Maďarský volební systém patří k těm nejsložitějším v Evropě i na celém světě. Pokud se chcete zorientovat v tom, jak se dnes rozhoduje o složení tamního jednokomorového parlamentu, přinášíme vám stručný přehled jeho fungování.
Národní shromáždění Maďarska má celkem 199 křesel a všechna se v těchto volbách obsazují novými zástupci. Mandáty se rozdělují dvěma odlišnými způsoby, které kombinují většinový a poměrný systém.
Větší část, konkrétně 106 poslanců, je volena v jednomandátových obvodech. V každém z těchto volebních obvodů vítězí jediný kandidát – ten, který získá nejvíce hlasů. K zisku mandátu mu stačí prostá většina, tedy i méně než 50 % hlasů, pokud jeho soupeři získají ještě méně.
Zbývajících 93 křesel se rozděluje na základě hlasování pro celostátní stranické kandidátky. Zde platí princip poměrného zastoupení. Pokud tedy strana získá například 20 % hlasů z celostátních kandidátních listin, připadne jí zhruba 20 % z těchto 93 mandátů.
Existuje však několik důležitých podmínek. Aby se politická strana mohla ucházet o podíl na těchto 93 křeslech, musí překročit hranici 5 % hlasů odevzdaných pro celostátní seznamy.
Systém navíc využívá mechanismus takzvaných „přebytečných hlasů“. Ty vznikají v jednomandátových obvodech a následně se přičítají k hlasům odevzdaným pro celostátní stranické seznamy, což dále ovlivňuje konečný počet mandátů pro jednotlivé strany.
Specifickou možnost mají maďarští občané, kteří se hlásí k jedné ze 13 oficiálně uznaných národnostních menšin, mezi něž patří například Romové, Slováci nebo Němci. Tito voliči se mohou rozhodnout, že se vzdají hlasu pro celostátní stranickou kandidátku a místo toho odevzdají hlas pro kandidáta z národnostní listiny své menšiny.
Způsob hlasování se liší podle trvalého pobytu. Občané s registrovaným bydlištěm v Maďarsku mají k dispozici dva hlasy – jeden pro kandidáta ve svém obvodu a druhý pro celostátní seznam. Tito voliči musí hlasovat osobně ve volebních místnostech.
Naproti tomu maďarští občané, kteří nemají v zemi trvalý pobyt, mají nárok pouze na jeden hlas, a to pro celostátní stranickou kandidátku. Ti však mohou na rozdíl od rezidentů využít možnost korespondenčního hlasování.
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní
Aktualizováno před 24 minutami
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě
Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.
Zdroj: Libor Novák