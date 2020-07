I mladí lidé jsou náchylní k těžkému průběhu covidu-19. Vědci už znají příčiny

Pandemie covid-19 zapříčinila úmrtí více než půl miliónů lidí po celém světě. Statistiky od února do května ukazují, že v 80 % se úmrtnost týkala převážně rizikové skupiny lidí starších 65 let. Nová studie odhalila některé faktory, které mohou způsobit horší průběh nemoci anebo dokonce smrt bez ohledu na věk. Studie tvrdí, že jeden ze tří lidí ve věku 18 až 25 let je náchylný k těžkému průběhu covid-19, a to nejen kvůli chronickému onemocnění, ale hlavně kvůli kouření.