Spartu opouští starší z bratří Rosických. Jiří měl na Letné na starost skauting

Jiří Rosický byl poslední dobou ze všech stran kritizován za přestupy či hostování, které se pražskému klubu nevydařily podle představ, a to navzdory tomu, že řada dalších transferů, pod kterými je podepsán právě Jiří Rosický, byla vyhodnocena jako dobrá.

"Jirka odvedl pro Spartu velmi dobrou práci, chtěl bych mu za ni poděkovat. Byl součástí našich úspěchů, jeho kontakty byly důležité při příchodech i úspěšných transferech z klubu ven," uvedl k působení Jiřího Rosického na Letné předseda představenstva František Čupr a pokračoval: "Už v minulosti měl o jeho služby zájem velký klub z nizozemské ligy, přesto se Jirka rozhodl pokračovat s námi. I nyní ho kontaktují kluby z velkých lig, což je ta nejlepší vizitka jeho práce pro Spartu."

Jméno Jiřího Rosického bylo spjato se Spartou už v dobách, kdy začínal s fotbalem, protože coby hráč nastupoval za žáky a dorost letenského klubu. Poté, co pak strávil nějaký čas za hranicemi, nastupoval po návratu za sparťanskou rezervu. Když pak svou hráčskou kariéru ukončil, dal se na roli agenta a jak už bylo výše zmíněno, od roku 2018 spojil své jméno se Spartou znovu, jelikož se stal oním hlavním skautem.

Jeho práce spočívala ve sledování fotbalistů po světě a ve vyjednávání jak při příchodu posil, tak při prodeji hráčů. "Práce pro Spartu v tak zodpovědné pozici pro mě byla obrovskou motivací. Vážím si toho, že jsem mohl být tolik let součástí klubu, na kterém mi záleží a za který jsem v mládeži sám hrál. Jsem šťastný, že jsme za dobu mého působení konečně získali titul, poté double a postoupili do Ligy mistrů. Dokázali jsme to, co jsme si vytyčili. Pro mě teď přichází čas posunout se dál, těším se na nové kariérní výzvy," nechal se slyšet ve svém prohlášení Jiří Rosický.

Jeho mladším bratrem je Tomáš, jenž svého času patřil mezi největší české fotbalové talenty, býval oporou české reprezentace a coby sparťanský odchovanec se dostal přes Dortmund až do Arsenalu. I on, stejně jako bratr Jiří, pracuje ve vedení Sparty od roku 2018 a to jako sportovní ředitel. V posledních týdnech se o něm hovořilo v souvislost s potížemi se srdcem, kvůli kterým ho prozatímně v předešlých dnech zastupoval Tomáš Sivok.