Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých

Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu, při kterém využilo vlny dronů i raketových střel. Podle informací místních úřadů si tyto nálety vyžádaly nejméně 12 obětí na životech. Útoky zasáhly několik klíčových měst včetně Kyjeva, Oděsy a Dnipra.
Nejkritičtější situace je hlášena z jihoukrajinského přístavního města Oděsa. Šéf tamní vojenské správy Serhij Lysak potvrdil, že kombinované útoky raket a bezpilotních letounů zde zabily šest lidí. Město, které je strategickým uzlem pro námořní obchod, čelilo intenzivnímu ostřelování během celé noci.
Zasaženo bylo také hlavní město Kyjev, kde úřady evidují nejméně čtyři mrtvé. Mezi oběťmi je podle ukrajinské státní záchranné služby i dvanáctileté dítě. Starosta Vitalij Kličko uvedl, že v Podilské čtvrti se po zásahu zřítila obytná budova, ze které záchranáři vyprostili zraněné dítě.
V kyjevské čtvrti Obolonskyj vypukl po dopadu úlomků sestřelené rakety požár v jedné z budov a plameny zachvátily i několik zaparkovaných aut. Celkem bylo v metropoli zraněno nejméně deset lidí, mezi nimiž jsou podle starosty Klička i zdravotníci, kteří v terénu pomáhali raněným.
Další dvě oběti hlásí město Dnipro v centrální části země. Šéf regionální správy Oleksandr Ganzha uvedl, že kromě mrtvých bylo při útoku zraněno dalších deset lidí. Mezi nimi je i čtyřicetiletá žena, která byla převezena do nemocnice ve velmi vážném stavu.
Útoky se nevyhnuly ani severovýchodnímu Charkovu. Zde úder dronu zasáhl civilní oblast a zranil dva seniory – sedmasedmdesátiletou ženu a šestašedesátiletého muže. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Oleh Syněhubov.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko během noci opakovaně vyzýval civilisty, aby nevycházeli z krytů, dokud nebude odvolán poplach před raketovým nebezpečím. Moskva v posledních týdnech zintenzivnila své údery, které nyní kromě obvyklých nočních náletů dronů stále častěji probíhají i během denních hodin.
Tato vlna násilí přichází v době, kdy válka na Ukrajině trvá již čtvrtým rokem. Rusko od počátku invaze vysílá na sousední zemi stovky bezpilotních letounů téměř každou noc, čímž systematicky cílí na energetickou infrastrukturu i obytné oblasti.
Související
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.
Zdroj: Libor Novák