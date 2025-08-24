Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

David Holub

24. srpna 2025 21:55

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

V případě souboje Sparty s Rigou se jednalo o vůbec první vzájemné střetnutí v soutěžích pod hlavičkou UEFA a proto, stejně jako v předešlých dvou předkolech proti kazašskému Aktobe a Araratu-Armenia, i tentokrát byli svěřenci kouře Briana Priskeho v roli favorita. 

Proto nebylo divu, že do utkání nastoupili sparťané aktivně s cílem, vybudovat si náskok docela brzy a fotbalistům k tomu napomáhala od úvodního hvizdu zaplněná Letná. Nepřekvapilo tak nikoho, že už ve 2. minutě měl hostující brankář Zviedris práci s Harslínovou střelou z volného přímého kopu. Po většinu prvního poločasu to však byla na hřišti hra kočky s myší, byli to sparťané, kteří si neustále mezi sebou přihrávali a jen málokdy pouštěli hosty k míči. Bylo tak jen otázkou času, kdy Pražané udeří.

Nakonec se tak stalo ve 22. minutě, kdy zleva odcentroval kapitán Haraslín tak přesně, že k míči nejvýše vystoupal u bližší tyče Kuchta a tomu se tak podařilo otevřít skóre, 1:0 pro Spartu. Lotyšský klub to nechtěl nechat jen tak bez odpovědi a tak se i on následně dostal do ojedinělé střelecké příležitosti, Diopovu tvrdou střelu ale gólman Vindahl zneškodnil.

Jakkoli byli Pražané daleko více na míči a diktovali tempo hry, nakonec i tak toto tempo postupem času opadlo a nějaké větší sparťanské šance dlouho nepřicházely. Stalo se tak až po změně stran v 53. minutě, kdy kapitán Haraslín převedl opět svou typickou střelu-obalovačku na zadní tyč, avšak nechal tím jen vyniknout gólmana Zviedrise.

Jenže pokud se snad někdo těšil, že se tím odstartuje festival sparťanských šancí, mýlil se. I kvůli špatným přihrávkám, i kvůli tomu, že mnohokráte sparťanští fotbalisté místo toho, aby zakončovali, tak ještě chtěli střeleckou pozici vylepšovat a spíš naopak dosáhli opačného výsledku. Jedinými příležitostmi ve druhé půli byly ze strany Sparty ty Haraslínovy. Kapitán letenských si po uběhnutí hodiny hry si jich vytvořil hned tři během pouhých téměř 100 sekund, ale dvakrát z toho zamířil vedle a jednou ho vychytal gólman.

A tak se na vytoužený pojišťovací gól čekalo dál. Nezměnila na tom nic ani 81. minuta, kdy neskončily gólem možnosti střídajících sparťanů Milla a Eneme, přičemž prvnímu jmenovanému se tak nepodařilo z otočky a tomu druhému zase po střele z dálky. Nakonec se přeci jen druhé branky domácí fanoušci dočkali. Postaral se o ni jiný střídající sparťan Rrahmani, ke kterému se balon dostal po úspěšném hlavičkovém souboji Birmančeviče a kosovskému reprezentantovi se tak otevřela cesta do šestnáctky, aby se nakonec zpoza ní rozhodl vypálit placírkou přesně k tyči, 2:0.

Ostrava přežila šance slovinského soupeře a odváží si jen jednobrankové manko

To Ostrava v boji o Konferenční ligu měla ještě těžší úvodní duel 4. předkola a nakonec může být ráda, že do odvety jede s příznivým mankem.

Že to nebude mít tým kouče Pavla Hapala jednoduché, to poznali ostravští prakticky hned v úvodu, neboť už v první minutě byl blízko k otevření skóre Poplatnik, ale ten naštěstí hlavičkoval jen do tyče. Následnou dorážku z malého vápna pak gólman Holec dokázal zneškodnit. Mohlo být ale přeci jenom hůř, jelikož byla po této akci odpískána penalta ve prospěch Celje, ovšem ta byla následně odvolána díky zásahu VARu.

Ázerbájdžánští sudí znovu úřadovali v osmé minutě, kdy domácím nejprve neuznali branku kvůli ofsajdu, avšak i tentokrát došlo k přehodnocení celé situace. Nešťastný Chalušův vlastní gól po Iosifovově centru tak platil, 1:0 pro Celje a v osmém zápase v řadě tak ostravští opět inkasovali.

Slovinský celek tak prokazoval, proč se v minulé sezóně Konferenční ligy dostal až do čtvrtfinále. I nadále totiž pokračovat v aktivním pojetí hry. Krátce po úvodní čtvrthodině se jen těsně netrefil hlavičkující Tutyškinas a úspěšný chvíli poté nebyl ani Zabukovnik, který opět trefil brankovou konstrukci. Běžela 32. minuta, když se k dalšímu centru dostal Iosifov, aby po něm Poplatnik nedokázal využít vyloženou příležitost. Série slovinských možností pokračovala Nietovou tečovanou střelou, která nakonec vzdálenější tyč minula jen o půl metru.

Na svou první střelu v zápase si ostravský Baník musel počkat až do poslední minuty první půle, kdy se k hlavičce dostal Rigo, ale tu se gólmanovi Lebanovi povedlo vyrazit.

Obraz hry se snažil kouč Hapal změnit nejen rozestavením a tak vedle systému se čtyřmi obránci do druhé půle vyrukoval hned se třemi novými hráči, kdy na hrací plochu vyslal Munksgaarda, Holzera a navrátilce Plavšiče. Ten přišel jako posila v týdnu před tímto zápasem.

Díky těmto změnám tak byl na hřišti vidět vyrovnanější souboj a jen krátce po návratu z kabin musel brankář Leban vystřihnout další zákrok proti dalšími zakončení Riga. Ten se tentokrát rozhodl ke střele z dálky. Domácí ovšem nechtěli po změně stran ve vytváření svých šancí polevit a tak za chvíli tu byl Kvesič se zakončením z úhlu, které ale mířilo jen do boční sítě.

Postupem času ale zápas příliš šancí nenabízel ani na jedné straně a atraktivitě poslední půlhodiny hry nenapomáhala ani častá přerušení, stejně jako stále více nekvalitní trávník. Čekání na Godota utnula 79. minuta, kdy se opět připomněl domácí Iosifov, který se opět hnal po pravé straně, tentokrát však přímo k brankáři Holcovi. Ten byl ale v tomto souboji naštěstí úspěšnější. Za chvíli se tento souboj opakoval s tím rozdílem, že Iosifov se rozhodl k prudké střele. Tu slovenský gólman v ostravských službách dokázal jen tak tak vyrazit nad horní tyč.

Skóre se do závěrečného hvizdu nezměnilo a poté, co Celje poprvé v evropských klubových soutěžích vyhrálo nad jakýmkoliv českým mužstvem, je čeká odveta v Ostravě, která si může gratulovat, že to neskončilo větším rozdílem.

Olomouci se v Malmö nevydařil vstup do zápasu, ani konce obou poločasů

Ze všech českých účastníků ve čtvrtek dopadli fotbalisté Olomouce, pro které to byl ve švédském Malmö první zápas na evropské scéně v této sezóně. Poznali, že v Evropě nejsou tak často a že naopak Malmö je protřelé souboji v evropských předkolech.

Přesto to byli hosté z Moravy, kteří se pokoušeli lépe vstoupit do zápasu, když ve 3. minutě mohl nečekaně otevřít skóre Sylla, jenž byl v tváří tvář gólmanovi Olsenovi, ale překonat se mu ho po dlouhém autu zprava nepodařilo. Už v osmé minutě ale doplatili hosté na svoji nezkušenost s takovýmito zápasy. Koutný tehdy neodhadl svůj odkop, míč se dostal k Alimu, ten nahrál na Hakšabanoviče a právě on z kraje šestnáctky zamířil k tyči nejlépe, jak jen to mohlo jít, 1:0 pro Malmö.

Nicméně, ani po prvním inkasovaném gólu (navíc tak brzkém) nepolevovala touha hostů domácím, co nejvíc znepříjemňovat život a nadále tak jejich akce napadala hned na jejich začátku. Kromě toho se jim dařilo dostávat se do rychlých protiakcí. Při jedné z nich zakončoval Breite, ale jeho rána byla hodně nepřesná. V obrovské šanci byl ve 20. minutě Vašulín, ale jeho snažení zmařil ofsajd. Na druhé straně pak hlavičkoval Jansson, když se nejlépe zorientoval v nepřehledné situaci, jeho střela skončila na břevně.

Jakkoli byla Olomouc díky svému sympatickému výkonu lepším mužstvem v prvním poločase, nakonec odcházela do kabin s dvougólovým mankem. Ve 40. minutě ještě Ali centr Boliny nezužitkoval, tři minuty na to ale přišla na řadu další domácí akce, avšak již zakončená úspěšně. Stalo se tak po rohovém kopu, kdy se míč dostal k osamocenému Hakšabanovičovi a ten se tak mohl podruhé v tomto zápase radovat z přesné trefy, 2:0.

Po návratu na hřiště se Olomouc i přes další inkasovaný gól snažila o nátlakovou hru, ovšem šancí měla postupem času čím dál méně. V 61. minutě ale zajiskřila na chvíli naděje pro svěřence kouče Janotky, když Vašulínovu střelu tečoval do branky Navrátil. Jenže i tady se ke slovu dostal videorozhodčí a branku neuznal kvůli ofsajdu. Jakoby tento moment nastartoval Olomouc hrát opět nátlakový a ofenzivní fotbal, ale zároveň zapomínala bránit. V 69. minutě ještě tuto skutečnost domácí nepotrestali poté, co Aliho střelu stačil zablokovat Slavíček, stejně tak poté ještě neuspěl ani Christiansen, kdy se hrdinou stal tentokrát bránící Sylla.

I přes opravdu sympatické snažení se o kontaktní branku a lepší výchozí pozici pro domácí odvetu, nakonec Hanáci inkasovali třetí branku a to až v samotném nastavení. Tehdy totiž po Syllově faulu v šestnáctce sudí nařídili penaltu pro domácí a tu dokázal proměnit Johnsen, 3:0. Tento výsledek tak bohužel mnoho šancí na postup Olomouci nedává.  

Konečné výsledky úvodních zápasů 4. předkol fotbalových evropských klubových pohárů (21.8.2025):

Evropská liga UEFA:

Malmö FF – Sigma Olomouc 3:0 (2:0)
Branky: 8. a 43. Hakšabanovič, 90.+2 Johnsen z pen. Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch – Müller (video, všichni Něm.). ŽK: Olsen, Ekong – Sláma, Dolžnikov, Sylla. Diváci: 12 355

Malmö: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Busannello – Ali (86. Sigurdsson), Rosengren, Skogmar (74. Johnsen), Bolin – Hakšabanovič (74. Christiansen), Gudjohnsen (74. Ekong). Trenér: Rydström

Olomouc: Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Breite, Spáčil (90. Růsek) – Navrátil (68. Hadaš), Langer (83. Kostadinov), Tkáč (46. Dolžnikov) – Vašulín (68. Tijani). Trenér: Janotka

Konferenční liga UEFA:

Sparta Praha – FC Riga 2:0 (1:0)
Branky: 22. Kuchta, 90. Rrahmani. Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Cokaj (všichni Alb.) – Di Paolo (video, It.). ŽK: Ryneš, Ševínský, Suchomel (mimo hřiště) – Černomordijs, Galo, Contreras. Diváci: 17 168

Sparta: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Ševínský – Preciado (67. Kadeřábek), Kairinen, Kofod (78. Eneme), Ryneš (57. Mercado) – Birmančevič, Haraslín (78. Milla) – Kuchta (67. Rrahmani). Trenér: Priske

Riga: Zviedris – Ngom, Černomordijs, Musah, Jurkovskis – Toņiševs, Ankrah, Grimaldo (75. Siqueira) – Diop (61. Contreras), Galo – Ramires (89. Regža). Trenér: Guľa

NK Celje – Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 10. vlastní Chaluš. Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (všichni Ázerb.) – Pairetto (video, It.). ŽK: Kvesič, Poplatnik, Leban, Riera (trenér) – Kpozo, Munksgaard, Pojezný. Diváci: 5327

Celje: Leban – Nieto, Vukliševič, Tutyškinas, Karničnik – Zabukovnik (29. Hrka), Kvesič, Avdyli (68. Jevšenak) – Iosifov, Poplatnik (80. Chidi), Šturm. Trenér: Riera

Ostrava: Holec – Frydrych, Chaluš (46. Munksgaard), Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Kpozo (46. Holzer) – Šín (67. Rusnák), Kohút (46. Plavšič) – Prekop (88. Almási). Trenér: Hapal

před 6 hodinami

Krejčí po roce v Gironě s největší pravděpodobností opustí Španělsko a zamíří do Anglie

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

