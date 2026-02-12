Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5

Hokej, ilustrační fotografie.
Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se ve čtvrtek poprvé představili v rámci hokejového turnaje nabitého hvězdami kanadsko-americké NHL i čeští hokejisté. A za prvního soupeře nemohli mít asi těžšího protivníka. Byla jím hvězdně nabitá Kanada a už od úvodního vhazování bylo znát, že svěřence kouče Radima Rulíka čeká fyzicky náročný zápas. Přestože první třetina z českého pohledu vypadala ještě slibně, od jejího závěru už to byla postupem času právě kolébka hokeje, která čím dál více dominovala a dospěla tak k jasnému vítězství a výsledku 0:5. V závěru si už hrála s českým týmem jako kočka s myší a Čechům tak nezbývalo nic jiného, než tento duel hodit za hlavu a začít se připravovat na Francii.

Úvodní dvacetiminutovka zápasu, který byl hlavním tahákem čtvrtečního hokejového programu a podle toho také vypadala návštěvnost a atmosféra před olympiádou v tolik diskutované milánské hokejové hale, nabídl kvalitní a svižný hokej. Ten vidělo i velké množství českých fanoušků, kteří byli slyšet a kteří přispěli k oné atmosféře tak, jak to umějí jedině oni.

Češi se museli srovnat s kanadskou rychlostí, což po 125 vteřinách zápasu nezvládl Sedlák, když vcelku zbytečně fauloval McDavida. Následující početní výhodu naši hokejisté sice přežili bez úhony, když v ní neuspěli McDavid s Crosbym, až při hře pět na pět se ale Kanaďanům povedlo dostat kotouč za Dostálova záda. Střela MacKinnona ale nebyla vzápětí uznána, protože rozhodčí těsně před touto střelou viděl nedovolený zákrok na straně Kanady.

V této české početní výhodě byl blízko k otevření skóre Hertl, s jehož sraženou střelou si nakonec gólman Binnington dokázal i přes problémy poradit. Hráči s českým znakem na hrudi předváděli sympatický hokej v první třetině držící s Kanaďany krok a postupem času se nebáli dostávat se do příležitostí. V jedné z největších byl v 19. minutě Kämpf, který nejprve promáchl, když viděl odkrytou branku soupeře a poté dorážel pouze do ležícího kanadského muže s maskou.

Všichni už v tu dobu věřili, že se Čechům podaří minimálně v této první části hry neinkasovat a odejít z ledu za bezbrankového stavu. Co ale čert nechtěl, tak pouhých šest vteřin před koncem první třetiny Makarovo nahození od modré tečoval na hranici hry vysokou holí těsně před brankářem Dostálem Celebrini tak, zaplul do české sítě, 0:1 pro Kanadu.

Ve druhé třetině už se přestávali do svých šancí Češi dostávat jednoduše. Těmi nejnadějnějšími byla dorážka Pastrňáka či zakončení Šimka, který si na Binningtona nepřišel. Český gólman Dostál se pro změnu zaskvěl při jasné šanci Celebriniho, ve 27. minutě ale Marner svou žabičkou nahrál na Stonea a jakkoli se tuto příhru snažil překazit ležící Špaček, byla z toho přesná trefa do prázdné branky, 0:2. Ani s touto střelou nemohl Dostál v brance nic udělat.

Byl to především Dostál, který i v následujících minutách držel český prapor v naději, že by se mohl duel zdramatizovat. Hned několika svými zákroky vynuloval McDavida. Jenže ještě do konce druhé třetiny stihli Češi inkasovat třetí branku, když Horvat využil nedbalého českého brání a snadno se tak protáhl až k Dostálovi, jehož překonal bekhendovým zakončením mezi betony, 0:3.

V závěrečném dějství už s účelem něco změnit český trenérský štáb měnil útočné formace a tak třeba k Pastrňákovi a Hertlovi přišel Palát namísto Nečase. Ten se zase ukázal po boku Kämpfa a Kubalíka. Formace Sedlák-Červenka-Kaše dala českým fanouškům vzpomenout na zlatou Prahu 2024.

Nic z toho ale už obraz hry nezměnil, navíc Kanaďané zvýšil na 4:0 při Kubalíkově vyloučení. Stalo se tak po další žabičce tentokrát v podání McDavida mířícího tuto přihrávku na MacKinnona a ten už se tak regulérního gólu v tomto zápase konečně dočkal.

Češi v posledních minutách už jen doufali v co nejrychlejší konec, protože jim soupeř nedával žádnou možnost, jak se dostat do jeho třetiny. Vše navíc z kanadského pohledu korunoval v 54. minutě svou úspěšnou jemnou tečí Suzuki, jenž tak tedy ustanovil skóre na konečných 5:0 pro Kanadu.

Připomeňme, že dalším soupeřem Čechů bude v Miláně Francie a to v pátek od 16:40.

Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (12.2.2026):

SKUPINA A:

Česko – Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley). Rozhodčí: Holm (Švéd.), McCauley – Cherrey (oba Kan.), Briganti (USA). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 11 451

Česko: Dostál – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček, Kundrátek – Nečas, Hertl, Pastrňák – Palát, Kämpf, O. Kaše – Červenka, Sedlák, Tomášek – M. Stránský, Faksa, Kubalík. Trenér: Rulík

Kanada: Binnington – D. Toews, Makar, Morrissey, Parayko, Harley, Doughty, Theodore – Celebrini, McDavid, Wilson – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Stone – Marchand, Horvat, Reinhart – Bennett. Trenér: Cooper 

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Martina Sáblíková

Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry

Poté, co musela česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková v úvodu právě probíhajících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo oželet kvůli nemoci závod na tříkilometrové trati, se nedalo čekat, že v závodě na její nejoblíbenější pětikilometrové trati dojde na zázraky. Chtěla se závodu zúčastnit už jen proto, že je na posledních olympijských hrách a že se chtěla se svou oblíbenou tratí rozloučit. Představila se až v poslední rozjížďce s italskou hvězdou Francescou Lollobrigidaovou, která potvrdila, že načasovala svoji formu nejlépe, jak jen mohla. Po tříkilometrové trati, kde triumfovala s olympijským rekordem, ovládla v Miláně i pětikilometrovou trať. Své oslabené české soupeřce ujela o parník a bere zlato i z tohoto závodu. Sáblíkové čas 7:07,08 stačil až na 11. místě.
Olympiáda, ilustrační fotografie.

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.

Olympijské hry 2026 hokej

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

Hokej, ilustrační fotografie.

Martina Sáblíková

Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry

Poté, co musela česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková v úvodu právě probíhajících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo oželet kvůli nemoci závod na tříkilometrové trati, se nedalo čekat, že v závodě na její nejoblíbenější pětikilometrové trati dojde na zázraky. Chtěla se závodu zúčastnit už jen proto, že je na posledních olympijských hrách a že se chtěla se svou oblíbenou tratí rozloučit. Představila se až v poslední rozjížďce s italskou hvězdou Francescou Lollobrigidaovou, která potvrdila, že načasovala svoji formu nejlépe, jak jen mohla. Po tříkilometrové trati, kde triumfovala s olympijským rekordem, ovládla v Miláně i pětikilometrovou trať. Své oslabené české soupeřce ujela o parník a bere zlato i z tohoto závodu. Sáblíkové čas 7:07,08 stačil až na 11. místě.

Olympiáda, ilustrační fotografie.

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.

James Van Der Beek

Zemřel herec Van Der Beek, proslavil ho seriál Dawsonův svět

Z Hollywoodu přišla ve středu smutná zpráva. Ve věku pouhých 48 let zemřel populární herec James Van Der Beek, který v posledních letech života bojoval s rakovinou tlustého střeva. O úmrtí herce informovala světová média, například britská stanice BBC. 

Casey Wasserman

Šéf olympiády flirtoval s Epsteinovou spolupracovnicí. Celebrity mu vypovídají smlouvy, ve funkci přesto zůstane

Casey Wasserman, jedna z nejvlivnějších postav amerického sportovního průmyslu, zůstane ve funkci předsedy organizačního výboru olympijských her v Los Angeles pro rok 2028 (LA28). Rozhodlo o tom výkonné kolegium správní rady po přezkoumání Wassermanových vazeb na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou. Informace o jejich kontaktu se na veřejnost dostaly prostřednictvím dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti USA koncem ledna.

Hokej, ilustrační fotografie.

Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.

