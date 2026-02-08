Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.
Na prvním místě totiž skončil soupeř z jeho rozjížďky, Nor Sander Eitrem, který prokázal, že i on se v této sezóně podobně jako Jílek rychle vyšvihl. Vždyť během sezóny překonal světový rekord, přičemž se tak stalo letos v lednu v Inzellu. Navíc se mu jako prvnímu rychlobruslaři v historii podařilo zajet v této sezóně pětikilometrovou trať pod šest minut. Nyní si zlato zajistil olympijským rekordem 6:03,95. Jílek za ním zaostal 2,53 sekundy.
Norský závodník tak tímto svým olympijským rekordem navázal na sobotní výkon domácí Italky Franncescy Lollobrigidové, která si na tříkilometrové trati ve stejné hale taktéž dojela pro zlato v olympijském rekordu. Dodejme, že i v mužském pětikilometrovém závodě se domácí Italové dočkali medaile, když bronz získal Riccardo Lorello, jemuž chyběly skoro tři sekundy na českého závodníka.
Medailové příčky se už po poslední rozjížďce, v níž se ukázal i Francouz Timothy Loubineaud, který už v této sezóně také jednou Jílka překonal, neměnily.
Jílek tak navázal ziskem cenného kovu na legendu mezi ženami Martinu Sáblíkovou, neboť to byla naposledy z českých reprezentantů právě ona, která pod pěti kruhy získala medaili na této dlouhé distanci. Konkrétně se tak stalo v Pekingu v roce 2022, kdy rodačka z Nového Města na Moravě získala na pěti kilometrech bronz.
Související
Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie
Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu
Olympijské hry 2026 , Metoděj Jílek , Rychlobruslení
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro
před 1 hodinou
Umělci zorganizují debatu, pozvání pro ministra Klempíře platí
před 2 hodinami
Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie
před 2 hodinami
Olympiáda ve znamení nacistického režimu začala před 90 lety. Češi nechyběli
před 3 hodinami
Návrat zimního počasí už je na obzoru. Meteorologové prozradili podrobnosti
před 4 hodinami
Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu
před 5 hodinami
ANO si udržuje stabilní podporu i po volbách, ukazuje nový průzkum
před 6 hodinami
100 let od vzniku Osvobozeného divadla. Nebálo se postavit totalitnímu režimu
před 6 hodinami
Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším
před 7 hodinami
Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání
před 8 hodinami
Počasí s varováním. Meteorologové upozornili na náledí
před 8 hodinami
Trump a Netanjahu budou jednat o Íránu. Teherán opět varuje Washington
před 9 hodinami
Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong
před 10 hodinami
Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění
před 10 hodinami
Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař
před 10 hodinami
Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi
před 12 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Do Česka dorazí ochlazení
včera
Na jihu Čech v týdnu došlo ke slabému zemětřesení
včera
Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky
včera
Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté
Kanadou otřásla jen krátce před začátkem zimních olympijských her hokejová tragédie. Trojice nadaných mladíků zemřela při tragické automobilové nehodě, která se stala cestou na trénink. Jednomu z chlapců ještě nebylo ani osmnáct let.
Zdroj: Lucie Podzimková