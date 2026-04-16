OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích

Do České republiky dnes nečekaně dorazil generální tajemník NATO Mark Rutte. Jeho návštěva byla Aliancí oznámena teprve den předem a odehrává se v kritické době, kdy zbývají pouhé tři měsíce do klíčového letního summitu v Ankaře. Hlavním bodem programu je večerní jednání s premiérem Andrejem Babišem, po kterém bude následovat společná tisková konference.
Hlavním tématem schůzky jsou české závazky vůči Severoatlantické alianci, zejména v oblasti financování armády. Právě výše obranných výdajů je bodem, který v bezpečnostní komunitě vyvolává napětí. Prezident Petr Pavel, který je momentálně na návštěvě Jižní Ameriky, poznamenal, že generální tajemník Rutte obvykle kontaktuje ty země, u kterých před summitem vnímá potenciální problém s plněním dohod.
Česká republika se pro letošní rok potýká s nedodržením dohodnutého aliančního minima ve výši dvou procent HDP na obranu. Ministerstvo obrany sice hospodaří s rekordními 155 miliardami korun, tato částka však odpovídá pouze 1,7 procenta HDP. Aby se vláda formálně přiblížila ke svému závazku, musí si stejně jako v loňském roce pomáhat započítáváním výdajů z rozpočtů jiných resortů, které s obranou pouze okrajově souvisejí.
Tato rozpočtová kreativita se stala terčem kritiky ze strany amerických diplomatů. Ti Česku vyčítají, že neplní své sliby v plném rozsahu. V bezpečnostní komunitě se pro takové chování vžil termín „černý pasažér“. Označuje státy, které využívají kolektivní bezpečnosti a garancí článku 5 Severoatlantické smlouvy, aniž by adekvátně přispívaly k budování společných vojenských kapacit.
Jednání mezi Ruttem a Babišem je klíčové i pro zajištění shody před nadcházejícím summitem. Generální tajemník zastává nejvyšší politickou funkci v Alianci a jeho úkolem je právě moderování diskusí a usnadňování rozhodovacích procesů mezi vládami členských států. Rutte musí zajistit, aby politická rozhodnutí byla výsledkem konsenzu, což vyžaduje osobní jednání s lídry, jako je český premiér.
Návštěvu doprovází také vnitropolitické pnutí ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně. Prezident Petr Pavel, který má jako bývalý předseda vojenského výboru NATO s Aliancí mimořádné zkušenosti, hodlá vést českou delegaci do Ankary osobně. Nicméně Babišova administrativa již vyčlenila armádní speciál pro premiéra a ministry Macinku a Zůnu, což naznačuje možný kompetenční spor mezi Hradem a Strakovou akademií.
Související
NATO , Mark Rutte , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Zdroj: Lucie Podzimková