Kouření chrání před covidem-19? Vědci varují před mylným výkladem nové studie

Výzkum ve francouzské nemocnici zkoumal míru kuřáků u 343 hospitalizovaných respondentů a 139 léčených ambulantně s porovnáním míry kouření obecně ve francouzské populaci.

Studie zjistila, že hospitalizovaných kuřáků bylo 4,4 % a ambulantně léčených 5,3 %. Vědci uvádí, že je to pouze zlomek z celkového počtu kuřáku ve francouzské populaci, kdy v roce 2018 asi 25,4 % uvedlo, že jsou pravidelnými kuřáky.

Ale podle The Conversation tento typ výzkumu nemůže prokázat, že případné kouření ochrání jedince před infekcí, ale pouze pravděpodobnou spojitost.

Francouzská studie naznačuje, že za ochranu před nemocí COVID-19 může nikotin. Vysvětlují to tak, že virus SARS-CoV-2, který se zachytí na proteinových receptorech ACE2, nemůže zanést svou RNA do buňky, která již navázala vazbu s nikotinem a tím potenciálně snižuje množství viru, které se může dostat do plic.

Adrian Bauman, Melody Dingová a Leah Shepherdová plánují svoji hypotézu otestovat s nikotinovými náplastmi, ale testování zatím čeká na schválení francouzskými zdravotnickými úřady.

Sami vědci však uvádějí, že výsledky mohou být zkreslené díky dvěma faktorům. Prvnímu z nich se říká „výběrové zkreslení“. To znamená, že je větší pravděpodobnost, že hospitalizovaní lidé nekouří, protože ve výběru byli zastoupeni lidé s chronickým onemocněním, a dokonce i zdravotnický personál.

Obě tyto skupiny všeobecně vykazují větší poměr nekuřáků. Přibližně 60 % hospitalizovaných pacientů uvedených ve studii, jsou bývalí kuřáci. Je vysoce pravděpodobné, že přestali s kouřením díky prohlášení WHO, která udává kouření jako jedno z rizik spojené s onemocněním COVID-19. Druhý faktor je „sociální“. Lidé se před lékaři stydí za své počínání a pravděpodobněji popírají, že jsou kuřáky.

Vědci v závěru studie uvedli, že je potřeba další výzkum a posouzení, protože z všeobecného hlediska kouření stále zabíjí.