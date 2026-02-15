Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku

Vzhledem k tomu, že ve sprinterském závodě mužů byl nejlepším Čechem až dvacátý Vítězslav Hornig a další Češi do nedělního stíhacího závodu vystartovali až ze zadních pozic, nedalo se bohužel ani v tomto závodě čekat, že se čeští fanoušci získají na této olympiádě v Miláně a Cortině d´Ampezzo první české biatlonové medaile. Nakonec se museli spokojit s dvěma umístěními v elitní dvacítce, neboť nejlepším Čechem byl nakonec Michal Krčmář na 18. místě a jen o místo za ním se umístil Hornig. V tomto závodě byla přerušena francouzsko-norská dominance Švédem Martinem Ponsiluomou, který se ke zlatu vyšvihl ze sedmého místa.
Nikoho nepřekvapilo, že i v tomto biatlonovém závodě pod milánskými pěti kruhy se o přední příčky prali Francouzi s Nory již od samého začátku. Protože ale na první střelecké položce vleže většina závodníků na předních pozicích chybovala, ze stadionu odjížděli jako první Francouzi Jacquelin a Maillet. Osm sekund za nimi se pak tehdy na trati pohyboval Nor Christiansen.
Úvodní střelecká položka se z českých reprezentantů nevydařila Tomáši Mikyskovi, který tak tedy stadion opouštěl až na 28. místě, Hornig se v tu chvíli pohyboval o dvě místa před ním. Také velezkušený český biatlonista Krčmář se nevyhnul v úvodu jednomu trestnému kolu, což ho tak srazilo na 31. místo. Poslední český muž Mikuláš Karlík se po první střelbě ocital kolem 40. místa.
Francouzský tandem Jacquelin-Maillet se rozdělil po druhé střelbě vleže, jelikož prvně jmenovaný absolvoval bezchybnou střelbu, zatímco ten druhý musel hned na dvě trestná kola. Christiansen na tehdejšího vedoucího muže ztrácel v tu chvíli 14 vteřin, ale už na něj za ním dotíral jeho krajan Laegreid.
Druhá střelba pomohla k posunu v pořadí na 21. pozici Hornigovi a dopředu se startovním polem prodral i Krčmář, jenž se tak dostal na 29. místo. Naopak Mikyska se nikam neposunul kvůli hned třem minelám a proto tak otevíral průběžnou čtvrtou desítku společně s Karlíkem.
Jacquelin nikoho nenechával na pochybách ani na třetí střelecké položce, která už proběhla vestoje. Jeho konkurenti se naopak na střelnici zdrželi, čehož využil Švéd Ponsiluoma, který se tak najednou objevil za vedoucím Jacquelinem se ztrátou 34 vteřin. Hornig mezitím pokračoval v bezchybné střelbě a stejně si vedl i Krčmář. Proto tak byl viděn prvně jmenovaný Čech už na 15. příčce, zatímco ten druhý na dvacáté druhé.
Následovala tedy závěrečná střelecká zastávka vestoje. Na Jacquelinovi už v tu chvíli bylo vidět, že nedisponuje tolika silami jako v první polovině závodu a proto se při své střelbě uchýlil k risku, který mu ale nevyšel. Sázka na rychlopalbu znamenala hned dvě chyby a tím tak odstřelení prvních dvou medailových pozic. Ze střelnice se totiž dostal na trať až 15 vteřin za Ponsiluomou, avšak jel na roveň i s Norem Laegreidem. Protože ten byl daleko rychlejší, nakonec zbyla na Jacuelina bronzová medaile. Ponsiluomu už nikdo v závěru neohrozil, pro Laegreida byla tato stříbrná už jeho třetí individuální na těchto Hrách.
Pokud jde o české závodníky, v závěru předvedl eroický běžecký výkon Krčmář, který z něj udělal nejlepšího Čecha na 18. místě a předjel tak i svého krajana Horniga, který dojel o místo za ním. S největší pravděpodobností tak právě Krčmáře s Hornigem uvidíme jako jediné Čechy v pátečním hromadném patnáctikilometrovém závodě.
