Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu

O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.
Připomeňme, že Zafeiris se stal součástí sešívaného klubu začátkem roku 2023, přičemž od té doby za Slavii nastoupil do 105 soutěžních duelů, během nichž se mu podařilo vstřelit 13 branek a zaznamenat 12 asistencí. O jeho možném prodeji do zahraničí se začalo mluvit poté, co sám Zafeiris před nedávnem vyjádřil touhu odejít do PAOK Soluň.
„Jeho rozhodnutí hrát od ledna doma v Řecku respektuji a je dobře, že je nyní v nastavení tady odvést maximum práce. Když se pak podíváte na jeho řeč těla a výkon proti Pardubicím, nemám o tom sebemenších pochyb. V loňské sezoně byl jedním z klíčových článků pro zisk titulu a vyrostl v lídra, který nám pomůže zvládnout těžké zápasy doma i v Evropě,“ uvedl k situaci kolem Zafeirise kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.
Klubový sportovní ředitel Jiří Bílek je rád, že díky tomu, že bude Zafeiris do zimního odchodu na podzim ve Slavii hostovat, nebude muset nyní vedení hledat adekvátní náhradu vzhledem k tomu, že Slavii čeká Liga mistrů. "Čeká nás náročné období v kombinaci domácí soutěže a Ligy mistrů. Do zimy takto kvalitního hráče potřebujeme. Nyní jsme ho nebyli schopni adekvátně nahradit a jsem tedy rád, že tu ještě půl roku zůstane. Navíc je to pro klub přestup, na kterém vydělá o 10 milionů euro víc, než za co hráč přišel. I díky tomu všemu máme nyní kvalitu v kádru, finance navíc z vydařeného přestupu a dostatek času najít náhradu," řekl konkrétně.
Dodejme nakonec, že Zafeiris se s PAOK Soluň dohodl na smlouvě trvající až do konce kalendářního roku 2029.
