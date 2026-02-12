Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.
Jestli jsou tyto olympijské hry někoho, tak pak jedině švýcarského alpského lyžaře Franja von Almenna. Do tohoto závodu super-G nastoupil totiž už jako dvojnásobný zlatý medailista z těchto Her poté, co ovládl jak sjezd, tak i týmovou kombinaci. A tak se logicky čekalo, co předvede ve svém třetím vystoupení na svahu v Bormiu.
Zvědavý na to byl i tehdy vedoucí závodník Cochran-Siegle z USA. Jeho výkon byl nakonec Švýcarem překonán o pouhých 13 setin a mohl se tak spolehnout na to, že na jeho jízdu už z jeho soupeřů nikdo nedokáže adekvátně odpovědět. Třást se mohl maximálně při jízdě svého hvězdného krajana Marca Odermatta, ale i jeho jízda stačila jen na bronz.
Ziskem svého třetího olympijského zlata na této olympiádě se tak přidal ke dvěma dalším lyžařům, kterým se takový majstrštyk podařil. Jednak se to podařilo Rakušanovi Tonimu Sailerovi v Cortině v roce 1956, kde triumfoval ve sjezdu, v obřím slalomu i slalomu a Francouzovi Jean-Claude Killymu, který ve stejných třech disciplínách triumfoval na olympijských hrách v Grenoblu 1968. „Abych získal i třetí zlato? To by mi musely přát snad úplně všechny hvězdy,“ nechtěl předbíhat Von Almenn před nakonec vítězným super-G. Mimochodem, pro Von Almenna to jsou letos navíc jeho vůbec první olympijské hry, kterých se účastnil.
Co se týče jízdy českého reprezentanta Jana Zabystřana, tak ten tentokrát překvapení podobné tomu jaké zajel před Vánocemi ve Val Gardeně, kde super-G nečekaně vyhrál. Nyní jeho výkon stačil jen na 17. příčku, což i tak pro něj znamená vylepšení osobního olympijského maxima z individuální disciplíny. Nicméně, sám poi závodě věděl, že mohl jet ještě lépe. „Přiznám se, že kdybych jel znovu, nevím, kde mám jet rychleji. V jízdě jsem nenašel nic úplně špatného, ale chyběl mi větší risk. Z umístění jsem zklamaný,“ uvedl Zabystřan po závodě.. Tentokrát prý s lyžemi neexperimentoval tak jako v týmové kombinaci. „Super-G je spíš o závodníkovi. Lyže musí hezky zatáčet, musíte je cítit, což jsem dneska cítil. Bylo to spíš o tom, kdo pojede jakou stopu,“ dodal.
V první dvacítce skončil Čech i v závodě sdruženářů
Ve středu svůj olympijský závod měli na programu i sdruženáři, v jejichž startovním poli figurovali i dva čeští reprezentanti Jiří Konvalinka a Jan Vytrval. Prvně jmenovanému vyšla skokanská část navzdory tomu, že skákal v zadním silném větru. Nakonec svůj skok vytáhl k 96 metrům. „Předvedl jsem ve skokanské části maximum, na které jsem v té chvíli měl. Dolehl na mě trochu tlak, ale nějak se mi dařilo s tím poprat,“ okomentoval svůj výkon na můstku Konvalinka.
Průběžné pořadí po skokanské části ho zařadilo na 18,. místo a právě jako osmnáctý v pořadí vyjel do běžecké části závodu. Do něj tedy vyrazil s 1:01 min. na tehdy vedoucího Estonce Ilvese, jenž skončil 99,5 metru. „Běh mě ke konci už dost bolel, sníh se děsně bořil, ale jak jsem kolem sebe neustále někoho za sebe měl, soustředil jsem se jen na to a nakonec ta dvacítka je asi meta, které jsem chtěl dosáhnout,“ byl nakonec spokojený Konvalinka.
Jeho kolega Jan Vytrval skočil 93 metrů, což ho řadilo až na 24. místo. Před běžeckou části tak tedy na Konvalinku ztrácel 26 vteřin. „Už od tréninku mým skokům chybělo něco navíc. Nemohu se pořádně trefit do odrazu,“ prozradil, co ho trápí. Náladu si nikterak nevylepšil ani při běhu, ve kterém nestáhl ztrátu na své soupeře včetně Konvalinky. „Nepovedlo se mi bohužel ani zlepšit pozici v běhu, nedostávala se mi na rozježděném sněhu síla. Byly to snad nejtěžší podmínky, co jsem jel na velké akci. Ale podmínky jsou pro všechny stejné, takže problém ve mně. Forma se někde zatoulala, spokojený rozhodně nejsem,“ nechal se slyšet.
Estonec Ilves nakonec průběžné vedení neudržel, neboť běžecká část se vydařila pětadvacetiletému norskému favoritovi Oftebrovi, jemuž byl největším konkurentem v běhu akorát Rakušan Lamparter. V cíli byl mezi nimi pouze vteřinový rozdíl. Překvapivý bronz získal pro Finsko Hirvonen, jenž po skokanské části figuroval až na desátém místě.
Debutující čeští curleři trápili Američan, prohráli s nimi až v samotném závěru
Turnajem smíšených dvojic curling na 25. Hrách zimní olympiády rozhodně neskončil, nyní se rozjel turnaj mužů. A i v něm má česká olympijská výprava své zástupce a stejně jako v případě smíšené dvojice i český mužský tým na olympiádě debutuje. Tým se skládá z Lukáše Klípy mající na starost první dva kameny z osmi, Marek Černovský a Martin Jurík na něj navazují a nakonec přichází na řadu Lukáš Klíma. Jako náhradník je pak v tomto týmu Radek Boháč.
O tom, že bude jejich duel s Američany vyrovnaný, když už během první endu se skóre neměnilo a i do druhé endu se tak šlo za stavu 0:0. Nevýhodou pro Čechy však bylo, že výhodu posledního měly opět Američané. Zatímco první end byl spíše takový seznamovací, ten druhý byl už ve znamení taktik, přičemž zprvu to tehdy vypadalo, že mohl tým pod vedením skipa Klímy dokonce cílit hned na dva body, byli to ale Američané, kteří otevřeli skóre jedním bodem a to díky využití hammeru.
Následný třetí end nabídl nejlepší moment ze strany Černovského, kterému se podařilo tzv. take-outem vyčistit cílové kruhy od všech tří amerických kamenů, které v nich byly. I tehdy vypadalo na výraznější odskok ve skóre, ale byl z toho jen jeden a tudíž se stav vyrovnal na 1:1. I ve čtvrtém endu to pro Čechy zprvu nevypadalo zle, ale týmu z USA se povedlo jít do jednobodového vedení. Pátý end už přeci jenom konečně přinesl výraznější český úspěch, když hned dvěma výtečně zahranými kameny Češi získali tři body a odskočili do vedení 4:2.
V následujícím šestém endu však využili svou výhodu posledního kamene, zásluhou čehož tak vyrovnali na 4:4. Poté, co naopak svou výhodu poslední kamene Češi nevyužili plnohodnotně, se dostali zpátky do vedení, ovšem jen jednobodovou. I v následných endech se jednalo o ryzí taktickou curlingovou bitvu, v níž se debutující Češi rozhodně neztratili. Američané se do zápasu nejprve vrátili hned třemi získanými body, Češi ale odpověděli dvěma a opět tak srovnali skóre na 7:7.
Rozhodnout tak musel o vítězi až závěrečný end. V něm závěr uhráli lépe Američané a to i díky tomu, že disponovali opět výhodou posledního kamene a dospěli tak nelehkému vítězství 8:7 na úvod turnaje.
Ze zápasu měli Češi po jeho skončení dobrý pocit, porážka je ale samozřejmě mrzela. „Atmosféra byla úžasná, dorazila spousta Čechů, ten zápas mě bavil. Škoda, že neměl tečku v podobě vítězství,“ řekl například skip Lukáš Klíma. „Emoce byly nahoru dolů, padaly trojky z obou stran, myslím, že to byl velmi pěkný zápas. Každý měl šance, ale na konci měl víc štěstí soupeř,“ dodal k tomu jeho skoro jmenovec Lukáš Klípa.
Po Američanech v turnaji hraného systémem „každý s každým“ čeká český tým mužů ještě dalších osm soupeřů. „Čtvrtek využijeme k regeneraci, zajdeme na delší sporty a pak nás čekají další dva zápasy se Švýcarskem a Norskem,“ nastínil nadcházející program curlerů Černovský.
Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.
Zdroj: David Holub