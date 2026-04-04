Posádka mise Artemis II překonala polovinu cesty k Měsíci

Čtyřčlenná posádka mise Artemis II překonala v pátek večer polovinu cesty k Měsíci. Podle údajů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se modul Orion v tu chvíli nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země. Jde o první pilotovaný let k našemu přirozenému satelitu po více než padesáti letech, tedy od dob legendárního programu Apollo.
Astronauti již stihli na Zemi odeslat první snímky, které pořídili během necelých dvou dnů od startu. Velitel Reid Wiseman zachytil zakřivený horizont naší planety a následně i celý globus obklopený mračny. Na fotografiích je patrná také zelená polární záře. Členové mise popsali pohled na domovskou planetu jako naprosto velkolepý moment, který je všechny na chvíli v jejich práci zastavil.
Současná posádka je složena ze tří Američanů a jednoho Kanaďana. Jejich úkolem je obletět Měsíc, využít jeho gravitace k otočce a zamířit zpět k Zemi. Ve čtvrtek večer provedli klíčový zážeh hlavního motoru, který je definitivně navedl na tuto dráhu. Pokud vše půjde podle plánu, Orion se dostane do vzdálenosti přibližně 6 400 kilometrů za odvrácenou stranu Měsíce, čímž vytvoří nový lidský rekord v dosažené vzdálenosti od Země.
Mise Artemis II je historicky významná i svým složením, neboť poprvé k Měsíci vysílá ženu, zástupce barevné pleti a občana jiné země než USA. Astronautka Christina Koch popsala pohled na Zemi jako úchvatný zážitek, na který se nelze dopředu připravit. Kromě pozorování vesmíru musí posádka také denně cvičit na speciálním zařízení, aby v beztížném stavu předešla úbytku svalové a kostní hmoty.
Během letu se objevily i drobné technické komplikace, konkrétně s palubní toaletou, která začala krátce po startu vynechávat. Christina Koch ji však dokázala podle instrukcí z pozemního střediska opravit, za což si vysloužila přezdívku „vesmírný instalatér“. Astronauti jsou pro případ nouze vybaveni speciálními obleky, které by jim v případě úniku tlaku zajistily přežití po dobu až šesti dnů.
Program Artemis čelí politickému tlaku i konkurenci ze strany Číny, která plánuje přistání lidí na Měsíci do roku 2030. Současná americká administrativa usiluje o to, aby se američtí astronauti prošli po měsíčním povrchu ještě dříve. Podle šéfa NASA Jareda Isaacmana je právě toto soupeření dobrou cestou k mobilizaci národních zdrojů a technologickému pokroku.
Zatímco se Orion blíží ke svému cíli, posádka sdílela s veřejností poselství jednoty. Pilot Victor Glover při pohledu na planetu zdůraznil, že z takové dálky vypadá lidstvo jako jeden celek bez vnitřních rozporů. Astronauti by měli k Měsíci dorazit v pondělí, kdy se jim naskytne unikátní pohled na jeho Sluncem zalitou odvrácenou stranu.
