverénnějším týmem základní fáze byli Američané. Ti na závěr skupin přejeli Němce, i když to ze začátku na nějakou jasnější výhru nevypadalo, i když po první třetině na střely už 15:8. Nicméně první přesné trefy se USA dočkaly až těsně před koncem úvodní části hry, kdy Werenski zužitkoval přesný pas skrz útočné pásmo od Matthewse. Právě kapitán Matthews zavelel k ovládnutí hry z americké strany, když v následné přesilovce mu stačilo 22 sekund k tomu, aby navýšil skóre na 2:0. Že přeci jenom míří tento zápas jediným směrem, to už bylo pomalu jasné ve 38. minutě, kdy to po nahození Fabera bylo už 3:0.
Po úvodu druhé třetiny vyšel Američanům i vstup do té třetí, jelikož právě tehdy na 4:0 zvýšil Thompson svým tvrdým projektilem bez toho, aniž by se na něj jakkoli připravoval. Pak se ke slovu přihlásil opět Matthews, když ho u zadní tyče nalezl svou přihrávkou Sanderson, 5:0. V 52. minutě se zmohli Němci na svůj jediný gól, o který se postaral přesným zakončením do horního růžu nejlepší německý střelec turnaje Stützle.
Klíč k tomu, jaké bude předkolo se nacházel v zápase mezi Dánskem a Lotyšskem. V tomto zápase to byli Seveřané, kteří si šli za vítězstvím očividně od prvních vteřin a nechtěli tak připustit Lotyšům takový výkon, jaký předvedli proti Němcům. Už po 23 vteřinách utkání totiž Olesen otevřel skóre a byla to tak druhá branka, která padla takhle stejně brzy po začátku zápasu. Po pěti minutách hry to už bylo o dvě branky, k čemuž Dánům pobaltský celek dopomohl svou nedisciplinovaností. Dodejme, že tehdy se trefil z dorážky Aagaard. V 17. minutě to už bylo 3:0, když Ehlers nasměroval do branky kotouč, který se k němu dostal odrazem od brusle Brostranda a předešlé střele Lauridsena. Zbývalo 16 vteřin do konce první třetiny, kdy se Zilemu povedlo snížit.
Co bylo horší pro Dány, že ve 27 minutě to už bylo o gól. To proto, že ve 27. minutě se Zile stylizoval tentokrát do role nahrávajícího a Tralmaks měl pak snadnou úlohu, 3:2 pro Dány. Protože v závěru druhé dvacetiminutovky Cibulskis v přesilovce minul a pohrdl tak šanci na vyrovnání, šlo se z pohledu Dánů do třetí třetiny s jednogólovým náskokem.
Zatímco Lotyšům se ve třetí třetině skórovat nedařilo, přičemž nejblíže k tomu měl Tralmaks, který trefil tyč a neuspěli ani Dzierkals a Jaks, při lotyšské hře bez brankáře to byl v závěru opět Olesen, který uzavřel gólový účet tohoto utkání, který také svou trefou načal. Právě tento gól rozhodl o tom, že třetím týmem skupiny C bude Dánsko a v úterním předkole tak narazí na Česko.
Zde je jízdní řád úterních předkol:
12:10 – Německo vs. Francie
12:10 – Švýcarsko vs. Itálie
16:40 – Česko vs. Dánsko
21:10 – Švédsko vs. Lotyšsko
Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (15.2.2026):
SKUPINA A:
Kanada – Francie 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. D. Toews (Crosby, Marner), 20. Mark Stone, 33. C. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini z trest. střílení, 38. Crosby (Mark Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Mark Stone, Marner) – 9. Douay (Addamo), 42. S. Treille (Addamo, Crinon). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rehman – Daisy (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 4:5, navíc Wilson – Crinon oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 498
Kanada: Binnington – D. Toews, C. Makar, Harley, Parayko, Doughty, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Mark Stone – Jarvis, Bennett, Reinhart – Horvat. Trenér: Cooper
Francie: Junca (41. A. Keller) – Boscq, Gallet, Guebey, Auvitu, Thiry, Crinon, Chakiachvili – Rech, Bellemare, S. Da Costa – Texier, Boudon, Bertrand – Perret, Ritz, Fabre – S. Treille, Addamo, Douay – K. Bozon. Trenér: Y. Treille
SKUPINA C:
Dánsko – Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. N. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (N. Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorkstrand, M. Lauridsen), 58. N. Olesen (O. Lauridsen, Eller) – 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), Schrader (Něm.) – Brisebois (Kan.), Davis (USA). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3983
Dánsko: Andersen – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Setkov, Bruggisser, O. Lauridsen – Bjorkstrand, True, Ehlers – Blichfeld, Eller, Nicklas Jensen – N. Olesen, Moelgaard, Aagaard – Russell, Wejse, Storm – Poulsen. Trenér: Gath
Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Daugavinš, Blugers, Krastenbergs – Rihards Bukarts, Ločmelis, Balcers – Ravinskis, Batna, Dzierkals – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš
USA – Německo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, M. Tkachuk), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. T. Thompson (D. Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) – 52. Stützle (Peterka). Rozhodčí: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) – Briganti, Murray (oba USA). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 11 497
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, Keller – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan
Německo: Franzreb – Seider, Wagner, J. Müller, Wissmann, Kälble, Gawanke, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Peterka, Stützle, L. Reichel – Tuomie, Michaelis, Kahun – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis
