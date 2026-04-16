EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři

Libor Novák

16. dubna 2026 15:36

Mark Rutte na summitu NATO 2025 Foto: NATO

Evropská unie musí v reakci na zhoršující se globální bezpečnostní situaci radikálně zrychlit investice do obrany a navýšit průmyslovou produkci. Shodli se na tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Mark Rutte během společného jednání, které bylo zaměřeno na přípravu nadcházejícího červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle von der Leyen je nezbytné investovat více, vyrábět více a v obou případech postupovat výrazně rychleji než doposud.

Souběžně s diskusemi o zbrojení probíhají v Berlíně diplomatická jednání mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem a irským premiérem Micheálem Martinem. Irský představitel zdůraznil, že klíčem k bezpečnosti kontinentu je silná a konkurenceschopná ekonomika.

Bez ní podle něj nebude Evropa schopna chránit své občany před vnějšími hrozbami ani zajistit jejich životní úroveň. Martin také apeloval na pokračující podporu Ukrajiny a naléhavou potřebu ukončit nepřátelství na Blízkém východě, jehož důsledky označil za dalekosáhlé.

Brusel se zároveň připravuje na novou kapitolu vztahů s Maďarskem. Evropská komise potvrdila, že již v pátek zahájí v Budapešti předběžná jednání s nastupující vládou Pétera Magyara.

Unie si od tohoto kroku slibuje konstruktivnější spolupráci po letech ostrých sporů s Viktorem Orbánem. Podle mluvčí Komise Pauly Pinho je nutné jednat rychle a neztrácet čas, neboť na stole leží řada naléhavých témat.

Jedním z nejpalčivějších bodů jednání s novou maďarskou administrativou bude odblokování kritické půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválení 20. balíku sankcí proti Rusku, které Orbánova vláda brzdila.

Péter Magyar, který v minulosti působil jako diplomat v Bruselu, má zase za prioritu uvolnění 17 miliard eur z unijních fondů určených pro maďarský rozvoj. Tyto prostředky zůstávají zmrazeny kvůli dřívějším pochybením v oblasti boje proti korupci a nezávislosti soudnictví.

Evropská unie v souvislosti s aktuálním děním rovněž odmítla jakékoli úvahy o zmírňování tlaku na Moskvu. Komise uvedla, že jakékoli uvolňování sankcí by v tuto chvíli nepomohlo úsilí o ukončení ruské agrese.

Unijní představitelé naopak pracují na dalším zpřísnění restrikcí, aby Rusku zamezili v profitování z válečného stavu, a to i v kontextu širší geopolitické nestability, kdy Moskva těží z odklonu světové pozornosti směrem ke konfliktu na Blízkém východě.

Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu

Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

EU (Evropská unie) Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) Ursula von der Leyenová

Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Evropa se ocitla na pokraji vážné energetické krize, která může již v nejbližší době ochromit leteckou dopravu na celém kontinentu. Podle Fatiha Birola, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA), zbývají evropským zemím zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek ropy z Blízkého východu, které zastavila válka s Íránem, začnou aerolinky hromadně rušit své spoje.

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře

Papež Lev během své čtvrteční návštěvy Kamerunu ostře zkritizoval současné světové lídry a prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“. Ve svých neobvykle tvrdých projevech odsoudil politiky, kteří utrácejí miliardy za vedení válek, zatímco obyčejní lidé trpí. Tato vyjádření přišla jen krátce poté, co se hlava katolické církve stala terčem opakovaných útoků ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích.

Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na zahájení rozsáhlé odminovací operace v Hormuzském průlivu, což je klíčová součást snahy o znovuotevření této strategické vodní cesty. Průliv byl pro námořní dopravu fakticky uzavřen Íránem poté, co koncem února vypukl konflikt s USA a Izraelem. Odstraňování min však bude podle expertů extrémně pracné a nebezpečné, protože i když je průliv úzký, zaminovaná oblast představuje rozsáhlé území.

Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě." Je mezi nimi i Česko

Ruské ministerstvo obrany učinilo krok, který evropské politické elity dosud odmítaly brát v potaz. Namísto obecných proklamací o dodávkách zbraní zveřejnilo konkrétní seznam adres evropských podniků, kde se montují bezpilotní letouny určené k útokům na ruské území. Tento seznam již není pouhým diplomatickým gestem, ale faktickým označením cílů po celé Evropě – od Londýna až po Rigu a Vilnius.

Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla

Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.

Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu

Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce vyslal Washingtonu ostré varování, v němž pohrozil potopením amerických lodí v Hormuzském průlivu. Teherán takto reaguje na snahy Spojených států o námořní kontrolu nad touto strategickou vodní cestou. Tato eskalace přichází v době, kdy v oblasti platí křehké příměří, jehož platnost má vypršet příští týden.

Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku

Strategie prezidenta Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem prochází zásadní proměnou, když se těžiště operací přesouvá od přímých vojenských úderů k ekonomické válce. Hlavním nástrojem tohoto postupu se stala námořní blokáda íránských přístavů a lodí. Cílem Washingtonu je ukončit vleklý spor bez nutnosti zahajovat další vlnu masivních americko-izraelských útoků.

Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních dnech příměří dostaly do bodu, kdy ani jedna ze stran nemá jinou reálnou možnost než dospět k dohodě. Pro Donalda Trumpa je uzavření míru naprostou prioritou, protože rostoucí inflace a drahé pohonné hmoty vyvolávají nepokoje i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci. Přestože se jeho vyjednávací taktika může zdát zmatečná, jeho cílem je prezentovat výsledek jako mnohem úspěšnější ujednání, než byla dohoda Baracka Obamy z roku 2015.

Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak

Americký prezident Donald Trump dělá v posledních dnech všechno možné, aby proti sobě poštval katolíky. Po slovním výpadu vůči papeži Lvovi XIV. dokonce zveřejnil obrázek, na němž se připodobnil ke Kristovi. Později ho smazal a přišel s poměrně nevěrohodným vysvětlením. 

Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU

Jedním z klíčových témat, která ovládnou úvodní rozhovory mezi novou maďarskou vládou a Evropskou unií, je uvolnění zmrazených fondů ve výši 17 miliard eur. Budoucí premiér Péter Magyar dnes ráno po jednání s představiteli EU zdůraznil naléhavost celé situace, zároveň však zvolil velmi asertivní tón směrem k Bruselu.

