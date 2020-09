Česká nanodružice VZLUSAT-2 je hotová, brzy poletí do vesmíru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká nanodružice VZLUSAT-2, která bude součástí rakety vyslané do vesmíru, je hotová. Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) ji nyní odešle do Nizozemska, odkud bude spolu s dalšími satelity přepravena do USA k usazení k raketě. Start satelitu je předběžně naplánován na konec letošního roku. Ústav o tom dnes informoval v tiskové zprávě.