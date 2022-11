Střelec z Nagana Svoboda se postaral ve Švýcarsku o pozdvižení. Mluví se o ostudě a chaosu

Svoboda byl součástí tohoto švýcarského klubu necelé dva roky od doby, kdy do něj vstoupil coby menšinový vlastník. Nebyl to jediný Čech ve vedení klubu, jelikož svůj podíl má v něm i miliardář žijící u Ženevského jezera Zdeněk Bakala. Kromě něj pak drží svůj podíl v klubu i americko-ruský byznysmen Gregory Finger. Svoboda ve své manažerské funkci nakonec vydržel až do tohoto týdny, kdy musel ve čtvrtek nuceně odejít.

Jak stojí v prohlášení klubu k tomuto kroku, zaniká tím tak i funkce ředitele hokejových operací. Nově byl do funkce sportovního ředitele uveden dosavadní trenér mužstva John Fust, jenž tak bude muset najít svého nástupce, přičemž sám Fust bude do té doby prozatímním koučem. Je potřeba dodat, že Svobodovo jméno bude nadále spjato s tímto klubem, protože zůstává nadále menšinovým vlastníkem a je tak stále v klubovém představenstvu.

„V těchto těžkých chvílích jsme museli ukázat kuráž a jednat. Správní rada, jíž předsedám, se shodla, že klub má problémy s řízením, rozdělení zodpovědností a operačními rozhodnutími. Věříme, že přijatá opatření přinesou uklidnění situace a umožní týmu naplnit svůj potenciál," prohlásil ke změnám v klubu jeho prezident Patrick de Preux.

Právě konec Svobody ve funkci ředitele hokejových operací je tím nejsilnějším krokem ze strany vedení řešící aktuální krizi v klubu a tudíž je Svoboda vnímán švýcarskou veřejností jako ten, kdo za krizi nejvíce může. „Se Svobodou začal v Lausanne chaos," hlásí například titulek švýcarského deníku Blick, jenž pokračoval: „56letý bývalý hráč NHL vstoupil do klubu spolu s v regionu usazenými finančníky Zdeňkem Bakalou a Gregorym Fingerem. A od té doby vládne v klubu chaos. Další a další bývalí hráči mluví o jedovaté atmosféře v něm."

Média připomínají, jak před rokem se v jednom ligovém zápase zranil hráč Zugu Dario Simion. Ten, přestože měl tehdy hlubokou otevřenou ránu na noze, dlouho marně žádal pomoc od klubového lékaře. Na to reagoval kouč jiného švýcarského celku ZSC Lions Rikard Grönborg následujícími slovy: „Lausanne je ostudou celé ligy. Jak na ledě, tak mimo něj."