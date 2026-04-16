Opozice kvůli chování vlády svolává mimořádnou schůzi Sněmovny. Chystá se na masivní obstrukce

Opoziční strany v Poslanecké sněmovně ostře vystoupily proti současnému kurzu vlády Andreje Babiše. Čtvrteční mimořádná schůze, kterou zástupci opozice svolali, má za cíl řešit to, co sami nazývají „vládním chaosem“. Kritika směřuje především na hospodářskou stabilitu země, bezpečnostní otázky i ohrožení nezávislosti klíčových institucí.
Jedním z hlavních témat jednání je klesající rozpočet na obranu, což opozice vnímá jako hazard se spojeneckými závazky. K tomu se přidávají obavy z mezinárodní izolace a rizika, že by Evropská unie mohla Česku zastavit vyplácení dotací. Předseda ODS Martin Kupka v této souvislosti přirovnal kroky Babišovy koalice k politice maďarského Fideszu pod vedením Viktora Orbána a varoval, že k těmto změnám nelze mlčet.
Program schůze zahrnuje celou řadu ekonomických problémů, které trápí českou veřejnost. Poslanci chtějí od vlády slyšet řešení pro neustále stoupající ceny pohonných hmot a hrozící vysokou inflaci. Právě neschopnost kabinetu účinně tlumit tyto dopady na peněženky občanů je jedním z hlavních bodů opoziční obžaloby.
Velké emoce vyvolává také situace kolem veřejnoprávních médií. Opozice, zejména hnutí STAN, považuje vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu přímo pod státní rozpočet za nepřípustný.
Vzhledem k hloubce sporů lze očekávat, že čtvrteční jednání bude velmi vyhrocené. Opoziční zákonodárci již dopředu avizovali, že jsou připraveni využít masivní obstrukce, aby prosazení kontroverzních vládních plánů zabránili. Sněmovnu tak pravděpodobně čekají dlouhé hodiny ostrých debat o dalším směřování České republiky.
EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví
