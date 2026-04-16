Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu

Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.
Zavedení tohoto nástroje přichází v době, kdy evropští lídři, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera, stupňují tlak na technologické firmy. Cílem je přimět platformy k větší zodpovědnosti za duševní i fyzické zdraví uživatelů. Macron na čtvrtek svolal jednání s unijními špičkami, kde chce prosadit razantní kroky směřující k zákazu sociálních sítí pro děti.
Nová aplikace pro ověřování věku sice nebude pro platformy povinná, ale Evropská komise ji prezentuje jako preferované řešení pro splnění zákonných požadavků. Pokud se provozovatelé webů rozhodnou pro jinou metodu, budou muset prokázat, že je stejně efektivní a bezpečná jako řešení navržené Bruselem. Podle šéfky Komise je technologie připravena k nasazení během několika týdnů.
Aby Komise rozptýlila obavy o soukromí, integrovala do aplikace kryptografické řešení známé jako důkaz s nulovou znalostí. Tato technologie umožňuje aplikaci odeslat platformě pouze jednoduchou odpověď „ano“ či „ne“ na otázku, zda uživatel splňuje věkový limit. Systém by tak neměl odhalovat skutečnou totožnost uživatele ani žádné jiné identifikující údaje, což úředníci označují za zlatý standard ochrany soukromí.
Uživatelé budou moci svůj věk v aplikaci prokázat třemi způsoby: pomocí cestovního pasu, národního průkazu totožnosti nebo prostřednictvím QR kódu od důvěryhodného poskytovatele, jako je banka či škola. Aplikace následně uloží pouze informaci o tom, zda je uživateli více než 13, 15 nebo 18 let, a ostatní data by neměla být uchovávána. Do konce roku plánuje své verze této aplikace nasadit sedm zemí: Kypr, Dánsko, Francie, Řecko, Itálie, Irsko a Španělsko.
Navzdory ujišťování ze strany Komise však plány narážejí na ostrou kritiku ochránců digitálních práv. Thomas Lohninger z rakouské neziskové organizace epicenter.works vyjádřil hluboké znepokojení nad propojením digitální identity s ověřováním věku. Podle něj není zdrojový kód zdaleka připraven pro ostrý provoz a Komise by se měla raději zaměřit na vymáhání stávajících zákonů o online obsahu.
Kritici také varují, že snaha o ověřování věku podkope anonymitu na internetu a může omezit právo dětí na přístup k informacím. Rand Hammoud z organizace Center for Democracy and Technology Europe upozornil, že plány neposkytují dostatečné záruky pro vysoce rizikové osoby, jako jsou novináři, lidé v exilu nebo obránci lidských práv, kteří potřebují přistupovat k online službám bezpečně a anonymně.
Další výhradou je technická omezenost systému. Aplikace bude fungovat na základě IP adres, což určuje polohu uživatele. To však znamená, že ji lze poměrně snadno obejít pomocí virtuální privátní sítě (VPN), což připustil i vysoký úředník Komise. Vyvstávají také otázky, jaký přístup k datům budou mít vlády a unijní agentury a jak se zabrání jejich případnému sdílení s dalšími firmami.
Ursula von der Leyen v Bruselu zdůraznila, že výchova dětí je úkolem rodičů, nikoliv platforem. Přestože odborný panel pro přípravu doporučení ohledně věkových omezení odevzdá své finální návrhy až v létě, politická dynamika kolem tohoto tématu je natolik silná, že technická řešení přicházejí dříve než kompletní politické posouzení.
Očekává se, že téma ověřování věku bude jedním z hlavních bodů jednání mezi lídry EU, kterého se zúčastní i zástupci České republiky, Německa či Slovinska. Debata se pravděpodobně stočí k tomu, zda je lepší regulovat velké technologické firmy, nebo rovnou zakazovat dětem přístup na sociální sítě, což by podle některých zemí, jako je Estonsko, nefungovalo, protože děti si vždy najdou cestu, jak zákazy obejít.
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu
před 55 minutami
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých
před 1 hodinou
Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku
před 3 hodinami
Počasí čeká o víkendu zlom. Do Česka se přižene déšť
včera
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
včera
Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí
včera
Je to v rozporu se závěry schůzky s Klempířem, reaguje ČT na návrh mediální novely
včera
Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak
včera
Životní minimum se zatím nezvyšuje, rozhodla Babišova vláda
včera
Ve StarDance bude i úplný nováček. Lidé ho mohou znát z muzikálů
včera
Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně
včera
Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU
včera
Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop
včera
Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě
včera
Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi
včera
Generální tajemník NATO Mark Rutte přijede na oficiální návštěvu České republiky
včera
EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví
včera
Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele
včera
Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO
včera
Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce
Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.
