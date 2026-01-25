Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz

David Holub

25. ledna 2026 13:11

Michal Krčmář
Michal Krčmář Foto: Marek Černák / INCORP images

Fanoušci, kteří tradičně zaplnili vysoké tribuny Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, se o třetím závodním dni podniku biatlonového Světového poháru dočkali cenného kovu pro českou reprezentaci. O bronz se postarala smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Právě velezkušený, čerstvě pětatřicetiletý finišman Krčmář má na bronzové medaili největší podíl, jelikož právě on v závěrečných metrech závodu unikl dotírajícímu Američanovi Maximu Germainovi a do cílové rovinky vjel s již bezpečným náskokem. Krčmář si tak při svém dojezdu mohl vychutnat jásot zaplněných tribun. Ještě před českou štafetou stačily cíl protnout štafety Itálie a Francie.

Přestože čeští reprezentanti před závodem neskrývali, že odevzdají na trati ve Vysočina Aréně všechno proto, aby zajeli, co nejlepší možný výsledek, po první předávce to přeci jenom nevypadalo na to, že by z toho mohlo být něco výjimečného. Poté, co Jislová na prvním úseku dobíjela jednou vleže a hned třikrát vestoje totiž svou štafetu předávala Voborníkové na průběžném devátém místě s tím, že na vedoucí Francii tehdy český kvartet ztrácel 36 vteřin. „Na střelnici jsem byla docela nervózní. Musím ale pochválit perfektní lyže, konečně se dostavil slušný pocit z běhu,“ komentovala svůj úsek Jislová v rozhovoru pro ČT sport.

Voborníková ale naštěstí nezopakovala ne zrovna povedou střelbu Jislové, jelikož obě své položky zvládla bez potíží vybílit a i proto se tak rázem česká štafeta přiblížila k těm v průběžném pořadí vysoce postaveným. „Super, že mi to takhle vyšlo právě doma v Novém Městě, kde diváci dělají nejen na střelnici, ale i na trati, naprosto úžasnou atmosféru,“ nechala se slyšet Voborníková v televizním rozhovoru.

Uprostřed štafetového závodu to vypadalo, že k vítězství míří nikým neohrožená Francie, protože tu mohl hřát skoro až půlminutový náskok před ostatními štafetami. Za vybudování takového náskoku mohli být Francouzi vděční Breisazové-Bouchetové.

V rámci třetího úseku se Češi vrátili ke střeleckým nepřesnostem, jelikož Hornig po čisté ležce musel vestoje hned dobíjet a to hned dvakrát. Nicméně i přesto tehdy odjížděl ze střelnice na pátém místě a protože k tomu všemu přidal slušný běh, při poslední předávce ztrácela česká štafeta pouhých 14 sekund od medailového zisku. „Jsem moc rád, že se mi povedlo přispět k tak parádnímu výsledku. Ohromně jsem si tu podporu fanoušků užil a Bimbovi (Krčmářovi – pozn. red.) na posledním úseku absolutně věřil,“ vyprávěl po závodě Hornig.

Vedle Horniga si byl podpory fanoušků jistě vědom i samotný Krčmář a bylo na něm znát, jak ho energie dodaná fanoušky žene kupředu. Když navíc po střelbě vleže nechyboval, dostal se na dohled Američanovi Germainovi a poté, co bok po boku oba zvládli naprosto stejně rychle závěrečnou střeleckou položku vestoje, mohl celý stadion sledovat strhující bitvu o bronz.

V momentě, kdy začalo poslední stoupání, byl to český závodník, který se rozhodl uniknout Američanovi dostatečně daleko, aby si tak vybudoval náskok, na který už soupeř nedokázal reagovat. To se mu podařilo a v cílové rovince už bylo jasné, že Češi si jednou pro zaslouženou odměnu. „Věděl jsem, že si to s Američanem rozdáme a buď mi to vyjde, nebo ne. A když klaplo, prožili jsme si tu euforii s našimi diváky. Vážně zážitek, který si poneseme všichni do konce života a budeme o něm vyprávět svým dětem,“ líčil Krčmář v pozávodním rozhovoru pro ČT sport společně se svými dvěma dětmi v náruči.

Ze zlata se nakonec radovali Italové zásluhou rychle běžícího i rychle střílejícího Giacomela v závěrečném úseku, stříbro přistálo na krk Francouzům.

V sobotu se ještě před tímto závodem  jely smíšené štafety dvojic, přičemž ta česká ve složení Lucie Charvátová-Tomáš Mikyska nakonec skončila šestá, přestože do cíle dorazila jako sedmá v pořadí. To proto, že po tomto závodě byla diskvalifikována vítězná německá dvojice Marlene Fichtnerová-Leonhard Pfund a to proto, že závodnice po jednom jejím odjezdu ze střelnice nesprávně manipulovala se zbraní.

Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (24.1.2026):

Smíšená štafeta dvojic:

1. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) 34:59,8 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Richardová, E. Claude (Fr.) -11,3 (0+6), 3. Arnekleivová, Nevland (Nor.) -16,7 (0+8), 4. Basergaová, Stalder (Švýc.) -35,7 (0+10), 5. Horodná, Mandsyn (Ukr.) -35,9 (0+12), 6. Charvátová, Mikyska (ČR) -1:02,8 (1+13)

Smíšená štafeta:

1. Itálie (Wiererová, Vittozziová, Hofer, Giacomel) 1:03:11,7 (0 tr. okruhů+10 dobíjení), 2. Francie (Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Lombardot, Fillon Maillet) -24,7 (0+7), 3. Česko (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -57,2 (0+7), 4. USA -59,5 (0+7), 5. Švédsko -1:20,9 (0+8), 6. Norsko -1:41,1 (2+8)

včera

Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí

Související

Biatlon, ilustrační fotografie.

Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí

Před pár dny se našlo řešení ve vleklé a ostudné kauze jedné ze špičkových francouzských biatlonistek Julie Simonové. Ta byla dříve obviněna z toho, že opakovaně použila bankovní karty své reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a i týmové fyzioterapeutky, přičemž celkově je měla takovýmto způsobem okrást o 2400 eur. K této krádeži se již koncem října sama závodnice přiznala a soud tak rozhodl v tomto případě o následujícím trestu – tříměsíční podmínka a pokuta ve výši 15 000 eur.
Laura Dahlmeierová (v popředí s číslem 1)

Drama v horách v Pákistánu. Hledá se slavná sportovní šampionka

Německou sportovní a světovou biatlonovou scénu zasáhla špatná zpráva. Několikanásobná olympijská vítězka a mistryně světa v biatlonu Laura Dahlmeierová, která ukončila kariéru již před šesti lety, se dostala do velkých problémů při horolezectví v Pákistánu. 

Více souvisejících

Biatlon Michal Krčmář (biatlonista)

Aktuálně se děje

před 55 minutami

před 1 hodinou

Michal Krčmář

Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz

Fanoušci, kteří tradičně zaplnili vysoké tribuny Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, se o třetím závodním dni podniku biatlonového Světového poháru dočkali cenného kovu pro českou reprezentaci. O bronz se postarala smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Právě velezkušený, čerstvě pětatřicetiletý finišman Krčmář má na bronzové medaili největší podíl, jelikož právě on v závěrečných metrech závodu unikl dotírajícímu Američanovi Maximu Germainovi a do cílové rovinky vjel s již bezpečným náskokem. Krčmář si tak při svém dojezdu mohl vychutnat jásot zaplněných tribun. Ještě před českou štafetou stačily cíl protnout štafety Itálie a Francie.

před 2 hodinami

Počasí

Potvrzeno. Počasí přinese sníh i ledovku, platí varování

Zimní počasí má v Česku opět způsobit problémy. Meteorologové v neděli zveřejnili výstrahu kvůli ledovce a novému sněhu, kterého nakonec může místy být až 12 centimetrů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump ukázal údajnou zbraň zastřeleného muže. Zmínil krádeže a podvody

Tragická sobotní střelba v Minnesotě neunikla ani americkému prezidentovi. Zastřelený muž byl podle Donalda Trumpa ozbrojený, přičemž příslušníci ICE se brání sami, protože místní policie je nechrání. Trump také napadl místní politiky v čele s guvernérem Timem Walzem, jenž proti němu kandidoval v prezidentských volbách na viceprezidenta. 

před 4 hodinami

Andrej Babiš

Babiš, Trumpovo hodné štěňátko. Česko si vysokou cenu za bezbřehý obdiv nemůže dovolit

Staronový premiér Andrej Babiš systematicky odklání Českou republiku od pevně ukotvené prozápadní politiky a nahrazuje ji osobními sympatiemi a prázdnými gesty. Obdiv k Donaldu Trumpovi, laciná stylizace do role „silného spojence“ i mlčení k hrozbám vůči spojencům vysílají nebezpečné signály. Jde doslova o strategický hazard, který může Česko připravit o to nejcennější – důvěru, vliv a oporu spojenců.

před 4 hodinami

Juraj Blanár

Slovensko zvou Američané do Trumpovy Rady míru

Slovensko se také dočkalo od Američanů pozvánky do nově zřízené Rady míru, kterou vytvořil americký prezident Donald Trump. Ficova vláda zatím nemá jasno, zda se připojí. Bratislava ale vítá jakoukoliv mírovou iniciativu. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Tim Walz

Další tragická střelba v Minnesotě. Walz aktivoval Národní gardu

V USA se řeší další tragická střelba ve státě Minnesota, kterou mají na svědomí federální bezpečnostní složky. V sobotu zemřel sedmatřicetiletý muž. Podle rodiny se zastával ženy, přičemž se dostal do konfliktu s příslušníky. Ministerstvo tvrdí, že muž byl ozbrojený a bránil se snahám o odzbrojení. O případu informovala stanice NBC. 

před 7 hodinami

včera

včera

Ester Ledecká

Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí

Český snowboarding zažil v pátek neobyčejný historický den. V rakouském Simonhöhe si totiž obě české reprezentantky v tomto sportu Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v závodu paralelního obřího slalomu dojely pro cenné kovy. Zatímco Maděrová navázala na předešlé úspěchy v tomto ročníku Světového poháru bronzovou medailí, Ledecká celý závod ovládla a připsala si tak svůj jubilejní 30. triumf v rámci Světového poháru.

včera

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Motoristé a SPD se nebrání společnému prezidentskému kandidátovi

Motoristé i zástupci SPD jsou připraveni debatovat o společném kandidátovi současné vládní koalice pro prezidentské volby v roce 2028. O této strategii se v sobotu zmínil premiér Andrej Babiš (ANO), který v minulé volbě prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Ten nevylučuje opětovnou kandidaturu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Prezident Trump

Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO

Ať už jsou výroky Donalda Trumpa o Grónsku míněny jako politický tlak nebo vážná hrozba, narážejí na tvrdou bezpečnostní realitu. Grónsko je klíčovým uzlem americké obrany v Arktidě a USA zde už dnes disponují nástroji, které jim umožňují chránit vlastní území bez napadání spojenců. Agresivní rétorika však nese vysoké systémové riziko, neboť podkopává důvěru uvnitř NATO, vytváří nebezpečný precedent a oslabuje alianční soudržnost. Cena případné eskalace by byla nesmírně vysoká a zaplatily by ji především samotné Spojené státy.

včera

včera

Putina ani jednání nezastavila. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku

Navzdory probíhajícím diplomatickým jednáním mezi Moskvou a Kyjevem čelila Ukrajina v noci na dnešek masivnímu ruskému útoku. Jeden člověk zemřel, dalších nejméně 23 osob utrpělo zranění, informovala britská BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy