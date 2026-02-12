Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.
Slováci, kteří pro tyto Hry do svého týmu angažovali hned devět hráčů z české extraligy, nedarovali papírovým favoritům nic už od samotného začátku a ta už po osmi minutách hry se jim povedlo otevřít skóre nejen tohoto zápasu, ale i celého turnaje. Už tehdy u této akce byla největší slovenská hvězda Slafkovský, k němuž se kotouč dostal po finské chybě v rozehrávce. Slafkovský projel brankovištěm, položil si gólmana a do odkryté klece už jen finskou chybu potrestal, 1:0 pro Slovensko.
Takovýto stav vydržel až do konce první dvacetiminutovky, přičemž k tomu výrazně svými zákroky pomohl brankář Hlavaj. I on je posilou z NHL, neboť působí v Minnesotě. Jenže i tento brankář ve druhé části hry inkasoval po akci, jež byla zahájena úspěšnou přihrávkou na mezikruží, kde byl Eeli Tolvanen a právě ten se pak z úhlu dokázal prosadit střelou pod břevno už do odkryté branky, 1:1. Byl to však jediný moment, který gólman Hlavaj nezvládl a naopak po zbytek zápasu předváděl jistý a bezchybný výkon. Tak jako třeba v polovině zápasu, kdy vychytal Mikkolu.
V poslední třetině se Slováci svoji senzaci rozhodli dokonat. Ze všeho nejdříve vrátil Slováky do vedení dvacetiletý mladíček Dvorský, aby na něj svým druhým gólem v zápase navázal Slafkovský. Ten byl i blízko hattricku nebát toho, kdyby při závěrečné finské power-play při své akci neztratil hokejku. Poté se zdráhal kopnout puk tak, aby z toho byl neregulérní gól, mezitím se vrátila hned čtveřice Finů, ale ani oni nakonec čtvrté brance nezabránili, protože celou zvláštní situaci úspěšně zakončil Růžička.
Švédové se večer trápili s domácí Itálií, nakonec ale roli favorita potvrdili
Středeční večerní duel skupiny B začal šokem pro favorita, který tak dal fanouškům i švédským hokejistům tušit, že to pro Švédy nebude jednoduchý mač. V páté minutě po nahození na gólmana Gustavssona, jenž si ale sám při tomto zákroku vyrazil hokejku, čehož využil dorážející Frigo a neozbrojeného brankáře prostřelil, 0:1 pro Itálii. Ještě před první přestávkou ale žlutomodří favorité díky Lendeskogovi a Forslingovi stav otočili na 2:1. Mimochodem, po první třetině Švédová vypálili hned sedmadvacetkrát na italskou branku.
Pokud ale někdo čekal, že teď už vše půjde podle švédských not, mýlil se. Stačilo, aby uběhlo z druhé třetiny 17 vteřin, a po rychlé italské protiakci využil najetý Bradley z druhé vlny přihrávku zpoza brány a zařídil tak vyrovnání na 2:2. Stejně jako v první třetině, tak i v té druhé ještě před pauzou dokázali Seveřané dostat se zase do vedení. Ve 37. minutě se tak stalo zásluhou švédské posily z NHL Nylandera. Zajímavostí pak je, že domácí Italové jsou jediným týmem v turnaji, který v kádru nemá ani jednoho hráče z NHL.
Nylanderův gól byl nakonec tím vítězným. Přestože i ve třetí třetině se Italové snažili o další senzaci v rámci prvního dne mužského hokejového turnaje, nakonec se Švédové v posledních čtyřech minutách zápasu utrhli a díky Zibanejadovi a Hedmanovi, jenž už pálil do prázdné brány při italské power-play, tak ustanovili skóre na konečných 5:2.
Konce zápasu se však na kluzišti nedočkal hrdina utkání italský brankář Domian Clara, který poté, co na něj šlo 49 střel, musel střídat kvůli zranění, které si přivodil při dalším neskutečném zákroku, když se natáhl jak široký, tak dlouhý na led a dal brusli až k tyčce, aby zabránil švédskému gólu. Přitom si zřejmě natáhl sval, nemohl tak dál pokračovat a nechal zápas dochytat kolegu Davide Fedaniho.
Konečné výsledky zápasů olympijského hokejového turnaje mužů v Miláně (11.2.2026):
SKUPINA B:
Slovensko – Finsko 4:1
Branky a nahrávky: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Š. Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) - 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), MacFarlane - Daisy (oba USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.025
Slovensko: Hlavaj - Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, M. Ivan - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, M. Pospíšil, Kelemen - L. Hudáček, Dvorský, Liška - Okuliar, M. Sukeľ, Takáč - Cingel.Trenér: Országh
Finsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Jokiharju, O. Määttä, M. Lehtonen - Rantanen, Hintz, Mikael Granlund - Teräväinen, Aho, Lehkonen - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen
Švédsko – Itálie 5:2
Branky: 10. Landeskog, 18. Forsling, 37. Nylander, 56. Zibanejad, 57. Hedman - 5. Frigo, 21. Bradley
Švédsko: Gustavsson - E. Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, E. Lindholm, Bratt - Zibanejad, E. Pettersson, Rakell - Landeskog, Wennberg, Holmberg - Forsberg. Trenér: Hallam
Zdroj: David Holub