Zemětřesení v Turecku si vyžádalo i fotbalovou oběť. Našlo se tělo bývalého hráče Chelsea Atsua

"Atsuovo bezvládné tělo bylo nalezeno pod troskami. Našel se i jeho telefon. Pořád se vynášejí další věci," oznámil nalezení těla Chrstiana Atsua po dvou týdnech od zemětřesení jeho agent Murat Uzunmehmet.

Podle trenéra Hataysporu se jedná o nešťastný příběh i proto, že Atsua měl původně z Turecka několik hodin před zemětřesením odletět, ovšem po jeho posledním zápase v dresu Hataysporu, kdy proti Kasimpase vstřelil vítěznou branku, si tento úmysl rozmyslel.

Připomeňme, že do Hataysporu přestoupil loni v září, před tím oblékal dres například portugalského Porta, se kterým v roce 2013 vyhrál ligu. Následně přestoupil na Ostrovy do Chelsea, ovšem ani jednou za ni nakonec nenastoupil. Postupně totiž hostoval v Arnhemu, Evertonu, Málaze a Newcastlu a právě do tohoto posledně jmenovaného klubu v roce 2017 přestoupil a vydržel tam až do roku 2021.

Kromě toho byl Atsu i ghanským reprezentantem, jelikož právě za Ghanu odehrál celkem 65 utkání a byl u toho, když tato africká země ovládla africké mistrovství v roce 2015. Rok před tím se pak ukázal i na světovém šampionátu v Brazílii.