Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí

Především fotbalový klub Hradce Králové by byl rád, kdyby se mluvilo o nedělním zápase se Spartou jako o oslavě fotbalu. Vždyť v rámci něj tento východočeský klub slavil 120 let své existence a že šlo z jeho strany o vydařený večer, o tom svědčí parádní výkon ze strany jeho hráčů a konečné vítězství 2:1. Jenže jednalo se také zápas vyhrocený, což se poznalo při odchodu kabin na poločasovou přestávku. Právě tehdy sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou sáhl v emocích do obličeje sparťanskému gólmanovi Peteru Vindahlovi a uviděl za to od sudího Jana Beneše nakonec červenou kartu. Po zápase navíc navštívil kabinu rozhodčích kouč Pražanů Brian Priske. Obě situace budou mít dohru s následky.
První z diskutovaných scén se v nedělním zápase Hradce Králové se Spartou se uskutečnila při odchodu do kabin po konci prvního poločasu, kdy v odcházejícím chumlu hráčů, členů realizačních týmů a funkcionářů nezvládl své emoce hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou a sáhl do obličeje brankáři Sparty Peteru Vindahlovi. Příběh mezi Vindahlem a hradeckým realizačním týmem však začala už během první půle, kdy se s Vindahlem ve slovní přestřelce střetl i samotný hradecký kouč David Horejš.
„Vadilo mi, že tady brečí a stěžuje si, že náš brankář drží dlouho balon. Na to nemá právo. Co si myslí? Že si z nich sedneme na zadek? To asi ne. On si stěžuje, že Zadražil drží o vteřinu déle balon. To se mi nelíbilo. Nemá se o to vůbec starat, nikdo ho neurážel,“ přiblížil příběh, který začal již ve 26. minutě zápasu Horejš.
Všechno to vyvrcholilo oním sáhnutím Saboua do Vindahlova obličeje a následného odstrčení sparťanského gólmana, za což Sabou od rozhodčího Jana Beneše uviděl červenou kartu. V Zápise o utkání, v němž figuruje Sabou coby technický doprovod, pak o tomto incidentu napsal: „Hrubé nesportovní chování, fyzicky napadl soupeře H1 při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem - strčení rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou.“
Po zápase se k tomuto incidentu vrátil kouč sparťanů Brian Priske. „Něco se stalo, to mohu potvrdit. Ale je na vás, abyste přišli na to, jak to bylo. Ani nevím, co je oficiálně známo. Všichni chceme vyhrát a udělat to nejlepší pro svůj tým a klub, ale nemůže se stávat, aby se funkcionář domácího klubu dostal do kontaktu s naším hráčem. Navíc tady se to nestalo poprvé, ale víc to nechci komentovat,“ nechal se slyšet konkrétně. Přesto ale našel slova uznání směrem k soupeři. „Respekt před soupeřem. Domácí měli větší chtíč, chtěli víc vyhrát než naši hráči,“ dodal.
V souvislosti s tímto incidentem vydal Ligový výbor klubům doporučení, aby neuváděly do Zápisu o utkání při soutěžních duelech členy vedení klubů, generální manažery, sportovní ředitele a další funkcionáře jako člena realizačních týmů s možností přístupu na lavičku. "Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku," prozradil pak v této věci výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta.
Saboua za jeho jednání potrestal hradecký klub i disciplinární komise
Jiří Sabou už se stačil omluvit za své jednání sparťanskému klubu, nicméně na lavičce na základě hradeckého zákazu se už neobjeví a jistě ho neminul ani další zatím blíže nespecifikovaný interní postih.
Tento týden ve čtvrtek ovšem o dalších postizích rozhodla Disciplinární komise LFA. Ta nejenže Sabouovi zakázal na šest týdnů výkony všech jeho funkcí, ale navíc mu ještě napařila pokutu ve výši 25 000 korun.
"Samotná intenzita útoku nebyla vysoká, avšak už samotný akt a způsob konfrontace hráče hostujícího týmu je nepřípustný. Komise oceňuje, že se pan Sabou po incidentu veřejně omluvil a své jednání osobně vysvětlil i přímo na jejím zasedání. Vážíme si rovněž přístupu klubu, který se k celé věci postavil čelem a vlastními kroky pana Saboua potrestal," uvádí ve svém prohlášení k potrestání tohoto incidentu předseda komise Jiří Matzner.
Priske byl po zápase téměř tři minuty v kabině rozhodčích
Dalším momentem, o kterém se v souvislosti se zápasem mezi Hradcem Králové a Spartou, bylo vpuštění trenéra Sparty Briana Priskeho do kabiny rozhodčích po tomto utkání. Jak sám sudí Beneš v Zápise o utkání uvedl, měl ho do kabiny vpustit on sám.
Z dostupných z bezpečnostních kamer je vidět, že hlavní stratég Pražanů byl na návštěvě u sudích dvě a půl minuty, ale co se přesně stalo uvnitř nikdo neví. Sudí Beneš prozradil, že se jednalo o zdvořilostní setkání, v němž nebylo žádných emocí a nakonec mělo přijít poděkování za řízení zápasu. Tuto zdvořilostní výměnu názorů trvající netradičně dlouhou dobu měl přerušit domácí sportovní ředitel Jiří Sabou, jenž se měl o Priskeho návštěvě u sudích dozvědět. Krátce tak byl u sudích i on, přičemž dveře kabiny nechal otevřené a po chvíli odešel.
Priskeho návštěva sudích poté ještě pokračovala a po oněch téměř třech minutách kabinu rozhodčích opustil. I tento moment čeká na to, jak se k němu vyjádří Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR), kam podal podnět samotný předseda českého fotbalu David Trunda. A nejen jemu se zdál být postup sudího Beneše podivný. Prošetřit celou událost chce i Ligový výbor LFA.
Právě pod nejvyššího bosse českého fotbalu Trundu totiž mimo jiné spadají i rozhodčí a proto se tak již v úterý na jeho popud sešla gesční skupina, do které byl přizván i výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta a předseda Komise rozhodčích FAČR Libor Kovařík. "Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR," uvedla ve svém prohlášení ona gesční skupina.
To doplnil i Bárta, podle něhož došlo k porušení předpisů jak ze strany Briana Priskeho, tak i rozhodčího Beneše. "Návštěvy jiných než oprávněných osob v kabině rozhodčích jsou v rozporu s Kodexem chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, schváleným výkonným výborem FAČR dne 8. srpna 2023," řekl konkrétně.
Mladému sudímu Benešovi tak nyní za porušení kodexu o chování rozhodčích hrozí až půlmilionová pokuta nebo zákaz činnosti na dva měsíce nebo také až na dva roky.
Priskemu pak zase hrozí až stotisícová pokuta, zákaz činnosti až na tři měsíce nebo výkon fotbalově prospěšné činnosti. To poté, co se vyšetří, zda porušil Disciplinární řád, ve kterém se mimo jiné píše: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem, bude potrestán“.
V soutěžním řádu se ale zároveň píše: „Organizátor utkání je povinen neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta, vedoucích družstev a případně dopingového komisaře.“
A protože sám sudí Beneš prozradil, že ho do kabiny vpustil, Priske alespoň soutěžní řád neporušil.
Jako první o návštěvě Priskeho u sudích informoval web isport.cz, jemuž to prozradil sám sudí Beneš následujícími slovy: „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání přišel do kabiny rozhodčích. Slušně, bez jakýchkoliv emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání.“
Jak pro Disciplinární komisi LFA, tak i pro Etickou komisi FAČR se tak jedná tvrdý oříšek na rozlousknutí.
Související
Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
AC Sparta Praha , Hradec Králové , Fotbal
Aktuálně se děje
před 16 minutami
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
před 17 minutami
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
před 20 minutami
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
před 38 minutami
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
před 1 hodinou
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
před 3 hodinami
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
před 4 hodinami
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
před 5 hodinami
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
před 7 hodinami
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
před 8 hodinami
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
před 9 hodinami
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
před 10 hodinami
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
před 11 hodinami
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
před 12 hodinami
Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit
včera
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
včera
Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci
včera
FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem
včera
Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici
včera
Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal
Aktualizováno včera
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
Estonsko tvrdí, že jeho vzdušný prostor byl narušen třemi ruskými stíhačkami. K incidentu mělo dojít v pátek. Estonské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo ruského chargé d’affaires, píše CNN. Moskva se zatím k incidentu nevyjádřila.
Zdroj: Libor Novák