Století s televizory. První přístroj vynalezl Skot, u nás ho napodobil fyzik

Lucie Žáková

Lucie Žáková

23. listopadu 2025 10:30

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Na 21. listopadu každoročně připadá Mezinárodní den televize. Ten se zrodil na počest skotského vynálezce Johna Logie Bairda, otce prvního televizoru, který sestrojil přesně před 100 lety. V Československu byl první televizor vyroben o deset let později fyzikem Jaroslavem Šafránkem.

Mezi přelomové vynálezy moderní doby patří bezpochyby televizor. Dnes ho má doma většina z nás a nedokáže si bez něj představit den. Historie televize se začala psát již někdy v polovině 19. století, první televizor byl však vynalezen „teprve“ před 100 lety. Psal se rok 1925, když skotský vědec jménem John Logie Baird po několika letech výzkumu vynalezl první takový přístroj. O necelý rok později, na konci ledna roku 1926, pak vynálezce televizor vysílající živý obraz předvedl veřejnosti, nejprve té odborné z vědeckých ústavů. Svůj vynález dále rozvíjel, a tak bylo o dva roky později možné vysílat přes oceán a roku 1936 začalo televizní vysílání BBC. Baird také experimentoval s barevným televizním vysíláním. To poprvé uskutečnil napříč Londýnem na počátku roku 1938. Za několik let, v létě roku 1944, svůj vynález zdokonalil a přišel s první elektronickou barevnou televizní obrazovkou.

Otec prvního televizoru, John Logie Baird, patřil mezi nejvýznamnější vědce a vynálezce své doby i v historii. Byl geniální, ale také velmi podivínský. Vynalézat různé užitečné přístroje začal již jako dítě. V pouhých 12 letech si sestrojil telefon. Později vystudoval technické obory na univerzitě v Glasgow a začal pracovat v elektrárně, kde ovšem dlouho nevydržel – chyběla mu zde jistá svoboda v experimentování. To prováděl prakticky ve veškerém svém volném čase, což s sebou ovšem neslo mnohé nepříjemnosti, a to pro vynálezce samotného i jeho okolí, které ho buď považovalo za blázna, nebo nebezpečného podivína. Z jeho bytu prý nezřídka šlehaly blesky a ozývaly se z něj děsivé zvuky. Sousedům také vadilo, že u sebe hromadil staré krámy z vetešnictví a sběrných dvorů. Baird sbíral zkrátka vše, co by se mu při sestrojování nejrůznějších vynálezů mohlo hodit. Není tedy divu, že se vědec musel velice často stěhovat. Za popisovaných „nebezpečných“ okolností a ze starého harampádí ovšem Baird vynalezl první televizor na světě.

Na našem území, v Československu, se první televizor objevil o deset let později, na konci roku 1935, tedy přesně před 90 lety. Bylo 10. prosince 1935, když docent Jaroslav Šafránek, vědecký pracovník na pražské Univerzitě Karlově v oblasti experimentální fyziky, představil svůj televizní přijímač. Se svým přelomovým vynálezem tehdy objel celou republiku a na různých místech ho prezentoval veřejnosti. A setkal se s úspěchem a nadšenými ohlasy. Na Šafránka později navázali další vědci a technici, s velkovýrobou televizorů u nás začala v roce 1948 Tesla, ve stejném roce se také uskutečnilo první československé televizní vysílání. Lidé tehdy na obrazovce mohli vidět záznam XI. všesokolského sletu na pražském Strahově.

Otec prvního československého televizoru Jaroslav Šafránek, se již od počátku svého odborného profesního působení věnoval především experimentální fyzice. Zprvu se zabýval využitím elektrotechniky v oboru lékařství, později v oblasti vojenství. Pro československou armádu vyvíjel akustická zařízení, která by našla uplatnění v protiletecké obraně. Když se v roce 1925 dozvěděl o televizním přijímači sestrojeném J. L. Bairdem, začal se pokoušet o totéž. Vydal se také do Británie, kde přišel do kontaktu s již zmíněným vynálezcem prvního televizoru (a svým vzorem), s nímž problematiku televizního vysílání konzultoval a dokonce si u jeho firmy objednal potřebné díly pro výrobu přístroje. A po několika letech výzkumů a experimentů se mu skutečně televizor vyrobit podařilo, a to díky velké podpoře kolegů a studentů. Při výrobě televizoru mu na univerzitě asistovala řada nadšených akademiků. Jméno Jaroslav Šafránek se brzy stalo (nejen) v Československu synonymem pro odborníka přes televizory a vysílání: objevoval se v médiích, na odborných konferencích i popularizačních přednáškách pro veřejnost. Roku 1936 vyšla jeho kniha na toto téma, která byla vůbec prvním počinem tohoto druhu v češtině. Konec výzkumů a experimentů v této oblasti pro Šafránka znamenala druhá světová válka.

2. listopadu 2025 9:45

Marie Antoinetta se narodila před 270 lety. Život dcery Marie Terezie vyhasl na popravišti

Související

Více souvisejících

televize historie

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 38 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

Viktor Orbán

Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.

včera

Přípravy na COP30

Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.

včera

Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.

včera

včera

Summit G20

Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.

včera

včera

Jair Bolsonaro

Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl v sobotu zadržen ve své rezidenci v hlavním městě Brazílie, a to jen několik dní předtím, než měl nastoupit výkon trestu za vedení pokusu o převrat. Informaci potvrdil server CNN. Federální policie ve svém prohlášení uvedla, že vykonala příkaz k preventivnímu zatčení, o který sama požádala a který byl schválen Nejvyšším soudem.

včera

Steve Witkoff

Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie

Nový mírový plán amerického vyslance Stevea Witkoffa, který představuje 28 bodů pro dosažení příměří na Ukrajině, vyvolal v Bruselu rozhořčení a hrozí, že zmaří snahy Evropské unie financovat ukrajinské válečné úsilí, píše Politico. Evropští diplomaté a úředníci se obávají, že tento plán, jenž počítá s využitím zmobilizovaných ruských státních aktiv k americkému zisku, zhatí jejich vlastní návrh na půjčku Kyjevu krytou těmito fondy.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek odolal výzvám k odvolání svého nejmocnějšího poradce Andrije Jermaka, a to i přes sílící korupční skandál, který se kolem něj točí. Jermak, který je považován za druhého nejvlivnějšího muže v Kyjevě, zůstává ve své funkci, přestože čelí tlaku ze strany členů prezidentovy vlastní strany, opozičních zákonodárců i prodemokratických kontrolních orgánů.

včera

Obyvatelé Ukrajiny se před invazí ruské armády schovali do krytů

"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Obyvatelé starobylého ukrajinského města Černihiv, které je známé svými středověkými katedrálami, se potýkají s rozsáhlými výpadky elektrického proudu a chladem v důsledku ruských útoků. Valentina Ivanivna ukázala novou čelovku, dárek od vnuka, kterou používá většinu večerů při domácích pracích, jako je vaření večeře nebo mytí nádobí. Vysvětlila, že bez elektřiny není možné nic plánovat, dokonce ani pozvat lidi na čaj, protože nefunguje rychlovarná konvice, což je stresující a vyčerpávající.

včera

Summit G20

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě. 

21. listopadu 2025 21:56

21. listopadu 2025 20:51

21. listopadu 2025 19:38

21. listopadu 2025 18:22

Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza

Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy