Covid-19 a krevní skupiny? Nechrání vás ani ta nejméně riziková, tvrdí vědci

Nejnovější studie o krevních skupinách zveřejněná minulý týden zahrnovala 1 300 pacientů z pěti nemocnic v Massachusetts přijatých v březnu a dubnu. Podle vědců byla krevní skupina 0 spojena s nižším rizikem pozitivního testování. Krevní skupina B a AB naopak podle studie představují riziko mnohem vyšší. Skupina A byla neutrální.

Předběžná zjištění nové studie jsou v souladu s předchozími výzkumy. Studie zveřejněná v březnu pracovala s více než dvěma tisíci pacienty s covid-19 ve třech nemocnicích v Číně. Její autoři došli k závěru, že lidé s krevní skupinou 0 mají pravděpodobně nižší riziko nákazy virem, uvádí Science Alert.

Další studie z dubna letošního roku vypozorovala podobnou souvislost, kdy z 1 559 pacientů z New Yorku mělo výrazně nižší podíl krevní skupiny 0. „Nikdo by si ale neměl myslet, že to poskytuje ochranu,“ řekl hlavní autor dubnové studie Nicholas Tatonetti.

Minulé studie také uváděly, že lidé s krevní skupinou A mají větší pravděpodobnost vzniku závažného průběhu covidu-19, jako je respirační selhání, nebo mají vyšší riziko nákazy. Nová studie však uvádí, že větší riziko mají lidé s krevní skupinou B nebo AB.

„Důkazy jsou předběžné a nestačí k tomu, aby souvislost potvrdily,“ řekl Eric Topol, ředitel výzkumného institutu Scripps. S jeho názorem souhlasí většina vědců. Spojení covid-19 s krevními skupinami je tak nepatrné, že by tyto souvislosti neměly být uváděni jako jeden z potenciálních faktorů. „Ani jsem si to nemyslela,“ řekla spoluautorka nové studie Anahita Duaová.