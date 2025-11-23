Století s televizory. První přístroj vynalezl Skot, u nás ho napodobil fyzik

Na 21. listopadu každoročně připadá Mezinárodní den televize. Ten se zrodil na počest skotského vynálezce Johna Logie Bairda, otce prvního televizoru, který sestrojil přesně před 100 lety. V Československu byl první televizor vyroben o deset let později fyzikem Jaroslavem Šafránkem.
Mezi přelomové vynálezy moderní doby patří bezpochyby televizor. Dnes ho má doma většina z nás a nedokáže si bez něj představit den. Historie televize se začala psát již někdy v polovině 19. století, první televizor byl však vynalezen „teprve“ před 100 lety. Psal se rok 1925, když skotský vědec jménem John Logie Baird po několika letech výzkumu vynalezl první takový přístroj. O necelý rok později, na konci ledna roku 1926, pak vynálezce televizor vysílající živý obraz předvedl veřejnosti, nejprve té odborné z vědeckých ústavů. Svůj vynález dále rozvíjel, a tak bylo o dva roky později možné vysílat přes oceán a roku 1936 začalo televizní vysílání BBC. Baird také experimentoval s barevným televizním vysíláním. To poprvé uskutečnil napříč Londýnem na počátku roku 1938. Za několik let, v létě roku 1944, svůj vynález zdokonalil a přišel s první elektronickou barevnou televizní obrazovkou.
Otec prvního televizoru, John Logie Baird, patřil mezi nejvýznamnější vědce a vynálezce své doby i v historii. Byl geniální, ale také velmi podivínský. Vynalézat různé užitečné přístroje začal již jako dítě. V pouhých 12 letech si sestrojil telefon. Později vystudoval technické obory na univerzitě v Glasgow a začal pracovat v elektrárně, kde ovšem dlouho nevydržel – chyběla mu zde jistá svoboda v experimentování. To prováděl prakticky ve veškerém svém volném čase, což s sebou ovšem neslo mnohé nepříjemnosti, a to pro vynálezce samotného i jeho okolí, které ho buď považovalo za blázna, nebo nebezpečného podivína. Z jeho bytu prý nezřídka šlehaly blesky a ozývaly se z něj děsivé zvuky. Sousedům také vadilo, že u sebe hromadil staré krámy z vetešnictví a sběrných dvorů. Baird sbíral zkrátka vše, co by se mu při sestrojování nejrůznějších vynálezů mohlo hodit. Není tedy divu, že se vědec musel velice často stěhovat. Za popisovaných „nebezpečných“ okolností a ze starého harampádí ovšem Baird vynalezl první televizor na světě.
Na našem území, v Československu, se první televizor objevil o deset let později, na konci roku 1935, tedy přesně před 90 lety. Bylo 10. prosince 1935, když docent Jaroslav Šafránek, vědecký pracovník na pražské Univerzitě Karlově v oblasti experimentální fyziky, představil svůj televizní přijímač. Se svým přelomovým vynálezem tehdy objel celou republiku a na různých místech ho prezentoval veřejnosti. A setkal se s úspěchem a nadšenými ohlasy. Na Šafránka později navázali další vědci a technici, s velkovýrobou televizorů u nás začala v roce 1948 Tesla, ve stejném roce se také uskutečnilo první československé televizní vysílání. Lidé tehdy na obrazovce mohli vidět záznam XI. všesokolského sletu na pražském Strahově.
Otec prvního československého televizoru Jaroslav Šafránek, se již od počátku svého odborného profesního působení věnoval především experimentální fyzice. Zprvu se zabýval využitím elektrotechniky v oboru lékařství, později v oblasti vojenství. Pro československou armádu vyvíjel akustická zařízení, která by našla uplatnění v protiletecké obraně. Když se v roce 1925 dozvěděl o televizním přijímači sestrojeném J. L. Bairdem, začal se pokoušet o totéž. Vydal se také do Británie, kde přišel do kontaktu s již zmíněným vynálezcem prvního televizoru (a svým vzorem), s nímž problematiku televizního vysílání konzultoval a dokonce si u jeho firmy objednal potřebné díly pro výrobu přístroje. A po několika letech výzkumů a experimentů se mu skutečně televizor vyrobit podařilo, a to díky velké podpoře kolegů a studentů. Při výrobě televizoru mu na univerzitě asistovala řada nadšených akademiků. Jméno Jaroslav Šafránek se brzy stalo (nejen) v Československu synonymem pro odborníka přes televizory a vysílání: objevoval se v médiích, na odborných konferencích i popularizačních přednáškách pro veřejnost. Roku 1936 vyšla jeho kniha na toto téma, která byla vůbec prvním počinem tohoto druhu v češtině. Konec výzkumů a experimentů v této oblasti pro Šafránka znamenala druhá světová válka.
2. listopadu 2025 9:45
Marie Antoinetta se narodila před 270 lety. Život dcery Marie Terezie vyhasl na popravišti
Související
Vláda schválila růst poplatků za televizi a rozhlas. Platit budou i majitelé telefonů
Konec debat na Joj, bojkot Markízy, ovládnutí RTVS. Slovenská vláda rozkládá tamní televize
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Století s televizory. První přístroj vynalezl Skot, u nás ho napodobil fyzik
před 38 minutami
Zimní počasí udeřilo. V Čechách mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh
před 1 hodinou
Mírový plán pro Ukrajinu jsme psali my, tvrdí Rubio
před 2 hodinami
Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila
před 3 hodinami
Počasí: Zima dorazí už příští týden. Bude sněžit a mrznout
včera
Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu
včera
Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv
včera
Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni
včera
Nečekaná ztráta spojence: Taylor Greene po útocích od Trumpa rezignuje, má strach o rodinu
včera
Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA
včera
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
včera
Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla
včera
Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie
včera
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
včera
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
včera
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
21. listopadu 2025 21:56
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
21. listopadu 2025 20:51
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
21. listopadu 2025 19:38
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
21. listopadu 2025 18:22
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.
Zdroj: Libor Novák