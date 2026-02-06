ZOH: Smíšená dvojice curlerů Zelingrová-Chabičovský prohrála se Švédy, s Brity i USA

Po úvodní porážce s Kanadou 5:10 čekaly českou smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský další dva zápasy a to se Švédskem a Velkou Británií. Zatímco nejprve se švédskou sourozeneckou dvojicí Rasmus a Isabella Wranaaovy, s níž nakonec Češi prohráli 4:7. Na tento dopolední čtvrteční duel pak navázali na večerní duel s Velkou Británií. Proti té už Češi hráli nejlepší dosavadní zápas na tomto olympijském turnaji, neboť v něm sahali i po vítězství, ale nakonec jen těsně s ní prohráli 7:8. V pátek ještě před slavnostním zahájením pak se silnými Američany prohráli Češi jasně 1:8.
Se švédskými sourozenci česká dvojice nechtěla dopustit jasný průběh jako středeční duel s Kanadou a to i proto, že ve čtvrtém endu odskočilo švédské duo hned dvěma vítěznými kameny. V šestém endu tohoto střetnutí se sice Zelingrové povedlo snížit díky šťastnému odrazu jejího kamene.
Kvalita švédského sourozeneckého dua ale byla naprosto jinde než u Čechů a proto tak nebylo divu, že švédský náskok narůstal. Duel nakonec skončil předčasným způsobem po osmém endu za švédského vedení 7:4.
Po této dopolední seanci následovala ve čtvrtek i večerní, kde byli soupeři Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem z Velké Británie. I když i v tom zápase už po čtyřech endech prohrávali Zelingrová s Chabičovským zdánlivě jasně 2:5, tím, že pak dokázali bodovat hned třemi kameny, stav vyrovnali. V dalších dvou endech ale Britové opět odskočili a to hned na 8:5. A ani to nemuselo pro Brity znamenat vítězství, neboť Češi mohli skórovat až čtyřmi kameny, nakonec z nich ale skórovaly jen dva a tak se konečný stav ustanovil na 7:8 pro britský pár.
Olympijský curlingový turnaj smíšených dvojic pokračoval i v pátek. A i v tento den se představila Zelingrová s Chabičovským, jejímiž dalšími soupeři po Kanadě opět soupeři ze zámoří, tentokrát z USA.
Stejně jako s Kanadou i byli Američané jasnými favority a nikoho asi tak nepřekvapilo, že už po třech endech s americkými mistry světa Češi prohrávali 0:5. Zelingrová s Chabičovským se dočkali ve čtvrtém endu alespoň čestného bodu. Pak už vládli zase jen Američané.
Dalším soupeřem českého páru bude v sobotu Jižní Korea, taktéž čekající na svou první výhru v turnaji.
