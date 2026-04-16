OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš

Prahu dnes nečekaně navštívil generální tajemník NATO Mark Rutte. Aliance jeho cestu oznámila na poslední chvíli, pouhý den předem, což podtrhuje naléhavost témat, která byla na programu. Jediným bodem krátké návštěvy bylo podvečerní jednání s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády, kde oba politici diskutovali především o budoucím směřování české obranyschopnosti a závazcích vůči Alianci.
Schůzka se uskutečnila jen tři měsíce před klíčovým summitem NATO v Ankaře. Podle prezidenta Petra Pavla, který se aktuálně nachází v Jižní Americe, generální tajemník obvykle kontaktuje ty země, u kterých se před vrcholným setkáním očekávají určité komplikace. V případě Česka jde o citlivou otázku výše výdajů na obranu, která v posledních měsících vyvolává v mezinárodních kruzích diskuse.
Premiér Andrej Babiš po jednání zdůraznil, že jeho vláda, která je u moci necelé čtyři měsíce, považuje bezpečnost státu za prioritu. Uvedl, že Česká republika udělá vše pro to, aby své alianční sliby splnila.
Přiznal však, že existují nejasnosti v metodice výpočtů výdajů vynaložených na obranu. „Naše čísla jsou jiná,“ poznamenal premiér k podílu výdajů na HDP a dodal, že se s Ruttem dohodli na výměně dat mezi týmy ministerstva obrany a Aliance, aby bylo v procentech jasno.
Babiš se v rámci diskuse vrátil i ke své dřívější zkušenosti, kdy výši příspěvků vysvětloval přímo Donaldu Trumpovi. Poukázal na to, že dynamicky rostoucí hrubý domácí produkt neustále mění základnu pro výpočet procent, což plnění cílů komplikuje. Přesto vyjádřil hrdost na reputaci českých vojáků v zahraničí a připomněl Marku Ruttemu, že jako politik vždy „bojoval za zájmy Evropy“.
Mark Rutte na tiskové konferenci nešetřil chválou na adresu české muniční iniciativy, která je zásadní pro pomoc bránící se Ukrajině. „Vítám pokračování české muniční iniciativy, Ukrajina potřebuje naši pomoc,“ řekl Rutte.
Ocenil také aktivní zapojení Česka do odstrašení Ruska na východním křídle NATO, konkrétně přítomnost českých jednotek na Slovensku, v Litvě a Lotyšsku. Zároveň však diplomaticky připomněl, že bezpečnost je základem prosperity a bez dostatečných investic společnost i ekonomika trpí.
„Víme, že existují potíže, co se týče rozpočtu a přidělení většího objemu finančních prostředků na obranu. Ale bezpečnost je základ prosperity, a když není zajištěná bezpečnost, společnost a ekonomika trpí,“ uvedl.
Debata o penězích na obranu je v českém kontextu o to ostřejší, že Babišova vláda má odlišný pohled na dlouhodobé plány předchozího kabinetu. Zatímco vláda Petra Fialy se zavázala, že do roku 2035 dosáhnou celkové obranné výdaje až pěti procent HDP, Andrej Babiš takto vysoké závazky odmítá. Právě o tom, jaké jsou reálné možnosti a cíle české armády, budou nyní expertní týmy obou stran intenzivně jednat.
Generální tajemník Rutte zdůraznil, že summit v Ankaře se zaměří na další posilování kolektivní bezpečnosti. Upozornil, že potíže s rozpočty mají i jiní partneři v Alianci, ale zdroje a schopnosti jsou nezbytné pro udržení bezpečnosti občanů. Pro Rutteho je proto zásadní mít jasnou představu o tom, jakým způsobem hodlá nová česká vláda k těmto nákladným výzvám v příštích letech přistupovat.
Návštěva byla zakončena ve smířlivém duchu, kdy Rutte oslovil českého premiéra „milý Andreji“ a vyjádřil naději v další úzkou spolupráci. Přestože dnešní setkání trvalo jen několik desítek minut, otevřelo zásadní debatu o tom, jak moc se Česko hodlá v rámci NATO angažovat finančně a zda dokáže najít s Bruselem společnou řeč nad rozpočtovými tabulkami dříve, než lídři v červenci zasednou k jednacímu stolu v Turecku.
Zdroj: Jan Hrabě