Tenistka Petra Kvitová oznámila návrat po mateřské. Nečekejte zázraky, říká

Jistě mají všichni čeští tenisoví příznivci v paměti jak před 13 měsíci, přesně na Nový rok 2024, oznámila, že čeká dítě se svým manželem a trenérem zároveň Jiřím Vaňkem. V červenci se pak očekávaný potomek narodil a málokdo věřil, že by už v únoru letošního roku mohla Petra Kvitová zase hrát tenis. Skutečností se to ale stalo a turnajem v Austin tak naváže na svůj dosud naposledy odehraný turnaj v Pekingu z října 2023.

"Po patnácti měsících, co jsem byla mimo tenis a narodil se mi syn Petr, se vracím na okruh. Tenis a zápasy mi opravdu chybí, takže se těším, až budu zpět. Na konci měsíce plánuji hrát turnaj v Austinu a pak v Indian Wells a Miami," nechala se slyšet česká tenistka v prohlášení o návratu na kurty a pokračovala: "Nemůžu se dočkat, až uvidím všechny své fanoušky po celém světě. Díky všem, že mi fandíte. Bude to parádní cesta, už se nemůžu dočkat.“

V rozhovoru pro ČT sport pak Kvitová pokračovala, jak moc jí tenis od předloňského října chyběl. Myslel jsi totiž, že už se k tenisu nevrátí. "Ale hrozně mi to chybělo. Po porodu jsem potřebovala chodit běhat, jít na kolo, prostě se zpotit. A i tenis mě bavil, když jsem ho hrála. Tak si to chci ještě zkusit," prozradila a ví, že právě toto období je dost možná poslední možností pro návrat. "V březnu mi bude pětatřicet, takže kdy jindy. Nikdy jsem neřekla, že končím, za což jsem ráda, protože teď nemusím měnit žádné rozhodnutí. Pořád jsem měla otevřená dvířka," dodala.

Nadcházející turnaje tak tedy bude objíždět v rodinném kruhu. Tedy nejen se svým manželem a trenérem Janem Vaňkem, ale i se svým synkem Petrem. "S nikým jsem to dopředu neprobírala. Bylo to rodinné rozhodnutí, byť samozřejmě poslední slovo jsem měla já. Ale manžel by mě podpořil, ať bych se rozhodla jakkoliv," uvedla s tím, že ještě neví, co všechno bude obnášet cestování právě se synem. "Obě babičky fungují, což je skvělý. V Praze asi pomoc budeme mít a na těch turnajích to budeme muset nějak polepit. Třeba teď do Ameriky s námi jede hlídat můj bratr," pokračovala.

V tomto ohledu, tedy cestování se synem, se nikterak nebude inspirovat u ostatních tenistek mající tyto zkušenosti. "Vím, že moje kamarádka Belinda Bencicová měla s sebou v Austrálii na celý měsíc maminku. Třeba Naomi Ósakaová nebo Elina Svitolinová ale nechávaly dítě na měsíc doma a jely na trip po turnajích. To já určitě dělat nebudu," ví určitě Kvitová.

Tu tedy nyní kromě turnaje v Austinu na konci února čekají dále turnaj třeba v Indian Wells v Miami. Tlumí však případná očekávání ze strany veřejnosti. "Můj tenis není na úrovni, že bych mohla vyhrávat turnaje, v tuto chvíli určitě ne. Budu ráda, když vyhraji nějaký zápas," řekla Kvitová.

Ta si je vědoma ve svých nedostatcích, které má po pauze především v servisu a v rychlosti pohybu. "Není to, jako bych skončila včera. Chtěla bych říct lidem, ať nedoufají, že to bude nějaký zázrak. Uvidíme časem, jestli se to zlepší, nebo nezlepší. Samozřejmě trénuju, dělám pro to vše, co můžu a uvidíme, kam to povede," zakončila vítězka 31 turnajů na okruhu WTA.