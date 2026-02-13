Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem

Také ve čtvrtek pokračoval svým druhým hracím dnem hokejový turnaj mužů v rámci probíhajících Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Vedle českých hokejistů, kteří se poprvé na tomto turnaji plném hvězd z kanadsko-americké NHL představili pro Kanadě (0:5), se hráli ve čtvrtek ještě další tři zápasy. V české skupině A si vzájemný zápas střihli Švýcaři a Francouzi, v němž země s helvetským křížem potvrdila roli favorita, když vyhrála 4:0. Roli favorita ve večerním programu potvrdili Američané proti Lotyšům, když po počátečním trápení nakonec vyhráli jasně 5:1. V dalším zápase turnaje pak Německo porazilo čtvrtý tým z loňského mistrovství světa Dánsko 3:1.
V poledním zápase skupiny A nechtěli favorité ze Švýcarska ponechat nic náhodě a tak si za vítězstvím šli již v samotném úvodu. Proto tak už po 55 vteřinách, kdy přesilovku dokázal využít Damien Riat. Po uběhnutí prvních tří minut už to bylo 2:0, když si zahrál kličkovanou zakončenou prudkou střelou Janis Moser.
I hokejisté Francie se snažili dostat se do příležitostí, jenže proti nim stále zeď jménem Leonardo Genoni. Navzdory francouzskému snažení to byli opět Švýcaři, kteří už ve třetí třetině zásluhou Tima Meiera zvýšili vedení na 3:0. A právě Meier se pak ještě postaral o čtvrtou branku.
Lotyši trápili Američany úspěšnými výzvami, pak ztratili síly
Po skupinách A i B se rozjela ve čtvrtek i skupina C. Duel USA s Lotyšskem začal ve velkém tempu z obou stran a začal očekávaně, když se jako první trefili Američané zásluhou Bradyho Tkachuka. Minutu a půl na to dali zámořští hokejisté druhou branku, jenže to si poprvé vzali Lotyši trenérskou výzvu kvůli ofsajdu a těsné postavení mimo hru skutečně sudí u videa zahlédli a potvrdili. To jako kdyby pobaltskému celku vlilo krev do žil a pokračovali v tlaku, jenž za chvíli vyústil brankou Krastenbergsem z extraligové Olomouce, když Lotyši předvedli důraz v americkém brankovišti, 1:1.
Poté se Američané opět mohli dostat do vedení, ale ani branka J. T. Millera nebyla uznána kvůli postavení hráče v brankovišti. Lotyši si tak za první třetinu zapsali dvě úspěšné trenérské výzvy.
Až po polovině utkání začali odcházet Lotyšům síly, tehdy se USA dostaly zásluhou Nelsona. Ten se ve druhé třetině trefil ještě jednou, přičemž ho ještě před tím doplnil Thompson a bylo to tak 4:1 po čtyřiceti minutách.
Podobně jako ve středu Itálie, tak i Lotyšsko bylo nuceno vyměnit gólmana, neboť se Merzlikins vyšťavil po řadě zákrocích. I gólman Silovs ale kapituloval, když po dvou a půl minutách v brance nezamezil střele Matthewse. Další gól ale nedostal, stejně nepadl ani na druhé straně a USA tak tedy vyhrály 5:1.
Stützle dvěma zásahy nasměroval Německo k výhře nad Dánskem
V souběžně hraném zápase této skupiny C se střeli Němci s Dány a že to senzační přemožitelé Kanady z posledního MS nebudou mít na úvod turnaje jednoduché, to poznali záhy. Už po 23 vteřinách hry totiž skóroval Draisaitl se postaral o zatím nejrychlejší přesnou trefu turnaje, 1:0 pro Německo. Ve 14. minutě dal naději Dánům Molgaard, ale pak už po zbytek zápasu úřadovali Němci.
Především pak jeden z nich, když se ve druhé třetině v rozmezí šesti minut trefil dvakrát Stützle, přičemž na první gól mu nahrál Draisaitl.
Jakkoli se Dánové snažili o gólový úspěch, nedařilo se jim, stejně jako ve třetí třetině ani Němcům. Na skóre pak neměla vliv ani závěrečná dánská power-play.
Konečné výsledky zápasů hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (12.2.2026):
SKUPINA A:
Švýcarsko – Francie 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. J. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala). Rozhodčí: Pochmara (USA), Schrader (Něm.) – Davis, Murray (oba USA). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 10 627
Švýcarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, J. Moser, Fora, Marti – Fiala, Hischier, Thürkauf – Andrighetto, Malgin, Niederreiter – Kurashev, P. Suter, Meier – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid. Trenér: Fischer
Francie: A. Keller – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon, Guebey, Dair, Thiry – S. Treille, Addamo, Douay – Texier, S. Da Costa, Bertrand – Perret, Bellemare, Fabre – K. Bozon, Boudon, Rech. Trenér: Y. Treille
SKUPINA C:
Lotyšsko – USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Krastenbergs (Girgensons) - 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q. Hughes). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rehman (USA) - Ankerstjerne (Dán.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 11.288
Lotyšsko: Merzlikins (41. Šilovs) - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Balcers, Blugers, Roberts Bukarts - Daugavinš, Ločmelis, Krastenbergs - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Egle.Trenér: Vitolinš
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - T. Thompson, D. Larkin, Connor - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck.Trenér: Sullivan
Německo – Dánsko 3:1 (1.1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka, Stachowiak), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) - 14. Moelgaard (Ehlers, Jensen Aabo). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Hynek (ČR), MacPherson (Kan.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 3986
Německo: Grubauer - Seider, Wagner, Müller, Wissmann, Kälble, Gawanke, Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Peterka, Stützle, Stachowiak - L. Reichel, Michaelis, Kahun - Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis
Dánsko: Andersen - Jensen Aabo, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Setkov, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen - Bjorkstrand, True, Ehlers - Blichfeld, Eller, Nicklas Jensen - Olesen, Moelgaard, Aagaard - Russell, Wejse, Storm. Trenér: Gath
Související
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Potvrzeno. Předpověď počasí slibuje další nadílku, napadne až 15 cm sněhu
před 39 minutami
Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí
před 1 hodinou
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
před 1 hodinou
Waltz odráží kritiku USA: Pod vedením Trumpa vracíme svět zpět z okraje propasti
před 2 hodinami
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 2 hodinami
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 2 hodinami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 3 hodinami
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 3 hodinami
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 4 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 5 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 6 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 6 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
před 7 hodinami
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
před 8 hodinami
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
před 8 hodinami
Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem
před 9 hodinami
„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu
před 10 hodinami
Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky
včera
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované
včera
FN Olomouc zareagovala na vyšetřování. Prozradila, co odhalilo její vlastní šetření
Policie v úterý oznámila, že prověřuje podezření z provádění neindikovaných implantací defibrilátorů ICD v olomoucké fakultní nemocnici. Nikoho zatím neobvinila, dočkala se však reakce od nemocnice. Její představitelé například uvedli, že policisté nepřesně užívají lékařské pojmy.
Zdroj: Jan Hrabě