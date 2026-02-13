Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem

Také ve čtvrtek pokračoval svým druhým hracím dnem hokejový turnaj mužů v rámci probíhajících Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Vedle českých hokejistů, kteří se poprvé na tomto turnaji plném hvězd z kanadsko-americké NHL představili pro Kanadě (0:5), se hráli ve čtvrtek ještě další tři zápasy. V české skupině A si vzájemný zápas střihli Švýcaři a Francouzi, v němž země s helvetským křížem potvrdila roli favorita, když vyhrála 4:0. Roli favorita ve večerním programu potvrdili Američané proti Lotyšům, když po počátečním trápení nakonec vyhráli jasně 5:1. V dalším zápase turnaje pak Německo porazilo čtvrtý tým z loňského mistrovství světa Dánsko 3:1.

V poledním zápase skupiny A nechtěli favorité ze Švýcarska ponechat nic náhodě a tak si za vítězstvím šli již v samotném úvodu. Proto tak už po 55 vteřinách, kdy přesilovku dokázal využít Damien Riat. Po uběhnutí prvních tří minut už to bylo 2:0, když si zahrál kličkovanou zakončenou prudkou střelou Janis Moser.

I hokejisté Francie se snažili dostat se do příležitostí, jenže proti nim stále zeď jménem Leonardo Genoni. Navzdory francouzskému snažení to byli opět Švýcaři, kteří už ve třetí třetině zásluhou Tima Meiera zvýšili vedení na 3:0. A právě Meier se pak ještě postaral o čtvrtou branku.

Lotyši trápili Američany úspěšnými výzvami, pak ztratili síly

Po skupinách A i B se rozjela ve čtvrtek i skupina C. Duel USA s Lotyšskem začal ve velkém tempu z obou stran a začal očekávaně, když se jako první trefili Američané zásluhou Bradyho Tkachuka. Minutu a půl na to dali zámořští hokejisté druhou branku, jenže to si poprvé vzali Lotyši trenérskou výzvu kvůli ofsajdu a těsné postavení mimo hru skutečně sudí u videa zahlédli a potvrdili. To jako kdyby pobaltskému celku vlilo krev do žil a pokračovali v tlaku, jenž za chvíli vyústil brankou Krastenbergsem z extraligové Olomouce, když Lotyši předvedli důraz v americkém brankovišti, 1:1. 

Poté se Američané opět mohli dostat do vedení, ale ani branka J. T. Millera nebyla uznána kvůli postavení hráče v brankovišti. Lotyši si tak za první třetinu zapsali dvě úspěšné trenérské výzvy.

Až po polovině utkání začali odcházet Lotyšům síly, tehdy se USA dostaly zásluhou Nelsona. Ten se ve druhé třetině trefil ještě jednou, přičemž ho ještě před tím doplnil Thompson a bylo to tak 4:1 po čtyřiceti minutách.

Podobně jako ve středu Itálie, tak i Lotyšsko bylo nuceno vyměnit gólmana, neboť se Merzlikins vyšťavil po řadě zákrocích. I gólman Silovs ale kapituloval, když po dvou a půl minutách v brance nezamezil střele Matthewse. Další gól ale nedostal, stejně nepadl ani na druhé straně a USA tak tedy vyhrály 5:1.

Stützle dvěma zásahy nasměroval Německo k výhře nad Dánskem

V souběžně hraném zápase této skupiny C se střeli Němci s Dány a že to senzační přemožitelé Kanady z posledního MS nebudou mít na úvod turnaje jednoduché, to poznali záhy. Už po 23 vteřinách hry totiž skóroval Draisaitl se postaral o zatím nejrychlejší přesnou trefu turnaje, 1:0 pro Německo. Ve 14. minutě dal naději Dánům Molgaard, ale pak už po zbytek zápasu úřadovali Němci.

Především pak jeden z nich, když se ve druhé třetině v rozmezí šesti minut trefil dvakrát Stützle, přičemž na první gól mu nahrál Draisaitl.

Jakkoli se Dánové snažili o gólový úspěch, nedařilo se jim, stejně jako ve třetí třetině ani Němcům. Na skóre pak neměla vliv ani závěrečná dánská power-play. 

Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (12.2.2026):

SKUPINA A:

Švýcarsko – Francie 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. J. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala). Rozhodčí: Pochmara (USA), Schrader (Něm.) – Davis, Murray (oba USA). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 10 627

Švýcarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, J. Moser, Fora, Marti – Fiala, Hischier, Thürkauf – Andrighetto, Malgin, Niederreiter – Kurashev, P. Suter, Meier – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid. Trenér: Fischer

Francie: A. Keller – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon, Guebey, Dair, Thiry – S. Treille, Addamo, Douay – Texier, S. Da Costa, Bertrand – Perret, Bellemare, Fabre – K. Bozon, Boudon, Rech. Trenér: Y. Treille

SKUPINA C:

Lotyšsko – USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Krastenbergs (Girgensons) - 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q. Hughes). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rehman (USA) - Ankerstjerne (Dán.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 11.288

Lotyšsko: Merzlikins (41. Šilovs) - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Balcers, Blugers, Roberts Bukarts - Daugavinš, Ločmelis, Krastenbergs - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Egle.Trenér: Vitolinš

USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - T. Thompson, D. Larkin, Connor - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck.Trenér: Sullivan

Německo – Dánsko 3:1 (1.1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka, Stachowiak), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) - 14. Moelgaard (Ehlers, Jensen Aabo). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Hynek (ČR), MacPherson (Kan.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 3986

Německo: Grubauer - Seider, Wagner, Müller, Wissmann, Kälble, Gawanke, Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Peterka, Stützle, Stachowiak - L. Reichel, Michaelis, Kahun - Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis

Dánsko: Andersen - Jensen Aabo, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Setkov, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen - Bjorkstrand, True, Ehlers - Blichfeld, Eller, Nicklas Jensen - Olesen, Moelgaard, Aagaard - Russell, Wejse, Storm. Trenér: Gath

