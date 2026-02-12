Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5

Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se ve čtvrtek poprvé představili v rámci hokejového turnaje nabitého hvězdami kanadsko-americké NHL i čeští hokejisté. A za prvního soupeře nemohli mít asi těžšího protivníka. Byla jím hvězdně nabitá Kanada a už od úvodního vhazování bylo znát, že svěřence kouče Radima Rulíka čeká fyzicky náročný zápas. Přestože první třetina z českého pohledu vypadala ještě slibně, od jejího závěru už to byla postupem času právě kolébka hokeje, která čím dál více dominovala a dospěla tak k jasnému vítězství a výsledku 0:5. V závěru si už hrála s českým týmem jako kočka s myší a Čechům tak nezbývalo nic jiného, než tento duel hodit za hlavu a začít se připravovat na Francii.
Úvodní dvacetiminutovka zápasu, který byl hlavním tahákem čtvrtečního hokejového programu a podle toho také vypadala návštěvnost a atmosféra před olympiádou v tolik diskutované milánské hokejové hale, nabídl kvalitní a svižný hokej. Ten vidělo i velké množství českých fanoušků, kteří byli slyšet a kteří přispěli k oné atmosféře tak, jak to umějí jedině oni.
Češi se museli srovnat s kanadskou rychlostí, což po 125 vteřinách zápasu nezvládl Sedlák, když vcelku zbytečně fauloval McDavida. Následující početní výhodu naši hokejisté sice přežili bez úhony, když v ní neuspěli McDavid s Crosbym, až při hře pět na pět se ale Kanaďanům povedlo dostat kotouč za Dostálova záda. Střela MacKinnona ale nebyla vzápětí uznána, protože rozhodčí těsně před touto střelou viděl nedovolený zákrok na straně Kanady.
V této české početní výhodě byl blízko k otevření skóre Hertl, s jehož sraženou střelou si nakonec gólman Binnington dokázal i přes problémy poradit. Hráči s českým znakem na hrudi předváděli sympatický hokej v první třetině držící s Kanaďany krok a postupem času se nebáli dostávat se do příležitostí. V jedné z největších byl v 19. minutě Kämpf, který nejprve promáchl, když viděl odkrytou branku soupeře a poté dorážel pouze do ležícího kanadského muže s maskou.
Všichni už v tu dobu věřili, že se Čechům podaří minimálně v této první části hry neinkasovat a odejít z ledu za bezbrankového stavu. Co ale čert nechtěl, tak pouhých šest vteřin před koncem první třetiny Makarovo nahození od modré tečoval na hranici hry vysokou holí těsně před brankářem Dostálem Celebrini tak, zaplul do české sítě, 0:1 pro Kanadu.
Ve druhé třetině už se přestávali do svých šancí Češi dostávat jednoduše. Těmi nejnadějnějšími byla dorážka Pastrňáka či zakončení Šimka, který si na Binningtona nepřišel. Český gólman Dostál se pro změnu zaskvěl při jasné šanci Celebriniho, ve 27. minutě ale Marner svou žabičkou nahrál na Stonea a jakkoli se tuto příhru snažil překazit ležící Špaček, byla z toho přesná trefa do prázdné branky, 0:2. Ani s touto střelou nemohl Dostál v brance nic udělat.
Byl to především Dostál, který i v následujících minutách držel český prapor v naději, že by se mohl duel zdramatizovat. Hned několika svými zákroky vynuloval McDavida. Jenže ještě do konce druhé třetiny stihli Češi inkasovat třetí branku, když Horvat využil nedbalého českého brání a snadno se tak protáhl až k Dostálovi, jehož překonal bekhendovým zakončením mezi betony, 0:3.
V závěrečném dějství už s účelem něco změnit český trenérský štáb měnil útočné formace a tak třeba k Pastrňákovi a Hertlovi přišel Palát namísto Nečase. Ten se zase ukázal po boku Kämpfa a Kubalíka. Formace Sedlák-Červenka-Kaše dala českým fanouškům vzpomenout na zlatou Prahu 2024.
Nic z toho ale už obraz hry nezměnil, navíc Kanaďané zvýšil na 4:0 při Kubalíkově vyloučení. Stalo se tak po další žabičce tentokrát v podání McDavida mířícího tuto přihrávku na MacKinnona a ten už se tak regulérního gólu v tomto zápase konečně dočkal.
Češi v posledních minutách už jen doufali v co nejrychlejší konec, protože jim soupeř nedával žádnou možnost, jak se dostat do jeho třetiny. Vše navíc z kanadského pohledu korunoval v 54. minutě svou úspěšnou jemnou tečí Suzuki, jenž tak tedy ustanovil skóre na konečných 5:0 pro Kanadu.
Připomeňme, že dalším soupeřem Čechů bude v Miláně Francie a to v pátek od 16:40.
Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (12.2.2026):
SKUPINA A:
Česko – Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley). Rozhodčí: Holm (Švéd.), McCauley – Cherrey (oba Kan.), Briganti (USA). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 11 451
Česko: Dostál – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček, Kundrátek – Nečas, Hertl, Pastrňák – Palát, Kämpf, O. Kaše – Červenka, Sedlák, Tomášek – M. Stránský, Faksa, Kubalík. Trenér: Rulík
Kanada: Binnington – D. Toews, Makar, Morrissey, Parayko, Harley, Doughty, Theodore – Celebrini, McDavid, Wilson – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Stone – Marchand, Horvat, Reinhart – Bennett. Trenér: Cooper
