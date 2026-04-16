Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Libor Novák

16. dubna 2026 16:24

Letadla, ilustrační foto
Letadla, ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropa se ocitla na pokraji vážné energetické krize, která může již v nejbližší době ochromit leteckou dopravu na celém kontinentu. Podle Fatiha Birola, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA), zbývají evropským zemím zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek ropy z Blízkého východu, které zastavila válka s Íránem, začnou aerolinky hromadně rušit své spoje.

Šéf IEA ve svém varování pro agenturu Associated Press uvedl, že zprávy o rušení letů mezi evropskými městy kvůli nedostatku paliva uslyšíme velmi brzy. Situace je přímým důsledkem konfliktu, který koncem února rozpoutaly Spojené státy a Izrael údery proti Íránu. Teherán v odvetě fakticky uzavřel Hormuzský průliv, jenž je klíčovou tepnou pro export ropy z Perského zálivu do celého světa.

Dosud se Evropě dařilo vyhýbat se přímému nedostatku paliva díky nákladu, který vyrazil na cestu ještě před vypuknutím bojů. Tyto poslední dodávky však již dorazily do evropských přístavů a další jsou v nedohlednu. Birolův odhad šesti týdnů je přitom ještě optimističtější než varování lobbistické skupiny Airports Council International Europe, která v dopise Evropské komisi uvedla, že unijní blok dělí od kritického nedostatku jen tři týdny.

Běžnou praxí v leteckém průmyslu je udržovat zásoby paliva přibližně na šest týdnů provozu. Jelikož se však válka s Íránem protahuje, veškeré rezervy v systému se vyčerpávají. Alternativní dodavatelé navíc nemají dostatečnou kapacitu na to, aby plnohodnotně nahradili surovinu, která normálně proudí skrze Perský záliv. Globální trhy s energiemi jsou tak pod obrovským tlakem.

Ceny ropy Brent, které slouží jako světový benchmark, se od začátku války drží o více než 30 % výše než před konfliktem. Prudké zdražování pohonných hmot dopadá nejen na letecké společnosti, ale zvyšuje tlak i na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přestože USA a Írán minulý týden uzavřely čtrnáctidenní příměří, víkendová jednání o definitivním ukončení války selhala a nyní probíhají pouze nepřímé rozhovory zprostředkované Pákistánem.

Fatih Birol situaci popsal s odkazem na známou hudební skupinu jako „Dire Straits“ – tedy jako velmi tísnivou a nebezpečnou polohu. Podle něj bude mít tento stav zásadní dopady na globální ekonomiku, přičemž platí přímá úměra, že čím déle bude krize trvat, tím horší budou následky pro hospodářský růst a inflaci po celém světě. Kromě leteckého benzínu se očekává i další růst cen elektřiny a plynu.

Některé letecké společnosti již začaly rušit lety, které se kvůli extrémním cenám paliva staly ztrátovými. To se týká především dopravců, kteří neměli sjednané pojištění proti výkyvům cen, takzvaný hedging. Experti však varují, že v případě fyzického nedostatku paliva budou muset lety uzemnit i ty společnosti, které mají ceny finančně zajištěné, protože palivo jednoduše nebude fyzicky k dispozici na letištích.

Britský nízkonákladový dopravce easyJet se sice snaží situaci uklidňovat, když ústy svého generálního ředitele Kentona Jarvise prohlásil, že má dodávky zajištěné do poloviny května, ale i on přiznává, že výhled na další období je nejistý. Válka v Íránu již nyní výrazně zasáhla do zisků společnosti, neboť kombinace drahého paliva a klesajícího počtu rezervací kvůli geopolitické nestabilitě vytváří na aerolinky drtivý tlak.

Pokud se nepodaří vyjednat trvalý mír a znovu otevřít Hormuzský průliv, čeká evropské cestující léto plné zrušených dovolených a chaosu na letištích. Energetická krize vyvolaná konfliktem v Perském zálivu se tak může proměnit v nejdražší lekci z energetické závislosti v novodobé historii.

před 1 hodinou

EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři

Související

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

Více souvisejících

letadla, letectví ropa

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Letadla, ilustrační foto

Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Evropa se ocitla na pokraji vážné energetické krize, která může již v nejbližší době ochromit leteckou dopravu na celém kontinentu. Podle Fatiha Birola, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA), zbývají evropským zemím zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek ropy z Blízkého východu, které zastavila válka s Íránem, začnou aerolinky hromadně rušit své spoje.

před 1 hodinou

Mark Rutte na summitu NATO 2025

EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři

Evropská unie musí v reakci na zhoršující se globální bezpečnostní situaci radikálně zrychlit investice do obrany a navýšit průmyslovou produkci. Shodli se na tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Mark Rutte během společného jednání, které bylo zaměřeno na přípravu nadcházejícího červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle von der Leyen je nezbytné investovat více, vyrábět více a v obou případech postupovat výrazně rychleji než doposud.

před 1 hodinou

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře

Papež Lev během své čtvrteční návštěvy Kamerunu ostře zkritizoval současné světové lídry a prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“. Ve svých neobvykle tvrdých projevech odsoudil politiky, kteří utrácejí miliardy za vedení válek, zatímco obyčejní lidé trpí. Tato vyjádření přišla jen krátce poté, co se hlava katolické církve stala terčem opakovaných útoků ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích.

před 2 hodinami

Hormuzský průliv

Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na zahájení rozsáhlé odminovací operace v Hormuzském průlivu, což je klíčová součást snahy o znovuotevření této strategické vodní cesty. Průliv byl pro námořní dopravu fakticky uzavřen Íránem poté, co koncem února vypukl konflikt s USA a Izraelem. Odstraňování min však bude podle expertů extrémně pracné a nebezpečné, protože i když je průliv úzký, zaminovaná oblast představuje rozsáhlé území.

před 3 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko

Ruské ministerstvo obrany učinilo krok, který evropské politické elity dosud odmítaly brát v potaz. Namísto obecných proklamací o dodávkách zbraní zveřejnilo konkrétní seznam adres evropských podniků, kde se montují bezpilotní letouny určené k útokům na ruské území. Tento seznam již není pouhým diplomatickým gestem, ale faktickým označením cílů po celé Evropě – od Londýna až po Rigu a Vilnius.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla

Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.

před 5 hodinami

Hormuzský průliv

Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu

Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce vyslal Washingtonu ostré varování, v němž pohrozil potopením amerických lodí v Hormuzském průlivu. Teherán takto reaguje na snahy Spojených států o námořní kontrolu nad touto strategickou vodní cestou. Tato eskalace přichází v době, kdy v oblasti platí křehké příměří, jehož platnost má vypršet příští týden.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu

Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku

Strategie prezidenta Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem prochází zásadní proměnou, když se těžiště operací přesouvá od přímých vojenských úderů k ekonomické válce. Hlavním nástrojem tohoto postupu se stala námořní blokáda íránských přístavů a lodí. Cílem Washingtonu je ukončit vleklý spor bez nutnosti zahajovat další vlnu masivních americko-izraelských útoků.

před 9 hodinami

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

včera

Írán, ilustrační foto

Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních dnech příměří dostaly do bodu, kdy ani jedna ze stran nemá jinou reálnou možnost než dospět k dohodě. Pro Donalda Trumpa je uzavření míru naprostou prioritou, protože rostoucí inflace a drahé pohonné hmoty vyvolávají nepokoje i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci. Přestože se jeho vyjednávací taktika může zdát zmatečná, jeho cílem je prezentovat výsledek jako mnohem úspěšnější ujednání, než byla dohoda Baracka Obamy z roku 2015.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak

Americký prezident Donald Trump dělá v posledních dnech všechno možné, aby proti sobě poštval katolíky. Po slovním výpadu vůči papeži Lvovi XIV. dokonce zveřejnil obrázek, na němž se připodobnil ke Kristovi. Později ho smazal a přišel s poměrně nevěrohodným vysvětlením. 

včera

včera

včera

včera

Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU

Jedním z klíčových témat, která ovládnou úvodní rozhovory mezi novou maďarskou vládou a Evropskou unií, je uvolnění zmrazených fondů ve výši 17 miliard eur. Budoucí premiér Péter Magyar dnes ráno po jednání s představiteli EU zdůraznil naléhavost celé situace, zároveň však zvolil velmi asertivní tón směrem k Bruselu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy