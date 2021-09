Čeká Česko televizní revoluce? IP TV na vzestupu, pozemní vysílání se může výrazně omezit

IP TV nabízí všichni velcí mobilní operátoři i soukromí poskytovatelé a podíl této platformy již překonal kabelovou i satelitní televizi. Sledování ze satelitu nebo kabelových sítí od roku 2016 kleslo o šest procentních bodů. V případě satelitu to bylo na 21 procent a u kabelových sítí z 20 na 14 procent.

Sledovanost televize podle Terezy Šimečkové z Nielsen Admosphere vzrostla o tři minuty na čtyři hodiny a dvě minuty. Velký skok nastal mezi roky 2019 a 2020 kvůli pandemii koronaviru, kdy se sledovanost zvýšila o 17 minut denně. Alespoň jeden TV přijímač má 92 procent domácností. Jejich počet se za posledních deset let snížil o čtyři procentní body, protože lidé začínají pro příjem využívat PC, tablety či mobily.

Loni skončil přechod na nový standard pozemního digitálního vysílání DVB-T2. Přechod na DVB-T2 podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Víta Vážana přinesl potíže s příjmem signálu v rozsáhlých jednofrekvenčních sítích, například při zhoršeném počasí. Kvůli řešení vznikla na ČTÚ pracovní skupina.

Po roce 2030 by se mohlo výrazně omezit pozemní TV vysílání

Pozemní televizní vysílání by se mohlo po roce 2030 výrazně omezit. Stát by mohl nabídnout televizní frekvence 600 MHz pro internetové sítě. Na konferenci Digimedia 2021 to uvedla předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.

Na frekvencích 600 MHz v současnosti běží velká část digitálních multiplexů. Přešly na ně poté, co stát vyhradil frekvenční pásmo 700 MHz pro mobilní sítě 5G. O budoucnosti pásma by se mělo rozhodovat na Světové radiokomunikační konferenci, která se uskuteční v roce 2023.

Podle Továrkové je Česko v Evropě s vysokým podílem příjmu signálu z pozemních vysílačů unikát. Terestrický bezplatný příjem využívá 55 procent domácností, v jiných zemích jsou to jednotky procent. Ekonomicky je podle ní nerentabilní provozovat vedle sebe pozemní vysílání a šíření televize po internetu.

"Jsem přesvědčena, že budeme přecházet na modernější způsob příjmu. Měli bychom podporovat vytvoření robustní internetové sítě pro šíření televize a terestrika by mohla být využita pro dokrývání některých oblastí," uvedla Továrková s tím, že diskuse o strategii státu v této oblasti a pozici ČR pro mezinárodní konferenci proběhne až po volbách. Dodala také, že není žádná jistota, že úřad prodlouží vysílací licence, které skončí v roce 2030.

Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Víta Vážana je pozemní vysílání pro diváky jediným způsobem bezplatného příjmu televize. "Doufáme, že dojde k diskusi. Nemyslíme si, že by pozemní platforma měla po roce 2030 umřít," dodal. ČRa jsou dominantním provozovatelem televizních vysílačů.