Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise

Vládní plán na zásadní reformu financování veřejnoprávních médií v České republice vyvolal ostrou vlnu kritiky nejen na domácí scéně, ale i v Bruselu. Záměr kabinetu Andreje Babiše zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu vyvolává vážné obavy o budoucí nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Kritici varují, že tento krok by mohl vést k modelu vládnutí podobnému tomu, který v Maďarsku zavedl Viktor Orbán.
Europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN se v této souvislosti obrátila na Evropskou komisi s oficiálním dotazem. Podle webu Politico v něm žádá instituci, aby posoudila, zda je navrhovaná reforma slučitelná s evropským aktem o svobodě médií (EMFA). Podle Nerudové se česká vláda nebezpečně přibližuje k autoritářskému stylu řízení, kde není dostatečně zajištěna autonomie médií a jejich redakční nezávislost na politicích.
K situaci se vyjádřila i autorka evropské legislativy EMFA a bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Ta podle webu iRozhlas.cz uvedla, že smyslem unijních pravidel bylo posílit nezávislost médií veřejné služby, nikoliv ji oslabovat. Podle jejího názoru působí návrh české vlády dojmem, že se snaží funkční systém spíše demontovat a postupně jej eliminovat, což je v přímém rozporu s principy, které v Bruselu prosazovala.
Vládní návrh počítá s tím, že koncesionářské poplatky skončí v roce 2027. To by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenalo okamžitý propad příjmů o přibližně 1,4 miliardy korun. Opozice a novinářské organizace varují, že závislost na státním rozpočtu dává politikům do rukou silný nástroj, jak média ovlivňovat skrze schvalování jejich ročních rozpočtů.
Ministr kultury Oto Klempíř však tato obvinění na tiskové konferenci odmítl. Podle něj zůstanou obě instituce nezávislými právnickými osobami, které nebudou podřízeny ministerstvu ani jinému státnímu úřadu. Vláda argumentuje tím, že přechod na rozpočtové financování je moderním krokem, který uleví domácnostem a zjednoduší administrativu spojenou s výběrem poplatků.
Napětí mezi premiérem a médii však trvá delší dobu. Andrej Babiš v minulosti opakovaně kritizoval způsob, jakým o něm veřejnoprávní a nezávislá média informují. Situace v březnu vygradovala až k otevřené výzvě šéfredaktorů významných českých redakcí, kteří premiéra vyzvali, aby respektoval svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku jako základní pilíř demokratické společnosti.
Evropská komise ústy svého mluvčího Markuse Lammerta podle webu Politico potvrdila, že o oznámených plánech české vlády ví. Zatím se však k samotnému textu návrhu nevyjádřila s tím, že legislativní proces je stále v rané fázi. Komise má nyní tři týdny na to, aby odpověděla na písemné dotazy europoslankyně Nerudové, což by mohlo vnést více světla do toho, jak Brusel na českou reformu nahlíží.
Kromě mediální reformy čelí Babišův kabinet kritice i za další legislativní iniciativy, například za přípravu zákona, který by zpřísnil dohled nad neziskovými organizacemi, zejména těmi, které přijímají finance ze zahraničí. Kritici v tomto případě hovoří o „zákonu v kremelském stylu“, který by mohl sloužit k umlčení nepohodlných občanských iniciativ a dalšímu upevnění vládní moci.
Zdroj: Libor Novák