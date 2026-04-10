Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Problém by měl jeden z jeho partnerů

I v dubnu by hnutí ANO jasně vyhrálo v případných sněmovních volbách, ale ve Sněmovně by mělo o jednoho partnera méně. Poslanecká křesla by si rozdělilo jen pět uskupení, Motoristé by neuspěli. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro web novinky.cz.
ANO vedené současným premiérem Andrejem Babišem je nadále jasným hegemonem české politiky. Podle šetření by získalo 32,7 procenta hlasů. Dvouciferného výsledku by dosáhla dvě opoziční uskupení. Druhá by se umístila ODS se ziskem 13,9 procenta a náskokem pouhých dvou desetin před Starosty a nezávislými.
Do Poslanecké sněmovny by pronikly ještě dva další subjekty. Konkrétně by se jednalo o Piráty, které by volilo osm procent oslovených. Uspělo by také hnutí SPD, jemuž vyjádřilo podporu 7,4 procenta respondentů.
Pod pětiprocentní hranicí by podle průzkumu skončili Motoristé (4,4 %), kterým navíc šlape na paty nové hnutí Naše Česko (4,1 %), v jehož čele stojí jihočeský hejtman Martin Kuba. Samostatně by neuspěly ani dvě opoziční strany, konkrétně TOP 09 (3,1 %) a KDU-ČSL (2,5 %). Lidovci se dokonce propadli za komunisty, jimž by dalo hlas 2,8 procenta dotázaných.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Klimatická změna v Česku je realitou, roste teplota a ubývá dnů se sněhovou pokrývkou. Takové jsou závěry studentské práce, kterou se rozhodl citovat Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
