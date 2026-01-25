Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz

Fanoušci, kteří tradičně zaplnili vysoké tribuny Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, se o třetím závodním dni podniku biatlonového Světového poháru dočkali cenného kovu pro českou reprezentaci. O bronz se postarala smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Právě velezkušený, čerstvě pětatřicetiletý finišman Krčmář má na bronzové medaili největší podíl, jelikož právě on v závěrečných metrech závodu unikl dotírajícímu Američanovi Maximu Germainovi a do cílové rovinky vjel s již bezpečným náskokem. Krčmář si tak při svém dojezdu mohl vychutnat jásot zaplněných tribun. Ještě před českou štafetou stačily cíl protnout štafety Itálie a Francie.
Přestože čeští reprezentanti před závodem neskrývali, že odevzdají na trati ve Vysočina Aréně všechno proto, aby zajeli, co nejlepší možný výsledek, po první předávce to přeci jenom nevypadalo na to, že by z toho mohlo být něco výjimečného. Poté, co Jislová na prvním úseku dobíjela jednou vleže a hned třikrát vestoje totiž svou štafetu předávala Voborníkové na průběžném devátém místě s tím, že na vedoucí Francii tehdy český kvartet ztrácel 36 vteřin. „Na střelnici jsem byla docela nervózní. Musím ale pochválit perfektní lyže, konečně se dostavil slušný pocit z běhu,“ komentovala svůj úsek Jislová v rozhovoru pro ČT sport.
Voborníková ale naštěstí nezopakovala ne zrovna povedou střelbu Jislové, jelikož obě své položky zvládla bez potíží vybílit a i proto se tak rázem česká štafeta přiblížila k těm v průběžném pořadí vysoce postaveným. „Super, že mi to takhle vyšlo právě doma v Novém Městě, kde diváci dělají nejen na střelnici, ale i na trati, naprosto úžasnou atmosféru,“ nechala se slyšet Voborníková v televizním rozhovoru.
Uprostřed štafetového závodu to vypadalo, že k vítězství míří nikým neohrožená Francie, protože tu mohl hřát skoro až půlminutový náskok před ostatními štafetami. Za vybudování takového náskoku mohli být Francouzi vděční Breisazové-Bouchetové.
V rámci třetího úseku se Češi vrátili ke střeleckým nepřesnostem, jelikož Hornig po čisté ležce musel vestoje hned dobíjet a to hned dvakrát. Nicméně i přesto tehdy odjížděl ze střelnice na pátém místě a protože k tomu všemu přidal slušný běh, při poslední předávce ztrácela česká štafeta pouhých 14 sekund od medailového zisku. „Jsem moc rád, že se mi povedlo přispět k tak parádnímu výsledku. Ohromně jsem si tu podporu fanoušků užil a Bimbovi (Krčmářovi – pozn. red.) na posledním úseku absolutně věřil,“ vyprávěl po závodě Hornig.
Vedle Horniga si byl podpory fanoušků jistě vědom i samotný Krčmář a bylo na něm znát, jak ho energie dodaná fanoušky žene kupředu. Když navíc po střelbě vleže nechyboval, dostal se na dohled Američanovi Germainovi a poté, co bok po boku oba zvládli naprosto stejně rychle závěrečnou střeleckou položku vestoje, mohl celý stadion sledovat strhující bitvu o bronz.
V momentě, kdy začalo poslední stoupání, byl to český závodník, který se rozhodl uniknout Američanovi dostatečně daleko, aby si tak vybudoval náskok, na který už soupeř nedokázal reagovat. To se mu podařilo a v cílové rovince už bylo jasné, že Češi si jednou pro zaslouženou odměnu. „Věděl jsem, že si to s Američanem rozdáme a buď mi to vyjde, nebo ne. A když klaplo, prožili jsme si tu euforii s našimi diváky. Vážně zážitek, který si poneseme všichni do konce života a budeme o něm vyprávět svým dětem,“ líčil Krčmář v pozávodním rozhovoru pro ČT sport společně se svými dvěma dětmi v náruči.
Ze zlata se nakonec radovali Italové zásluhou rychle běžícího i rychle střílejícího Giacomela v závěrečném úseku, stříbro přistálo na krk Francouzům.
V sobotu se ještě před tímto závodem jely smíšené štafety dvojic, přičemž ta česká ve složení Lucie Charvátová-Tomáš Mikyska nakonec skončila šestá, přestože do cíle dorazila jako sedmá v pořadí. To proto, že po tomto závodě byla diskvalifikována vítězná německá dvojice Marlene Fichtnerová-Leonhard Pfund a to proto, že závodnice po jednom jejím odjezdu ze střelnice nesprávně manipulovala se zbraní.
Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (24.1.2026):
Smíšená štafeta dvojic:
1. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) 34:59,8 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Richardová, E. Claude (Fr.) -11,3 (0+6), 3. Arnekleivová, Nevland (Nor.) -16,7 (0+8), 4. Basergaová, Stalder (Švýc.) -35,7 (0+10), 5. Horodná, Mandsyn (Ukr.) -35,9 (0+12), 6. Charvátová, Mikyska (ČR) -1:02,8 (1+13)
Smíšená štafeta:
1. Itálie (Wiererová, Vittozziová, Hofer, Giacomel) 1:03:11,7 (0 tr. okruhů+10 dobíjení), 2. Francie (Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Lombardot, Fillon Maillet) -24,7 (0+7), 3. Česko (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -57,2 (0+7), 4. USA -59,5 (0+7), 5. Švédsko -1:20,9 (0+8), 6. Norsko -1:41,1 (2+8)
