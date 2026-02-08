Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.
Jako první se tedy na trať z českého pohledu vydal Hornig, kterému se sice dařilo střelecky, když vybílil položku jak vleže, tak vestoje, jenže proti tomu, aby české kvarteto už o začátku mělo blíže k medailovým příčkám byly jeho lyže. Nejely zkrátka rychle, jak by potřeboval a i proto tak předával štafet u Krčmářovi na průběžném osmém místě a s půlminutovou ztrátou na tehdy vedoucí Nory.
I nejzkušenějšímu z českých biatlonistů se dařilo s malorážkou, přestože na rozdíl od kolegy Horniga musel potřebovat ještě jeden náhradní náboj navíc. Dalším rozdílem – který ale hrál v jeho prospěch – bylo to, že na rozdíl od Horniga běžel perfektně a proto tak vytáhl české kvarteto na dohled třetí pozice s tím, že na ni Češi ztrácel čtvrt minutu.
„Šestka (každý závodník absolvoval šestikilometrový úsek - pozn.red.) je takový kvapík, snažil jsem se, co to šlo. Střelba kromě jednoho byla dobrá práce. V posledním kole jsem se snažil co nejvíc stáhnout ztrátu. Byl to trošku osamocený závod, spoléhal jsem, že to bude víc v kontaktu,“ uvedl po závodě pro ČT sport Krčmář.
Na průběh závod z českého pohledu neměnila nic na svém úseku ani Voborníková. I ona ukázala, že umí střílet bezchybně a proto tak předávala finišmance Davidové s půlminutovou ztrátou na tehdy třetí německý kvartet.
České zraky se tak nyní upínaly na závodnici, která se v závodním objevila poprvé po měsíci, přičemž tato pauza byla u ní způsobena vyhřezlými ploténkami. Bylo na ni vidět, že sázka na ni byla nejspíš uspěchaná a že se ještě necítí natolik dobře, aby absolvovala závod. Vždyť nejenže se ji nedařilo běžecky, ale ani střelecky. Hned na první střelecké položce vleže musela použít dva náhradní náboje a nikterak ideálně nestřílela ani vestoje. Po této střelbě navíc musela na jeden 150 metrů dlouhý trestný okruh. Bylo z toho tedy nakonec 11. místo, což je jistě vzhledem k průběhu zklamání.
Roli favoritů naopak v tomto prvním biatlonovém olympijském závodě potvrdili Francouzi ve složení Eric Perrot, Quentin Fillon Mailet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová, kteří dojeli do cíle jako první následovaní Itálií a Německem.
