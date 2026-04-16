EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři

Evropská unie musí v reakci na zhoršující se globální bezpečnostní situaci radikálně zrychlit investice do obrany a navýšit průmyslovou produkci. Shodli se na tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Mark Rutte během společného jednání, které bylo zaměřeno na přípravu nadcházejícího červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle von der Leyen je nezbytné investovat více, vyrábět více a v obou případech postupovat výrazně rychleji než doposud.
Souběžně s diskusemi o zbrojení probíhají v Berlíně diplomatická jednání mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem a irským premiérem Micheálem Martinem. Irský představitel zdůraznil, že klíčem k bezpečnosti kontinentu je silná a konkurenceschopná ekonomika.
Bez ní podle něj nebude Evropa schopna chránit své občany před vnějšími hrozbami ani zajistit jejich životní úroveň. Martin také apeloval na pokračující podporu Ukrajiny a naléhavou potřebu ukončit nepřátelství na Blízkém východě, jehož důsledky označil za dalekosáhlé.
Brusel se zároveň připravuje na novou kapitolu vztahů s Maďarskem. Evropská komise potvrdila, že již v pátek zahájí v Budapešti předběžná jednání s nastupující vládou Pétera Magyara.
Unie si od tohoto kroku slibuje konstruktivnější spolupráci po letech ostrých sporů s Viktorem Orbánem. Podle mluvčí Komise Pauly Pinho je nutné jednat rychle a neztrácet čas, neboť na stole leží řada naléhavých témat.
Jedním z nejpalčivějších bodů jednání s novou maďarskou administrativou bude odblokování kritické půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválení 20. balíku sankcí proti Rusku, které Orbánova vláda brzdila.
Péter Magyar, který v minulosti působil jako diplomat v Bruselu, má zase za prioritu uvolnění 17 miliard eur z unijních fondů určených pro maďarský rozvoj. Tyto prostředky zůstávají zmrazeny kvůli dřívějším pochybením v oblasti boje proti korupci a nezávislosti soudnictví.
Evropská unie v souvislosti s aktuálním děním rovněž odmítla jakékoli úvahy o zmírňování tlaku na Moskvu. Komise uvedla, že jakékoli uvolňování sankcí by v tuto chvíli nepomohlo úsilí o ukončení ruské agrese.
Unijní představitelé naopak pracují na dalším zpřísnění restrikcí, aby Rusku zamezili v profitování z válečného stavu, a to i v kontextu širší geopolitické nestability, kdy Moskva těží z odklonu světové pozornosti směrem ke konfliktu na Blízkém východě.
